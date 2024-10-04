El mayor festival aeroespacial y tecnológico de Türkiye, Teknofest, comenzó el pasado miércoles en la ciudad de Adana, prometiendo a los participantes una emocionante celebración de cinco días con la innovación y la tecnología como protagonistas.
El evento ofrece numerosas actividades, como exhibiciones aéreas con aviones de guerra, vehículos aéreos no tripulados y helicópteros, además de seminarios, cumbres, concursos y ferias.
La edición de este año, que se realiza en el aeropuerto Adana Sakirpasa, se centra en competiciones tecnológicas de diversas categorías, como transporte inteligente, diseño de cohetes, biotecnología, robótica, coches voladores, cohetes y sistemas submarinos no tripulados. Se llevará a cabo hasta el domingo 6 de octubre.
Para realzar el espíritu competitivo, en el marco del festival se realizará la primera edición de la Liga de Campeones del Teknofest, en la que los ganadores de las competiciones tecnológicas, en las que participan 790.000 equipos y más de 1,65 millones de participantes, compiten por un premio de 500.000 liras turcas, es decir, aproximadamente 14.600 dólares. Esta competencia dura tres días y tiene como objetivo mostrar los mejores equipos expertos en tecnología del país.
Teknofest, organizado por la Fundación del Equipo Tecnológico Turco (Fundación T3), en colaboración con el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, cuenta con una larga trayectoria.
El evento se celebra anualmente, alternando entre Estambul y otras ciudades del país. En 2023, para conmemorar el centenario de la República de Türkiye, el festival se celebró en tres lugares: Estambul; Ankara, la capital, y Esmirna, ciudad turística en las costas del Mar Egeo.