Hezbollah había aceptado un alto el fuego con Tel Aviv poco antes de que el ejército israelí matara al líder del grupo libanés, Hassan Nasrallah, en un bombardeo la semana pasada e invadiera el Líbano apenas días después, según informó el Gobierno de este país.

"Él (Nasrallah) aceptó. Sí, la parte libanesa aceptó", dijo Abdallah Bouhabib, ministro de Relaciones Exteriores de Líbano, en diálogo con la cadena CNN.

"Nosotros consultamos con Hezbollah. Berri (el presidente del Parlamento libanés) consultó con Hezbollah, y se lo informamos a los representantes de Estados Unidos y Francia", explicó.

Luego, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también había aceptado una tregua que se basó en la declaración conjunta de 12 países y organizaciones para un alto el fuego temporal entre Hezbollah y Tel Aviv, según comunicaron EE.UU. y Francia al Gobierno de Líbano.

Esta declaración, emitida el 24 de septiembre, buscaba facilitar los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor.