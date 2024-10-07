¿Qué une a una pequeña pirámide de piedras en una montaña de Cusco con una plantación masiva en el Valle Sagrado de los Incas y el atroz genocidio de Gaza? La respuesta tiene dos palabras: Pavel Marmanillo.

Nacido en Perú, de padre militante por los derechos humanos, y madre cantante –hacía versiones de los Beatles-, Pavel estudió ingeniería en su país y luego filosofía en Países Bajos. Se enamoró de una holandesa y regresaron juntos a Perú, donde uniría sus dos grandes pasiones: el activismo ambiental y su defensa de la causa Palestina.

Devolver al planeta lo que le hemos quitado

Tiempo atrás trabajaba junto a su padre en Brasil, exportando sales minerales para regenerar suelos devastados por la tala indiscriminada. Fue allí que escuchó hablar por primera vez de la huella ecológica y cómo existían empresas que, por así decirlo, pagaban lo que tomaban de la naturaleza. Y así, junto a su padre, para tener su conciencia ecológica en paz, plantaron 160.000 árboles de teca en el norte de Brasil.

En 2019, encontró una calculadora de impacto ecológico y cargó allí todos sus consumos, sus aparatos, sus viajes, sus plásticos. Para reparar su huella en el planeta a lo largo del año, decía allí, debía plantar 500 árboles. Y su compañera, que había volado dos veces a Holanda: 1.000.

De la conciencia, pasó a la acción. En el 2020, con ayuda de amigos y familia adquirió 1.200 árboles de molle, una especie nativa que produce pimienta rosada. Se reunió con el presidente de la comunidad campesina Yanahuaylla en Calca, Cusco, donde vive, y en poco tiempo devolvía al mundo su cuota verde de consumo.

Dos años más tarde, dio el siguiente paso: en la ladera de una montaña plantaron 2.200 árboles de queuña, una especie nativa de Los Andes. Y para el 2023, otros 4.400 junto a una laguna a 4.300 de altura.

En febrero pasado, dieron, hasta hoy, su apuesta verde más ambiciosa rodeando la laguna de T’urucocha. Parecía una superproducción cinematográfica: 9 camiones, 10 camionetas, 10 motos, un bus y 500 voluntarios más 100 personas de la comunidad plantaron en menos de dos horas 10.000 árboles. Se sentía la felicidad en el aire de quiente paga una deuda al planeta.

La sonrisa de un palestino

Pero, se preguntará, ¿cómo es que Pavel conectó esa conciencia verde con la causa Palestina? Todo empezó con un paseo en la montaña en 2009. Pavel bajaba la ladera con sus hermanas y unos amigos cuando vio de lejos, un hombre sonriente. Llevaba una remera con la leyenda “Free Palestine” –Palestina libre-. Se llamaba Ahmed y era palestino. “Estoy aquí para concientizar a la gente sobre la realidad de los atropellos de la ocupación israelí. Me asombra lo desinformados que están todos”, les dijo.

Pavel no recuerda si fue por la sonrisa irresistible de aquel hombre, o porque su padre siempre fue un militante en defensa de los pueblos oprimidos, lo cierto es que cerró el encuentro con un abrazo y una promesa: “No sé aún cómo, pero prometo ir a visitarlos en Palestina”.

El viaje a Palestina que cambió su vida

Pasaron cinco años, y Pavel cumplió. Pasó ocho meses en la Cisjordania ocupada. Dio clases de música en un campo de refugiados, el Balata. Y además dio clases de español en la Universidad Nacional An-Najah de Nablus.

Lo que vio allí fue devastador. Un amargo escenario de un genocidio silenciado a nivel mundial. En una manifestación en Qalandia, al norte de Jerusalén, donde pedían por la liberación de niños apresados por el ejército de ocupación israelí, desde una torre de control, Pavel observó un fogonazo. Y luego, diez metros más adelante, vio caer a un niño con una mochila, abatido por una metralla. “Fue desesperante, la bala había atravesado su mochila y el niño quedó tirado en la calle. Todos salimos corriendo. Y un familiar tuvo la valentía de ir a recogerlo”, relató.