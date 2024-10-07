Durante el primer año de su brutal ofensiva contra Gaza, Israel ha matado a miles de palestinos y devastado el enclave a una magnitud sin precedentes. Según datos que la Oficina de Medios de Comunicación de Gaza publicó el pasado 30 de septiembre, el Ejército de Israel perpetró alrededor de 3.650 masacres el año pasado.

En total, más de 41.800 palestinos han muerto y más de 96.800 resultaron heridas, mientras que 10.000 personas siguen desaparecidas o se cree que están muertas bajo los escombros. Ni siquiera los hospitales se salvaron de los ataques: hasta 520 palestinos fueron recuperados de siete fosas comunes encontradas en hospitales.

La mayoría de los muertos son niños, quienes representan el 42% del total de fallecidos. El 27% son mujeres y el 31% hombres.

Los niños de Gaza han sido los más afectados por las brutales masacres: 171 recién nacidos murieron poco después de nacer y hasta 710 bebés menores de un año fueron asesinados; incluso se han encontrado fetos bajo los escombros. Además, alrededor de 25.973 niños han perdido a uno o ambos padres, quedando huérfanos.

Familias borradas del mapa

Cientos de familias fueron eliminadas completamente, mientras que miles más se quedaron con solo uno o dos sobrevivientes.

Según un reporte de la Oficina de Medios de Comunicación de Gaza, en el último año, al menos 902 familias fueron completamente exterminadas. También hay 1.364 familias en las que solo queda un superviviente y 3.472 familias quedaron con solo dos supervivientes.

Hambre y asedio como armas de guerra

Israel ha impuesto un férreo bloqueo contra Gaza al mantener cerrados los cruces fronterizos durante cinco meses. Así ha utilizado el hambre, la desnutrición y la escasez de medicinas como herramientas de guerra contra los palestinos que intentan sobrevivir.

El año pasado, 36 palestinos murieron de hambre y desnutrición, la mayoría de ellos niños, mientras que 3.500 se encuentran en riesgo de morir por este motivo.

Además, las enfermedades infecciosas se han extendido por el enclave, donde se han diagnosticado 1.737.524 casos, entre los cuales se encuentran 71.338 de hepatitis. También, alrededor de 10.000 pacientes enfermos de cáncer corren el riesgo de morir por falta de tratamiento y al menos 15.000 palestinos heridos necesitan atención médica urgente fuera del enclave.

Ataques contra los centros de salud