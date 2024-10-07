La magnitud de la destrucción en el Líbano por los ataques aéreos de Israel, así como la profundidad de los daños en los edificios y en el suelo, sugieren que Tel Aviv utilizó bombas con uranio emprobecido prohibidas por el derecho internacional, advirtió el Sindicato de Químicos del Líbano (SCL).

En un comunicado publicado este domingo, el sindicato condenó "la agresión bárbara contra los civiles en el Líbano y las masacres que se están perpetrando contra el pueblo libanés".

En ese sentido, explicó que su advertencia busca "crear conciencia sobre los efectos que tiene la inhalación del polvo proveniente de los bombardeos israelíes contra varias áreas libanesas".

“La magnitud de la destrucción y la penetración en edificios y suelos de decenas de metros es una evidencia del uso de bombas con uranio empobrecido, que tiene un tremendo poder de penetración”, añadió el SCL.

El sindicato enfatizó en que “el uso de este tipo de armas prohibidas internacionalmente, especialmente en la capital, Beirut, densamente poblada, lleva a una destrucción masiva, y su polvo causa muchas enfermedades, especialmente si se inhala”.

Por eso, los químicos hicieron un llamado a la comunidad internacional para que detenga los ataques de Israel contra el Líbano y el uso de bombas que están prohibidas internacionalmente.

También instaron al Estado de Líbano a presentar una demanda ante el Consejo de Seguridad de la ONU contra “las violaciones que tienen lugar en territorio libanés y los intentos de asesinatos en masa de civiles inocentes”.

Bombardeos de Israel violan el derecho internacional humanitario

El jefe de refugiados de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, aseveró que muchos ataques de Israel contra el Líbano violaron el derecho internacional humanitario (DIH). "Desafortunadamente, hay muchos casos de violaciones al DIH por la forma en que se han lanzado los bombardeos, los cuales han destruido o dañado la infraestructura civil, han matado civiles y han afectado a las operaciones humanitarias", dijo a los medios de comunicación en Beirut este domingo.

Grandi se encontraba en Líbano mientras el país lucha por hacerle frente al desplazamiento de más de 1,2 millones de personas por los intensos bombardeos de Israel.

El jefe de refugiados también dijo que la Organización Mundial de la Salud le informó "sobre las violaciones atroces del DIH en lo que respecta a las instalaciones de salud que han sido afectadas en varios lugares del Líbano".

“Detengan esta matanza”

Desde el 23 de septiembre, Israel ha lanzado bombardeos masivos en Líbano contra lo que llama objetivos de Hezbollah, pero que en realidad han matado a más de 1.200 personas y herido a otras 3.400.

Tel Aviv también comenzó una invasión terrestre del sur del Líbano el 1 de octubre.

Esta campaña militar marcó una intensa escalada en los enfrentamientos que Israel y Hezbollah han mantenido durante un año, desde el inicio de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza que ya ha matado a más de 41.900 personas en el enclave, en su mayoría mujeres y niños.

Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 2.036 personas han muerto en Líbano, más de 9.500 han resultado heridas y 1,2 millones más han sido desplazadas, según las autoridades locales.