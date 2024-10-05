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Masacre deja decenas de muertos en Haití por violencia entre pandillas
Al menos 16 personas resultaron gravemente heridas después de que pandilleros incendiaron 45 viviendas y 34 vehículos, obligando a los residentes a huir de la zona, según informes.
Masacre deja decenas de muertos en Haití por violencia entre pandillas
Los medios locales informaron el jueves que miles de residentes de Pont-Sonde se dirigían hacia la ciudad costera de Saint-Marc. Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción

Al menos 70 personas murieron cuando hombres armados de la banda Gran Grif irrumpieron en una ciudad haitiana y dispararon con rifles automáticos contra los residentes, informó un funcionario de la ONU.

"Estamos horrorizados por los ataques de pandillas del jueves en la ciudad de Pont-Sonde, en el departamento de Artibonite, Haití", declaró Thameen al Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un comunicado emitido el viernes.

El ataque, que ocurrió en la madrugada del jueves, dejó además al menos 16 personas gravemente heridas, según la ONU. Durante el asalto, los pandilleros habrían incendiado al menos 45 viviendas y 34 vehículos, lo que obligó a muchos habitantes a huir de sus hogares.

"Este crimen odioso contra mujeres, hombres y niños indefensos no es sólo un ataque contra las víctimas, sino contra toda la nación haitiana", expresó el Primer Ministro Garry Conille en un mensaje publicado en X. "Las fuerzas de seguridad, apoyadas por nuestros socios internacionales, están reforzando su intervención", agregó.

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Pandilla culpa a residentes por el ataque

En un mensaje de audio difundido en redes sociales el jueves, Luckson Elan, líder de Gran Grif, sancionado por la ONU el mes pasado, culpó tanto al estado como a los residentes por la violencia. Según Elan, los habitantes de la ciudad no hicieron nada mientras sus soldados eran abatidos por la policía o grupos de vigilantes.

"Los culpables son los habitantes de Pont-Sonde. Lo que ocurrió en Pont-Sonde es culpa del Estado", afirmó Elan.

Medios locales informaron que miles de residentes de Pont-Sonde huían hacia la ciudad costera de Saint-Marc. Pont-Sonde es conocida por ser una zona de producción de arroz y un cruce estratégico que conecta la capital, Puerto Príncipe, con el norte del país.

FUENTE:TRT Español y agencias
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