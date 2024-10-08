Alejándose de los insistentes pedidos internacionales para un alto el fuego, Israel declaró que ampliará su ofensiva terrestre en el sur del Líbano, por lo que tropas adicionales ya se encuentran en la zona. Este martes, el Ejército israelí informó en Telegram que una "división de reserva" se desplegó en el suroeste: “La División número 146 es la unidad de reserva inaugural que participará en el sur del Líbano como parte de las acciones en curso contra Hezbolá”.

Ya horas antes, este lunes, un comunicado militar había anunciado el despliegue de la División Galilea 91, que incluye a las Brigadas de Reserva 3 y 8, además de la Brigada Nahal del Norte 228.

“Desde el comienzo de la guerra, la División 91 ha realizado una cantidad significativa de operaciones ofensivas y defensivas para degradar y atacar a la organización terrorista Hezbollah y su infraestructura en el sur del Líbano, utilizando ataques terrestres y aéreos", se lee en el comunicado.

Por su parte, el portavoz del Ejército de Israel, Avichay Adraee, sostuvo en una declaración publicada en árabe que sus fuerzas operarán “pronto” en la costa del Líbano al sur del río Al-Awali, “en la zona marítima contra las actividades terroristas de Hezbollah”.

El diario Times of Israel informó que el número de tropas involucradas en la ofensiva contra el Líbano asciende a más de 15.000.

Además, se ordenaron nuevas evacuaciones en algunas zonas al sur de Beirut, capital de Líbano, que ha sido bombardeada por Israel durante semanas. En otro mensaje en X, Adraee instó a los habitantes de Burj al Barajneh y Hadath Beirut a alejarse al menos 500 metros "por su seguridad y la de los miembros de su familia". El cuerpo armado israelí ya había atacado esa zona la noche de este domingo.

Desde el 23 de septiembre, Israel ha lanzado bombardeos masivos en Líbano contra lo que llama objetivos de Hezbollah, pero que en realidad han matado a más de 1.200 personas y herido a otras 3.400. Luego, una semana después, Tel Aviv inició una invasión terrestre del sur el 1 de octubre. En los últimos días, el Ejército israelí desplegó sus divisiones 98 y 36 para ampliar las operaciones.

Esta campaña militar representa una aguda escalada en los enfrentamientos que Israel y Hezbollah han mantenido durante un año, desde el inicio de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza que ya ha matado a más de 41.900 personas en el enclave, en su mayoría mujeres y niños. Ante este aumento de tensiones, la comunidad internacional ha advertido contra el riesgo de que este conflicto pueda arrastrar a todo Oriente Medio a una guerra más extensa.

Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 2.036 personas han muerto en Líbano, más de 9.500 han resultado heridas y 1,2 millones más han sido desplazadas, según las autoridades locales.

Israel dice que mató a un alto comandante de Hezbollah

Las fuerzas israelíes aseguran que mataron a Suhail Hussein Husseini, un alto comandante de Hezbollah, durante un ataque en Beirut.