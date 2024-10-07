Tras un año de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, advirtió que los niños del enclave sufrirán daños permanentes en su salud mental. También que los traumas que les causaron los ataques persistirán incluso en las próximas generaciones.

“Si se mira a Gaza realmente a través de los ojos de un niño, es un infierno”, sostuvo el domingo Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, al programa “Face the Nation” de CBS News, y tambíen destacó el alto número de muertes y desplazamientos de las familias palestinas, así como la continua falta de alimentos y agua limpia.

“Están muy traumatizados por lo que está ocurriendo”, dijo Russell en referencia a los niños. “Incluso si podemos conseguir más suministros allí, el trauma que estos niños están sufriendo va a tener desafíos de por vida e incluso post-generacionales para ellos”.