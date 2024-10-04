El mayor festival aeroespacial y tecnológico de Türkiye, Teknofest, comenzó el pasado miércoles en la ciudad de Adana, prometiendo a los participantes una emocionante celebración de cinco días con la innovación y la tecnología como protagonistas.

El evento ofrece numerosas actividades, como exhibiciones aéreas con aviones de guerra, vehículos aéreos no tripulados y helicópteros, además de seminarios, cumbres, concursos y ferias.

La edición de este año, que se realiza en el aeropuerto Adana Sakirpasa, se centra en competiciones tecnológicas de diversas categorías, como transporte inteligente, diseño de cohetes, biotecnología, robótica, coches voladores, cohetes y sistemas submarinos no tripulados. Se llevará a cabo hasta el domingo 6 de octubre.