Hezbollah había aceptado un alto el fuego con Tel Aviv poco antes de que el ejército israelí matara al líder del grupo libanés, Hassan Nasrallah, en un bombardeo la semana pasada e invadiera el Líbano apenas días después, según informó el Gobierno de este país.
"Él (Nasrallah) aceptó. Sí, la parte libanesa aceptó", dijo Abdallah Bouhabib, ministro de Relaciones Exteriores de Líbano, en diálogo con la cadena CNN.
"Nosotros consultamos con Hezbollah. Berri (el presidente del Parlamento libanés) consultó con Hezbollah, y se lo informamos a los representantes de Estados Unidos y Francia", explicó.
Luego, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también había aceptado una tregua que se basó en la declaración conjunta de 12 países y organizaciones para un alto el fuego temporal entre Hezbollah y Tel Aviv, según comunicaron EE.UU. y Francia al Gobierno de Líbano.
Esta declaración, emitida el 24 de septiembre, buscaba facilitar los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor.
"Estados Unidos y Francia nos dijeron que Netanyahu también estuvo de acuerdo con la declaración", detalló el ministro de Exteriores libanés.
Sin embargo, poco después un ataque israelí en Beirut mató a Nasrallah. El bombardeo ocurrió en un suburbio del sur de la capital, el 27 de septiembre.
Luego, el 1 de octubre, Tel Aviv invadió el sur del Líbano, en lo que calificó como una “operación limitada” contra lo que denominan objetivos de Hezbollah, pero que en realidad han matado a cientos y herido a miles más.
La comunidad internacional ha advertido que estos ataques podrían llevar a que el conflicto en Gaza se convierta en una guerra regional más amplia.
Aunque no parece haber diálogos para un alto el fuego por el momento, los líderes mundiales continúan pidiendo una tregua inmediata. Este miércoles, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente francés Macron “renovaron su llamado, respaldado por numerosos estados, a un alto el fuego inmediato y a la implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU”, según declaró un portavoz del gobierno alemán.
Hezbollah e Israel han estado involucrados en enfrentamientos desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza. Desde el 7 de octubre pasado sus ataques allí han causado la muerte de casi 41.700 palestinos, y diariamente continúan matando a decenas, en su mayoría mujeres y niños.