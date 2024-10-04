Miles de argentinos se manifestaron este miércoles en Buenos Aires para defender una ley de mejora del presupuesto de las universidades que había sido aprobada recientemente por el Congreso, pero que el presidente Javier Milei había prometido vetar.

Representantes de movimientos sociales y de sindicatos, así como numerosos autoconvocados sin banderas, acompañaron a los universitarios, en un intento por defender la ley aprobada en la madrugada del 13 de septiembre.

Esta ley definía el aumento de los salarios de docentes y trabajadores de la universidad pública para contrarrestar el impacto de la inflación de 236% interanual en agosto. También buscaba, entre otros objetivos, garantizar el financiamiento de la treintena de universidades públicas, obligando al gobierno a actualizar las partidas presupuestarias.

El objetivo de la manifestación también era presionar al Congreso para que no ratificaran el veto a la ley prometido por Milei, mientras el gobierno negociaba con legisladores a fin de blindar su confirmación.

Horas después de las protestas, Milei cumplió lo que había anticipado y vetó la ley. Desde el Gobierno dijeron a través de un comunicado que el proyecto no contaba "con una partida presupuestaria específica", y calificaron la marcha como "política" y los reclamos de aumento de salario de profesores como "injustificados".