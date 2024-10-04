Irán lanzó este martes un ataque con misiles contra Israel, dirigido contra instalaciones militares en una operación denominada “True Promise 2”.

La primera “True Promise” se realizó en abril, después de que Tel Aviv atacó al consulado iraní en Damasco, en Siria.

Estados Unidos afirmó que el ataque de esta semana tenía “casi el doble de alcance” que el de abril, ya que Irán lanzó casi 200 misiles balísticos contra distintas ciudades y bases aéreas de Israel.

Tras el ataque, Irán advirtió que si Israel decidía tomar represalias, destruiría toda la infraestructura israelí. Irán justificó el ataque diciendo que Israel ha estado amenazando su propia seguridad, política y estabilidad durante el último año.

Objetivos de Netanyahu

El asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de otros cargos políticos y militares que formaban parte de la cúpula iraní sugiere que Israel está intentando destruir la red de Irán en Oriente Medio.

Además, los agresivos ataques de Israel contra las bases de Hezbollah en el sur del Líbano y la reciente invasión del país envían un mensaje claro: tras destruir Gaza y no lograr su objetivo de erradicar a Hamás, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decidió extender su ofensiva hacia Hezbollah. Y, después de ir por Hezbollah, la tercera etapa consistirá en atacar a Irán.

Irán parece ser muy consciente de la triple estrategia de Netanyahu. Por lo tanto, parece haber atacado a Israel para desafiar este plan, cuyo objetivo era reordenar OrienteMedio, según afirmó el propio Netanyahu tras el asesinato de Nasrallah.

Los ataques del martes tenían como objetivo bases militares, pero el mensaje de Irán era que si el Gobierno israelí tomaba alguna medida en su contra, habría una respuesta contundente. Irán también envió un mensaje claro a los aliados de Israel: si Tel Aviv recibía algún tipo de apoyo militar para perjudicar a Irán, Teherán también tomaría represalias contra esos países, considerado un mensaje dirigido especialmente a Estados Unidos.

La amenaza de Irán

La pregunta del millón ahora es: ¿cuál será la respuesta de Israel? Para responder a esto, es importante recordar que durante los últimos 20 años, Netanyahu ha considerado a Irán como una amenaza central para su estrategia política y de seguridad en Oriente Medio.