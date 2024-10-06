En una partida de cartas, Hadi Zaqout, de 12 años, vuelve a vencer a su tía Randah Zalatimo en un juego en el que el jugador que tenga la carta del tipo más alta gana la ronda.

"Rakzi jalto, rakzi", bromea Hadi en árabe mientras sonríe a Zalatimo, que significa "concéntrate tía, concéntrate", insistiendo en que si prestara más atención, podría adquirir algunas habilidades y ganar el juego de cartas.

"Él siempre hace trampas, pero con una risita se sale con la suya", dice Zalatimo desde su casa en St. Louis, Missouri, donde Hadi ahora pasa sus fines de semana, jugando con su tía, voluntaria de Heal Palestine y su hijo Haider, de 13 años.

Hadi es de Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Llegó a Estados Unidos con su madre, Camille Zaqout en mayo para recibir tratamiento médico, después de haber perdido su pierna derecha en un ataque aéreo israelí en noviembre pasado.

"Los médicos en Estados Unidos elogiaron mi amputación diciendo que se hizo perfectamente, y yo dije, por supuesto, en Gaza los médicos han tenido que convertirse en expertos en esto", dijo el niño a TRT World .

Asistencia limitada en el extranjero

Hadi es parte de un grupo de 22 niños evacuados de Gaza a Egipto antes de llegar a Estados Unidos a lo largo del año.

Debido al cierre de fronteras y a los rígidos controles de documentación, la mayoría de los amputados de esta guerra no pueden salir de Gaza para recibir tratamiento médico en el extranjero.

Hasta el 12 de septiembre, las Naciones Unidas afirman que las autoridades israelíes sólo han permitido que 219 pacientes salgan de Gaza desde el cierre del cruce fronterizo de Rafah en mayo de 2024.

Hasta ahora, de los 14.000 pacientes para los que se había solicitado la evacuación médica desde octubre de 2023, se había evacuado a poco más de 5.000.

Entre los países de acogida se encuentran Türkiye, Qatar y Sudáfrica.

En Estados Unidos, Heal Palestine ha podido conceder visados ​​de evacuación médica a los niños, con la condición de que no soliciten asilo y abandonen el país una vez finalizado el tratamiento.

El día que todo cambió

Hadi, hijo único de una familia de cinco hermanas, siempre tuvo un sentido del deber hacia su familia, que se acentuó durante la guerra.

Él era quien iba en busca de agua diariamente cuando esta empezó a escasear al principio del conflicto.

Hacer cola durante horas para asegurarse de que sus padres y hermanas tuvieran agua limpia para beber se convirtió en su misión diaria, hasta que una mañana del 11 de noviembre descubrió una forma de acceder a una fuente de agua diferente desde una tubería dentro de su edificio de apartamentos.

Los Zaqouts vivían en el cuarto piso, y cuando él entró por la puerta principal para mostrar con orgullo a su familia su truco para conseguir agua, hubo una fuerte explosión y todo se volvió oscuro.

"Abrí los ojos y había escombros por todas partes. No sentí nada. No sentí dolor. Todavía estaba en estado de shock, miraba a mi alrededor y no podía ver nada. Solo había mucho polvo y escombros", dijo Hadi.

Su familia sobrevivió a la explosión, pero aparte de su madre, que lo encontró en el hospital días después de su amputación, no ha visto a su padre ni a sus hermanas desde ese día.

Los equipos de rescate encontraron a Hadi atrapado bajo los escombros horas después de la explosión y lo subieron a un vehículo para llevarlo al hospital local. A su lado, reconoció los cuerpos sin vida de dos amigos de su barrio, Mohammed y Tayyab.

"Nunca olvidaré esa escena. No pensé en lo que me estaba pasando. No sentí nada. Solo sabía que había mucha sangre por todas partes y me quedé mirando a esos dos chicos pensando: '¿Qué pasó?' Estábamos allí de pie cogiendo agua".

En el Centro Médico Nasser de Jan Yunis, donde Hadi recibió atención médica y donde su madre lo encontraría más tarde, los médicos trataron su brazo derecho y su pierna izquierda, que habían resultado gravemente heridos en el ataque. Pero al cabo de dos días, su pierna empezó a correr el riesgo de infectarse y le dijeron que tendrían que amputarla.

"El hospital dijo que las bombas que están usando los israelíes tienen algún tipo de químico que causa una infección que se propaga por todo el cuerpo", explicó la tía de Hadi.

Al comienzo de la ofensiva, el Ministerio de Salud palestino en Gaza afirmó que Israel estaba utilizando “armas inusuales” que causan quemaduras graves en los cuerpos de las víctimas. Esta afirmación fue confirmada posteriormente por médicos internacionales que visitaron el lugar.

Hadi, muy valiente, dijo que lo primero que le pasó por la mente fue su familia, que ahora está desplazada en una tienda de campaña en Jan Yunis.

"Pensaba que soy el hombre de la familia después de mi padre y que necesitan que esté ahí durante toda mi vida y que debo estar ahí. Así que tengo que dar un paso al frente y hacerlo. Todos me necesitan".

Los médicos le amputaron la pierna, pero su brazo requería más tratamiento médico que no pudieron brindarle debido a los suministros limitados de medicamentos y al hecho de tener que lidiar con las lesiones complejas de muchos otros pacientes.

Uno entre miles