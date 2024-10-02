“Después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas”. Con este reconocimiento a las luchas conocidas –pero sobre todo anónimas– de las mujeres de México, Claudia Sheinbaum marcó el tono de su discurso al tomar posesión como la primera mujer presidenta de ese país. Un momento que, además de quedar en los libros de historia, pondrá la lupa sobre sus políticas de género y equidad, en una nación donde cada dos horas asesinan a una mujer.
Sin embargo, no será el único frente que deberá atender la nueva mandataria. A la vuelta de la esquina le espera la enraizada violencia del crimen organizado, los desafíos de seguridad, la corrupción a varios niveles y la implementación de una polémica reforma judicial, herencia de su compañero de partido y padrino político, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, ¿qué planteó Sheinbaum sobre el futuro de México y las estrategias para enfrentar sus mayores desafíos? Estas son las claves de su discurso.
Mantendrá legado y políticas de López Obrador
Luego de dedicarle unas palabras de agradecimiento a López Obrador, Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá políticas de su antecesor y continuará su legado. Lo que no resulta una sorpresa si se tiene en cuenta que la nueva presidenta se ganó al electorado con la promesa de seguir la agenda de reformas de AMLO, como también es conocido. De hecho, el expresidente sale con una popularidad cercana al 70%.
En relación a la polémica reforma judicial, que desató protestas en el país y se aprobó en el Congreso durante las últimas semanas de López Obrador, Sheinbaum sostuvo que “elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros significa más autonomía e independencia del Poder Judicial”. Los críticos de esta reforma constitucional han argumentado que hará más fácil que los políticos y el crimen organizado influyan en los tribunales.
Sin embargo, la nueva presidenta refutó los cuestionamientos y argumentó la necesidad de la medida en la lucha contra la corrupción. “Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial, es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos. ¿Y quién decidirá? Será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida?”, señaló.
Y también abordó las preocupaciones entre los funcionarios judiciales por sus condiciones y pagos: “Aprovecho para decirles a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados”.
Por otro lado, Sheinbaum señaló que todos los programas de bienestar del gobierno anterior se mantendrán. “Y nos aseguraremos que su incremento anual nunca esté por debajo de la inflación. Además, está por aprobarse en el congreso que estos derechos se vuelven constitucionales para que nadie los pueda revertir”, puntualizó. Parte de la alta popularidad de López Obrador se basa en las políticas que impulsó para ayudar a los mexicanos más pobres.
Retomando el tema de la corrupción, la mandataria señaló que “debe combatirse por ética y por principios, pero, además, como lo hemos visto, porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación”. Y luego puntualizó: “En pocas palabras, la honestidad da resultados”.
Seguridad
En México, la creciente violencia criminal vinculada al narcotráfico y a bandas dedicadas a la extorsión entre otros delitos, deja un saldo de más de 450.000 asesinatos en el país desde finales de 2006. Ante este panorama, Sheinbaum apostó por la “atención a las causas”, “cero impunidad”, “inteligencia e investigación” y “fortalecimiento de la Guardia Nacional”.
“No regresará la irresponsable guerra contra el narco que tanto daño le sigue haciendo a México. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia”, dijo. En ese sentido, dejó claro que continuará con la decisión de no enfrentar a los cárteles de la droga de manera frontal, sino con estrategias de inteligencia e investigación, además de la política del anterior gobierno que se basa en emplear políticas sociales para abatir las causas de la criminalidad. “Atención a las causas, siempre dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos”, detalló.
Economía
Al principio de su discurso, Sheinbaum sostuvo que “hoy México, gracias a todas, y todos somos la doceava economía del mundo y el sexto destino turístico”. En ese sentido, sostuvo que promoverá tanto la inversión pública como la privada. “Tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país”, aseveró.
También dijo que no se aumentará el precio de la gasolina, del diésel, del gas doméstico, ni la electricidad “en términos reales”. Y luego dijo que en las próximas semanas se reunirá con empresarios “para confirmar el acuerdo que mantiene sin aumentos los precios de la canasta básica”.
Con respecto al tratado comercial que México tiene con Estados Unidos y Canadá, la mandataria indicó que se aprovechará esta relación para “seguir impulsando la relocalización de las empresas, mientras se promueve el desarrollo regional con bienestar y cuidado al medio ambiente”. También aseguró, incluyendo a esos países que “Estados Unidos, Canadá y México sabemos que la cooperación económica fortalece a las tres naciones. Es claro que entre nosotros no competimos, nos complementamos y, además, generamos las condiciones para una mayor consolidación de la economía de todo el continente”.
Además, dijo que mantendrá la autonomía del Banco de México, una política fiscal responsable, y el control de la deuda pública.
Energías renovables
La presidenta aprovechó su discurso para anunciar un “programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuya a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”. En ese sentido, destacó que “a todas y todos nos convienen empresas de energía pública del Estado fuertes, que garanticen energía limpia, a precios bajos para las actuales y las futuras generaciones”.
En esa línea, aclaró que el objetivo principal de la petrolera estatal Pemex “seguirá siendo el consumo nacional, y este se limitará a una producción de 1,8 millones de barriles diarios”. Luego insistió: “Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber, a través de estas fuentes, el crecimiento de la demanda de energía”.
Reconocimiento a las mujeres
Las mujeres fueron la columna vertebral del discurso de Sheinbaum, precisamente por el momento histórico que su posesión representa para el país. Por eso envió mensajes que recordaron a las que están y las que no están. “Hoy quiero reconocer no sólo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la Presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron”.
Tras hablar sobre la historia y cómo “a muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres”, dijo que “poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo; hoy, sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes trincheras y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas”.
En esa línea, hizo “una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con ‘A’ al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniería con ‘A’, porque, como nos han enseñado, sólo lo que se nombra existe”.