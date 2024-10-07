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Niños de Gaza sufren daños permanentes de salud mental por ataques: UNICEF
Cuando se cumple un año del inicio de la brutal ofensiva israelí en Gaza, UNICEF advierte que el trauma que sufren los niños tendrá consecuencias de por vida e incluso afectará a futuras generaciones.
Niños de Gaza sufren daños permanentes de salud mental por ataques: UNICEF
La agresión de Israel tendrá un impacto traumático de por vida en los niños de Gaza. / Foto: AP / AP
Por Redacción

Tras un año de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, advirtió que los niños del enclave sufrirán daños permanentes en su salud mental. También que los traumas que les causaron los ataques persistirán incluso en las próximas generaciones.

“Si se mira a Gaza realmente a través de los ojos de un niño, es un infierno”, sostuvo el domingo Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, al programa “Face the Nation” de CBS News, y tambíen destacó el alto número de muertes y desplazamientos de las familias palestinas, así como la continua falta de alimentos y agua limpia.

“Están muy traumatizados por lo que está ocurriendo”, dijo Russell en referencia a los niños. “Incluso si podemos conseguir más suministros allí, el trauma que estos niños están sufriendo va a tener desafíos de por vida e incluso post-generacionales para ellos”.

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Russell afirmó que sigue siendo “muy peligroso” trasladar ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, atribuyó a su organización el "éxito” de haber vacunado a miles de niños contra la polio en el enclave.

Asimismo, en cuanto a los recientes ataques militares israelíes en el Líbano, la directora de UNICEF señaló que "la velocidad y la intensidad son impactantes", lo que dificulta que la organización pueda asistir a los desplazados, cuyo número se estima en alrededor de un millón.

“En este momento me siento seguro que podremos satisfacer sus necesidades, pero nos está costando un enorme esfuerzo lograrlo”, dijo Russell.

FUENTE:Reuters
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