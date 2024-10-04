TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Teknofest: celebran el mayor festival de tecnología aeroespacial de Türkiye
El festival Teknofest, que se realiza en la ciudad de Adana, cuenta con competencias tecnológicas en varias categorías, desde el transporte inteligente hasta el diseño de cohetes y la robótica.
Teknofest: celebran el mayor festival de tecnología aeroespacial de Türkiye
Organizada por la Fundación del Equipo Tecnológico Turco (Fundación T3) en colaboración con el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, la Teknofest cuenta con una rica historia de celebraciones en diversas ciudades turcas. / Foto: Archivo AA. / AA
Por Redacción
4 de octubre de 2024

El mayor festival aeroespacial y tecnológico de Türkiye, Teknofest, comenzó el pasado miércoles en la ciudad de Adana, prometiendo a los participantes una emocionante celebración de cinco días con la innovación y la tecnología como protagonistas.

El evento ofrece numerosas actividades, como exhibiciones aéreas con aviones de guerra, vehículos aéreos no tripulados y helicópteros, además de seminarios, cumbres, concursos y ferias.

La edición de este año, que se realiza en el aeropuerto Adana Sakirpasa, se centra en competiciones tecnológicas de diversas categorías, como transporte inteligente, diseño de cohetes, biotecnología, robótica, coches voladores, cohetes y sistemas submarinos no tripulados. Se llevará a cabo hasta el domingo 6 de octubre.

RelacionadoAsí fue el lanzamiento del primer satélite de comunicaciones de Türkiye
RECOMENDADOS

Para realzar el espíritu competitivo, en el marco del festival se realizará la primera edición de la Liga de Campeones del Teknofest, en la que los ganadores de las competiciones tecnológicas, en las que participan 790.000 equipos y más de 1,65 millones de participantes, compiten por un premio de 500.000 liras turcas, es decir, aproximadamente 14.600 dólares. Esta competencia dura tres días y tiene como objetivo mostrar los mejores equipos expertos en tecnología del país.

Teknofest, organizado por la Fundación del Equipo Tecnológico Turco (Fundación T3), en colaboración con el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, cuenta con una larga trayectoria.

El evento se celebra anualmente, alternando entre Estambul y otras ciudades del país. En 2023, para conmemorar el centenario de la República de Türkiye, el festival se celebró en tres lugares: Estambul; Ankara, la capital, y Esmirna, ciudad turística en las costas del Mar Egeo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan