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Marcha universitaria en Argentina: ¿cómo impactará el veto de Milei?
Miles de personas se manifestaron en Buenos Aires para defender una ley de mejora del presupuesto de las universidades. Javier Milei la vetó, pero la medida aún no está firme. ¿Qué puede pasar?
Marcha universitaria en Argentina: ¿cómo impactará el veto de Milei?
Marcha universitaria en Argentina, 2 de octubre de 2024. (Getty Images) / Others
Por Redacción

Miles de argentinos se manifestaron este miércoles en Buenos Aires para defender una ley de mejora del presupuesto de las universidades que había sido aprobada recientemente por el Congreso, pero que el presidente Javier Milei había prometido vetar.

Representantes de movimientos sociales y de sindicatos, así como numerosos autoconvocados sin banderas, acompañaron a los universitarios, en un intento por defender la ley aprobada en la madrugada del 13 de septiembre.

Esta ley definía el aumento de los salarios de docentes y trabajadores de la universidad pública para contrarrestar el impacto de la inflación de 236% interanual en agosto. También buscaba, entre otros objetivos, garantizar el financiamiento de la treintena de universidades públicas, obligando al gobierno a actualizar las partidas presupuestarias.

El objetivo de la manifestación también era presionar al Congreso para que no ratificaran el veto a la ley prometido por Milei, mientras el gobierno negociaba con legisladores a fin de blindar su confirmación.

Horas después de las protestas, Milei cumplió lo que había anticipado y vetó la ley. Desde el Gobierno dijeron a través de un comunicado que el proyecto no contaba "con una partida presupuestaria específica", y calificaron la marcha como "política" y los reclamos de aumento de salario de profesores como "injustificados".

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Sin embargo, el veto aún no está firme.

La Constitución argentina permite al presidente vetar una ley, ya sea de forma total o parcial. Sin embargo, el Congreso tiene la facultad de anular ese veto si el proyecto es sometido nuevamente a votación y logra el respaldo de al menos dos tercios en ambas cámaras legislativas.

Pero el Gobierno parece no contar con los apoyos necesarios en el Congreso para dejar firme el veto, como sí lo consiguió con un proyecto de ley que actualizaba las jubilaciones para moderar la pérdida del poder adquisitivo por inflación.

Ahora, los partidos opositores que apoyan la ley anticiparon que presentarán un pedido de sesión especial con el fin de revertir la disposición oficial. Se espera que se realice el miércoles 9 de octubre y que la pelea en el Congreso sea reñida tanto para los que quieren sostener el veto como quienes quieren revertirlo.

FUENTE:TRT Español y agencias
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