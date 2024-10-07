La magnitud de la destrucción en el Líbano por los ataques aéreos de Israel, así como la profundidad de los daños en los edificios y en el suelo, sugieren que Tel Aviv utilizó bombas con uranio emprobecido prohibidas por el derecho internacional, advirtió el Sindicato de Químicos del Líbano (SCL).
En un comunicado publicado este domingo, el sindicato condenó "la agresión bárbara contra los civiles en el Líbano y las masacres que se están perpetrando contra el pueblo libanés".
En ese sentido, explicó que su advertencia busca "crear conciencia sobre los efectos que tiene la inhalación del polvo proveniente de los bombardeos israelíes contra varias áreas libanesas".
“La magnitud de la destrucción y la penetración en edificios y suelos de decenas de metros es una evidencia del uso de bombas con uranio empobrecido, que tiene un tremendo poder de penetración”, añadió el SCL.
El sindicato enfatizó en que “el uso de este tipo de armas prohibidas internacionalmente, especialmente en la capital, Beirut, densamente poblada, lleva a una destrucción masiva, y su polvo causa muchas enfermedades, especialmente si se inhala”.
Por eso, los químicos hicieron un llamado a la comunidad internacional para que detenga los ataques de Israel contra el Líbano y el uso de bombas que están prohibidas internacionalmente.
También instaron al Estado de Líbano a presentar una demanda ante el Consejo de Seguridad de la ONU contra “las violaciones que tienen lugar en territorio libanés y los intentos de asesinatos en masa de civiles inocentes”.
Bombardeos de Israel violan el derecho internacional humanitario
El jefe de refugiados de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, aseveró que muchos ataques de Israel contra el Líbano violaron el derecho internacional humanitario (DIH). "Desafortunadamente, hay muchos casos de violaciones al DIH por la forma en que se han lanzado los bombardeos, los cuales han destruido o dañado la infraestructura civil, han matado civiles y han afectado a las operaciones humanitarias", dijo a los medios de comunicación en Beirut este domingo.
Grandi se encontraba en Líbano mientras el país lucha por hacerle frente al desplazamiento de más de 1,2 millones de personas por los intensos bombardeos de Israel.
El jefe de refugiados también dijo que la Organización Mundial de la Salud le informó "sobre las violaciones atroces del DIH en lo que respecta a las instalaciones de salud que han sido afectadas en varios lugares del Líbano".
“Detengan esta matanza”
Desde el 23 de septiembre, Israel ha lanzado bombardeos masivos en Líbano contra lo que llama objetivos de Hezbollah, pero que en realidad han matado a más de 1.200 personas y herido a otras 3.400.
Tel Aviv también comenzó una invasión terrestre del sur del Líbano el 1 de octubre.
Esta campaña militar marcó una intensa escalada en los enfrentamientos que Israel y Hezbollah han mantenido durante un año, desde el inicio de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza que ya ha matado a más de 41.900 personas en el enclave, en su mayoría mujeres y niños.
Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 2.036 personas han muerto en Líbano, más de 9.500 han resultado heridas y 1,2 millones más han sido desplazadas, según las autoridades locales.
La comunidad internacional ha advertido durante meses que los ataques israelíes en el Líbano podrían escalar el conflicto de Gaza hasta convertirlo en una guerra regional más amplia.
Grandi sostuvo que todas las partes en conflicto, y aquellos que tienen influencia, deberían "detener esta masacre que está sucediendo tanto en Gaza como en Líbano hoy".
Los bombardeos también han llevado a unas 220.000 personas a cruzar la frontera libanesa con Siria, el 70% de las cuales son sirios y el 30% libaneses, dijo Grandi, afirmando que se trataba de estimaciones muy prudentes.
El ataque de Israel al principal cruce fronterizo con Siria en Masnaa el viernes fue "un enorme obstáculo" para que continuaran esos flujos de personas, dijo.
Órdenes masivas de evacuación en medio de bombardeos
El Ejército de Israel ordenó este domingo la evacuación de 26 ciudades fronterizas en el sur del Líbano, en medio de los incesantes ataques aéreos y terrestres que ha lanzado contra este país.
El portavoz militar Avichay Adraee les ordenó a los residentes libaneses que abandonen sus hogares y se trasladaran al norte del río Awali. La lista de las ciudades incluía Houla, Meiss Ej Jabal y Majdal Selm.
Ahora bien, estas nuevas órdenes de evacuación forzosa llegan luego de que Israel lanzara en la madrugada del domingo más de 30 ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, en lo que se calificó como la noche “más dura de bombardeos”.
La Agencia Nacional de Noticias oficial del Líbano informó el domingo que los ataques causaron daños generalizados y una espesa nube de humo que cubrió el área. Los ataques se escucharon en toda la capital.
Según el informe, los bombardeos alcanzaron varias áreas, incluida una gasolinera cerca de Airport Road, un edificio en la calle Barjaoui en el distrito de Ghobeiry y otros lugares en Safir y Burj al-Barajneh.
En un comunicado, el portavoz también dijo que el objetivo eran "armas e infraestructura pertenecientes a Hezbollah en Beirut". El grupo libanés no ha respondido a las últimas acusaciones israelíes, aunque anteriormente ha negado afirmaciones similares del ejército israelí.
Varios heridos en el norte de Israel por cohetes lanzados desde Líbano
Al menos siete personas resultaron heridas, incluida una de gravedad, por cohetes disparados desde el sur del Líbano hacia las ciudades de Haifa y Tiberíades, en el norte de Israel, la noche de este domingo.
La autoridad de radiodifusión oficial de Israel, KAN, citó al servicio de ambulancias Magen David Adom informando que "la caída de varios cohetes en el área de Carmel y la bahía en el centro de Haifa resultó en que seis personas sufrieran heridas moderadas o leves".
Añadió que los heridos fueron trasladados al Hospital Rambam en el centro de Haifa para recibir tratamiento.
El servicio de ambulancias israelí también anunció que una persona sufrió heridas moderadas a graves debido al impacto de un cohete en Tiberíades.
El Ejército de Israel anunció el domingo por la noche que había detectado el lanzamiento de 15 proyectiles desde el sur del Líbano hacia la zona del Carmelo y la bahía de la ciudad de Haifa, lo que marca el primer incidente de este tipo desde el 8 de octubre del año pasado.
Aunque en muchas áreas que rodean Haifa se han registrado lanzamientos e interceptaciones de cohetes, esta es la primera vez que el centro de la ciudad ha sido atacado, según la agencia de noticias Anadolu.