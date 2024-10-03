La hambruna en Gaza es inminente. Obtener alimentos se ha vuelto cada vez más complicado por su escasez y altos precios, y la desnutrición es ya una realidad para miles de palestinos. Y ahora Israel impone restricciones adicionales a la ayuda humanitaria y al ingreso de alimentos, cuyas entregas alcanzaron este mes su punto más bajo desde el 7 de octubre.
Las autoridades israelíes implementaron una nueva norma aduanera sobre parte de la ayuda humanitaria y también redujeron los envíos organizados por empresas, según informaron personas involucradas en la entrega de productos a Gaza, en diálogo con la agencia de noticias Reuters. La nueva regla aduanera aplica incluso para los camiones de la ONU.
Ahora, los miembros de las organizaciones deben completar un formulario proporcionando datos de pasaporte y aceptar la responsabilidad legal en caso de que se proporcione información falsa sobre un envío.
Sin embargo, las agencias emitieron quejas por este requisito, que se anunció a mediados de agosto. Temen que firmar el formulario pueda exponer a su personal a problemas legales si la ayuda llega a manos de "enemigos de Israel", según explicaron las fuentes a la agencia de noticias.
Por otros motivos, hace dos semanas que los camiones no pueden pasar desde Jordania hacia Gaza, una ruta esencial para el envío de ayuda humanitaria.
Paralelamente, las autoridades israelíes han restringido los envíos comerciales de alimentos al enclave, según personas familiarizadas con el tema y fuentes de la industria.
Ingreso de alimentos sigue disminuyendo
Los datos de la ONU y del gobierno israelí muestran que en septiembre las entregas de alimentos y ayuda a Gaza llegaron a su nivel más bajo en 11 meses.
La unidad de administración militar de Israel, COGAT, que supervisa tanto los envíos de ayuda humanitaria como los comerciales, confirmó que ningún convoy de la ONU ha cruzado de Jordania al enclave desde el 19 de septiembre.
Asimismo, el número de camiones que transportan alimentos y otros productos a Gaza cayó a unos 130 por día en promedio en septiembre, según las estadísticas de COGAT.
Esto está por debajo de los aproximadamente 150 registrados desde el comienzo de la ofensiva israelí, y muy lejos de los 600 camiones diarios que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dice que se necesitan para enfrentar la amenaza de hambruna.
Las importaciones comerciales realizadas por comerciantes de Gaza representaban la mayoría de los 500 camiones que ingresaban diariamente al territorio antes del 7 de octubre.
Sin embargo, los envíos comerciales han caído de un promedio diario de 140 camiones en julio a 80 en septiembre, según las estadísticas de COGAT.
En las últimas dos semanas de septiembre, los comerciantes de Gaza dijeron que el promedio diario cayó aún más, llegando a un mínimo de 45 camiones.
La inseguridad alimentaria se agrava
Las nuevas restricciones profundizan la preocupación entre los trabajadores humanitarios de que la inseguridad alimentaria generalizada empeore para los 2.3 millones de palestinos en Gaza.
"La falta de alimentos es una de las peores que hemos tenido durante la guerra, especialmente en estas últimas semanas", dijo a Reuters Nour al Amassi, un médico que trabaja en el sur de Gaza.
"Pensábamos que habíamos logrado controlarlo, pero ha empeorado. Mi clínica atiende a 50 niños al día por diversos problemas, heridas y enfermedades. En promedio, 15 de ellos están desnutridos", añadió.
Actualmente, más de 50.000 niños sufren desnutrición aguda y necesitan tratamiento para salvar su vida, según dijo el director de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF, Víctor Aguayo, a inicios de septiembre.
La inseguridad alimentaria ha sido uno de los temas más delicados de la ofensiva de Israel contra Gaza.
En mayo, los fiscales de la Corte Penal Internacional pidieron al tribunal emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, diciendo que sospechaban que las autoridades israelíes habían utilizado "la hambruna de civiles como método de guerra".
Israel continúa atacando Gaza
Aunque la atención de la comunidad internacional se ha desplazado hacia Líbano e Irán en los últimos días, Israel continúa atacando Gaza casi un año después de lanzar una ofensiva brutal contra el enclave palestino.
La ofensiva ha matado al menos a 41.788 palestinos y herido a 96.794 desde el 7 de octubre, informó este jueves el Ministerio de Salud del enclave.
Asimismo, precisó que este miércoles al menos 99 palestinos perdieron la vida como consecuencia de los ataques de Tel Aviv y 169 resultaron heridos.
Los ataques más recientes ocurrieron en el sur de Gaza. Israel lanzó ataques terrestres y aéreos, matando al menos a 51 personas, incluidas mujeres y niños, dijeron médicos palestinos.
Israel continúa atacando en Gaza casi un año después de lanzar una guerra brutal contra el enclave palestino, tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre, incluso