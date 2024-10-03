La corporación sionista Mekorot llega pisando fuerte al territorio argentino. El Estado impulsa al menos 12 convenios entre provincias argentinas y la empresa israelí “Mekorot Israel National Water Co” para el manejo y la gestión de las aguas.

Ahora bien, Mekorot ya ha dejado su marca en Palestina. Ahí, la empresa israelí, fundada en 1938, fue responsable de controlar el agua en el marco de la Nakba, la limpieza étnica y el desplazamiento forzado de 800.000 palestinos a finales de la década de 1940.

A lo largo de los años, palestinos como Mustafa al Farawi, un cultivador de dátiles de Al Jiftlik, han vivido su impacto en carne propia.

En 2017, en diálogo con Amnistía Internacional, al Farawi explicó cómo la cantidad de agua disponible en el pozo de su tierra ha disminuido desde los años 80. En esa década, el pozo suministraba agua para sus 400 hectáreas, sus animales y su familia. Pero en los últimos años ha tenido que comprar agua adicional.

“No tenemos agua suficiente ni control sobre ella. La táctica de las autoridades israelíes es disminuir poco a poco el agua para que tengamos que dejar la tierra”, declaró al Farawi.

En Palestina, hasta la actualidad, Mekorot tiene un rol central en la extracción, desalinización, entubado y traslado del agua en los acueductos mediante infraestructuras extendidas. Y viola el derecho de acceso al agua, ya que el 97% de la población en Gaza no cuenta con agua potable. En 2023, la ONU declaró que “no queda casi ni una gota de agua potable en Gaza”.

Resistencia

En 2011, tras visitar Israel, el entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, anunció un contrato con Mekorot por 170 millones de dólares para construir una planta potabilizadora en la ciudad de La Plata, Argentina.

Desde ese año, han surgido resistencias dentro del país a los intereses sionistas. El posible incremento del precio del agua y el deterioro de la calidad del agua potable impulsaron varios movimientos, entre los cuales se destaca la campaña “Fuera Mekorot”.

Hoy las acciones de Mekorot no solo se denuncian en Palestina, sino también en Argentina.

Según reportes de prensa, esta iniciativa representa “la mercantilización y privatización del agua", lo que implica un posible esquema de dos tipos de agua. Primero hay agua potable, de mayor calidad, a un precio mayor, y segundo el agua de menor calidad, reciclada de los residuos cloacales y otros residuos. Informan que "es el mercado el que regula el uso entre una y otra calidad del agua", y que esto podría perjudicar a los sectores de menores recursos.

En esta línea, el Gobierno de Javier Milei está impulsando convenios que ceden a Mekorot la propiedad intelectual del recurso hídrico y le brinda la atribución de generar planes maestros de manejo del agua. Lo realizan bajo cláusulas de confidencialidad que impiden el acceso a la información pública a los ciudadanos argentinos.

Según diarios locales, activistas también advierten que "los gobiernos convocan a Mekorot para avanzar con la frontera extractivista de la megaminería, del fracking, del hidrógeno verde, del agronegocio, de grandes intereses inmobiliarios".

Se trata de una política que se impulsó desde los gobiernos progresistas desde 2011. Y se ha profundizado bajo la presidencia de Milei, quien representa intereses estadounidenses en la región. Recordemos que en su campaña electoral propuso eliminar el Banco Central Argentino en vías a una dolarización de la economía nacional. Lo cual entendemos como una entrega de la soberanía del Estado Argentino, con la clara intención de propiciar el saqueo de los bienes comunes.

Movimientos

Con este impulso sionista, se inaugura en Argentina un nuevo ciclo de resistencias para las comunidades indígenas, campesinas, trabajadores y para las mujeres e infancias. En éste momento de la historia, el Gobierno de Milei pretende borrar a los pueblos del país, para entregar los territorios a las empresas.

Como una de las primeras resistencias a la avanzada de la ultraderecha en Argentina, surgió el movimiento llamado “3° Malón de la Paz”, en la cual cientos de comunidades indígenas de la provincia de Jujuy retomaron una práctica diplomática histórica: atravesar caminando más de 1.500 km desde sus hogares hasta la capital del país, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un año antes de la elección presidencial, el gobernador de Jujuy reformó la Constitución Provincial para ceder el control de los bienes comunes al gobierno provincial.

De tal manera, esta provincia argentina ubicada en el llamado “triángulo del litio”, nos dió lecciones de resistencia. Ante una represión, persecución y criminalización de la protesta, tal como enfrentan otros pueblos oprimidos como los palestinos , respondió con un llamado a la paz, y con la visibilización del problema central: la disputa de las empresas transnacionales por el control sobre los recursos naturales para la transición energética.