Después de una respuesta silenciosa a los ataques que Israel ha perpetrado continuamente contra Gaza, Líbano y altos funcionarios de Irán desde el año pasado, Teherán respondió este martes con el lanzamiento de cientos de misiles balísticos a Tel Aviv. Estos ataques aéreos limitados se centraron en objetivos militares y ninguna persona en Israel murió como consecuencia de ellos.

Sin embargo, la imagen de los misiles balísticos que cayeron sobre Israel, haciendo que residentes debieran huir a los refugios antibombas, desató conmoción entre muchas personas. Especialmente porque el tan promocionado sistema de defensa aérea de Israel, conocido como el Domo de Hierro, no logró derribar todos los proyectiles a tiempo.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a "considerar la victoria", el portavoz militar de Tel Aviv, Daniel Hagari, dijo que habría "consecuencias" por el ataque: "Tenemos planes y actuaremos en el momento y lugar que decidamos".

Algunos analistas apuntan a que lo que ocurra ahora en Oriente Medio depende de Israel, pues Irán ya advirtió que cualquier agresión adicional será respondida de la misma manera.

En declaraciones a TRT World, el periodista y analista de Oriente Medio Rami Khouri explicó: "En este momento no podemos predecir si esto forma parte de un acción más amplia" planeada por Irán. Sin embargo, una declaración reciente de funcionarios iraníes parece indicar lo contrario.

En la red social X, la misión de Irán ante las Naciones Unidas sostuvo que el ataque con misiles fue en respuesta al asesinato en el Líbano del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado viernes. En ese sentido, calificó el ataque como una "respuesta legal, racional y legítima".

"Pueden atacar de nuevo, pero es incierto. El caso puede estar cerrado ahora mismo, pero nunca se sabe qué harán los israelíes al día siguiente", añadió Khouri.

"Escalada tras escalada"

Para Irán, el ataque representó una "medida para salvar las apariencias" tras el "acoso militar y político" del Gobierno de Netanyahu durante los últimos meses, dijo Mahjoob Zweiri, profesor de historia contemporánea y política de Oriente Medio en la Universidad de Qatar.