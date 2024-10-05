Las naciones occidentales siguen brindando un fuerte apoyo político y militar a Israel, a pesar de su campaña de genocidio y de los llamados internacionales a un alto el fuego, un año después de la invasión israelí de Gaza.
Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, entre otros países occidentales, prometieron apoyar los "esfuerzos de Israel para defenderse a sí mismo y a su pueblo" tras una incursión del grupo de resistencia palestino, Hamás, el 7 de octubre de 2023.
Esas naciones, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, han afirmado constantemente el "derecho a la legítima defensa" de Israel y han prometido proporcionar toda la asistencia posible.
El 18 de octubre, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que instaba a una "pausa humanitaria" en Gaza para permitir la entrega de ayuda. De manera similar, el 25 de octubre, dos proyectos de resolución presentados por separado por Estados Unidos y Rusia sobre la evolución del conflicto fueron vetados mutuamente.
Occidente también se abstuvo de condenar los ataques de Israel a Gaza y se negó a declarar un claro "alto el fuego" durante un período prolongado.
El 8 de diciembre, Estados Unidos vetó otra resolución del Consejo de Seguridad que exigía un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza.
El 13 de diciembre, en una sesión especial de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Palestina, se aprobó por 153 votos a favor y 10 en contra un proyecto de resolución presentado por Egipto y apoyado por casi 100 países, entre ellos Türkiye, que pedía un alto el fuego humanitario inmediato. Estados Unidos, Austria y la República Checa estuvieron entre los países que votaron en contra.
No fue hasta el 25 de marzo que el Consejo de Seguridad adoptó una resolución exigiendo un alto el fuego inmediato durante el mes sagrado musulmán del Ramadán con la intención de conducir a un alto el fuego permanente y sostenible.
La resolución, preparada por miembros temporales del Consejo, fue aprobada con 14 votos a favor y una abstención de Estados Unidos.
Intenso apoyo militar
El apoyo militar occidental a Israel ha seguido siendo sustancial desde el comienzo de la guerra actual.
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos suministró el 70,2% de las importaciones de armas convencionales de Israel entre 2011 y 2020, seguido de Alemania con el 23,9% e Italia con el 5,9%. Los suministros de armas a Israel continuaron después del 7 de octubre.
En abril, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de ayuda militar extranjera de 95 mil millones de dólares, asignando 17 mil millones a Israel.
Una investigación del periódico israelí Haaretz descubrió que 173 vuelos de carga militares y civiles desde bases militares estadounidenses transportaron armas y municiones a Israel entre el 7 de octubre y julio de 2024.
Además, el 26 de septiembre, el Ministerio de Defensa israelí anunció que el Director General Eyal Zamir firmó un acuerdo en Washington para que Tel Aviv reciba un paquete de ayuda de guerra estadounidense de 8.700 millones de dólares.
Las exportaciones de armas de los países europeos a Israel han alcanzado miles de millones de euros en la última década. Entre 2014 y 2022, el valor de las licencias de exportación concedidas a Israel por los países de la UE fue de aproximadamente 6.910 millones de dólares (6.300 millones de euros).
Según la base de datos de la Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT), un grupo que trabaja para eliminar las ventas internacionales de armas, el gobierno alemán aprobó ventas de armas a Israel por un valor de al menos 1.500 millones de dólares (1.400 millones de euros) entre 2015 y 2020. Durante ese período, el Reino Unido exportó 467,8 millones de dólares en equipo militar a Israel, incluidos componentes para aviones de combate, misiles, tanques, armas ligeras y municiones.
Alemania multiplicó por diez las ventas de armas a Israel en 2023 en comparación con el año anterior, y entregó armas por valor de 358,5 millones de dólares. Berlín aprobó 185 solicitudes adicionales de licencias de exportación para suministros de armas desde Israel en las semanas posteriores al 7 de octubre.
El Reino Unido ha estado vendiendo equipo militar a Israel desde 1967. En los últimos 10 años, la escala del comercio de equipo militar y armas del Reino Unido a Israel ha alcanzado los 650 millones de dólares (495 millones de libras), según datos de CAAT.
Italia, uno de los mayores proveedores de Israel en Europa, realizó ventas a Israel en el último trimestre de 2023 a pesar de la "garantía del gobierno de impedir la venta de armas en virtud de leyes que prohíben las exportaciones a países que violan los derechos humanos".
Francia envió a Israel piezas utilizadas en equipos de defensa, incluidas las utilizadas para el sistema antimisiles Iron Dome. En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil han demandado a Francia para que detenga las ventas de armas a Israel.
Hungría y Suecia también firmaron acuerdos de producción y venta de armas con Israel en 2023.
Mientras continúan las exportaciones de armas y el respaldo político, la situación en Gaza se agrava. Hasta el momento, se han registrado más de 41.820 palestinos muertos y otros 96.910 heridos como resultado de los bombardeos israelíes. A pesar de estas cifras alarmantes, los aliados occidentales de Israel mantienen su apoyo, lo que genera cuestionamientos sobre la prioridad de las preocupaciones humanitarias en medio del conflicto.