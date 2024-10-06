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TİKA continúa sus proyectos de cooperación en América Latina
La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) refuerza los lazos de Türkiye con América Latina mediante proyectos educativos, culturales y de salud en países como México, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina y Paraguay.
TİKA continúa sus proyectos de cooperación en América Latina
Estudiantes de la "Escuela Primaria Türkiye" en México reciben uniformes con la bandera turca. / Others
Por Redacción

Las escuelas ubicadas en América Latina, en países como México, Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile y Paraguay, que han llevado el nombre de "Türkiye" por parte de los gobiernos locales desde la década de 1970, han formado miles de graduados hasta la fecha.

La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA), el organismo de cooperación internacional, ha incluido en los últimos años estas escuelas en sus programas de cooperación, implementando proyectos en diversas áreas, desde la renovación de instalaciones hasta el apoyo con materiales educativos.

Estas escuelas sirven como un puente entre Türkiye y todos los países, a través de la educación y la cultura. En esa línea, TIKA ha aumentado su apoyo mediante proyectos de renovación, suministro de materiales educativos y diversas iniciativas de infraestructura.

El Vicepresidente de TİKA, Dr. Ümit Naci Yorulmaz, ha inaugurado varios proyectos durante sus visitas a Panamá, Guatemala, El Salvador y México, fortaleciendo las oportunidades de cooperación en la región.

Colaboraciones en Panamá: Visita al Castillo de San Lorenzo y reuniones con el ayuntamiento

Durante su visita a Panamá, el Dr. Yorulmaz, junto a la Embajadora de Türkiye en el país, Lebibe Gülhan Ulutekin, visitó el Castillo de San Lorenzo, una de las áreas históricas y turísticas del país.

El Dr. Yorulmaz también revisó el proyecto de un Centro de Visitantes Turísticos, que TİKA llevará a cabo para preservar esta histórica fortaleza y aumentar el flujo de visitantes.

Durante su visita, también mantuvo reuniones con representantes del Presidente de Panamá y el Ministro de Cultura, intercambiando información sobre los detalles del proyecto, que tiene como objetivo contribuir a la preservación del patrimonio histórico y cultural de Panamá.

Además, en reuniones con el Alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, se evaluaron oportunidades de colaboración en proyectos culturales y turísticos en la ciudad.

Estas conversaciones pusieron de manifiesto el potencial de TİKA, tanto en el ámbito educativo como en áreas de turismo y colaboración cultural en Panamá.

Proyectos de laboratorios de computación y Parque de Amistad Turco-Guatemalteco en Guatemala

En su visita a Guatemala, el Dr. Yorulmaz se reunió con los Viceministros de Educación de Guatemala, Francisco Cabrera y Carlos Humberto Aldana, para fortalecer la cooperación educativa.

Además, discutió los detalles del proyecto "Parque de Amistad Turco-Guatemalteco", que TİKA planea completar con su apoyo en 2024.

Este proyecto tiene como objetivo simbolizar la larga amistad entre Türkiye y Guatemala y crear un espacio para apoyar la inclusión social de personas con discapacidad.

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Centro de Nutrición Infantil y apoyo a la "Escuela Primaria Türkiye" en El Salvador

Durante su visita a El Salvador, el Dr. Yorulmaz, junto a la Embajadora de Türkiye en San Salvador, Gül Büyükerşen, visitó la "Escuela Primaria Türkiye" y distribuyó mochilas escolares y materiales educativos adquiridos por TİKA para el nuevo año escolar.

Tras la visita a la escuela, se reunió con la presidenta de la Agencia de Cooperación Internacional de El Salvador, Karla de Palma, para discutir posibles proyectos en educación y salud.

También se abordaron oportunidades de cooperación en el sistema educativo y de salud con el Ministro de Educación, José Mauricio Pineda, y la Viceministra de Salud, Karla Díaz.

El segundo día de la visita, se inauguró el Centro de Nutrición Infantil del Hospital Benjamín Bloom, creado con el apoyo de TİKA. Este centro contribuirá significativamente a los esfuerzos de El Salvador en el ámbito de la salud neonatal.

En la inauguración estuvieron presentes representantes de la oficina de trabajo de Gabriel Bukele, esposa del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el Viceministro de Salud, Díaz. El centro ha sido reconocido como el mejor proyecto público del país en 2023, destacándose en el área de nutrición infantil y de bebés.

Este proyecto se llevó a cabo como resultado de las conversaciones entre Emine Erdogan y Gabriel Bukele durante la visita de este último a Türkiye en 2022.

Taller cultural y musical en la "Escuela de Türkiye" en México

En su visita a México, el Dr. Ümit Naci Yorulmaz, junto con el Embajador de Türkiye en México, Murat Salim Esenli, visitó la "Escuela Primaria Türkiye", que lleva el nombre de Türkiye desde 1973. En esta escuela se inauguraron un aula de matemáticas, así como un taller de ciencias y otro cultural y musical, establecidos con el apoyo de TİKA.

Este último taller está diseñado para contribuir al desarrollo de las habilidades culturales y artísticas de los estudiantes, estando equipado con diversos instrumentos musicales.

Además, el Dr. Yorulmaz distribuyó uniformes escolares y deportivos que llevan la bandera turca a los 350 estudiantes de la escuela.

Estas visitas destacan cómo los proyectos de TİKA en Centroamérica y México han profundizado en diversas áreas, como la educación, la salud y la cultura, fortaleciendo aún más la cooperación con estos países.

El apoyo brindado a las "Escuelas de Türkiye" no sólo aumenta la efectividad de TİKA en la región, sino que también contribuye al desarrollo de relaciones duraderas y amistosas entre Türkiye y estos países.

FUENTE:TRT Español
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