Un funcionario israelí dijo que el ejército está "preparando una respuesta" al bombardeo de misiles iraníes que tuvo como objetivo Israel a principios de esta semana.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparando una respuesta al ataque iraní sin precedentes e ilegal contra civiles israelíes y contra Israel", declaró el sábado a la agencia de noticias AFP el responsable militar bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

No dio más detalles sobre la naturaleza o el momento de la respuesta.

El periódico israelí Haaretz, citando al ejército, informó que la respuesta militar será "significativa".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel se están preparando para un ataque significativo en Irán tras el ataque con misiles de esta semana desde Teherán", informó el periódico.

"El ejército no descarta la posibilidad de que Irán vuelva a lanzar misiles hacia territorio israelí después del ataque israelí", añadió.