En el sombrío aniversario de la ofensiva de Israel contra Gaza este 7 de octubre, Tel Aviv continuó bombardeando el norte, sur y centro del enclave. La nueva andanada de ataques aéreos mató al menos a 50 palestinos, según autoridades de salud locales, y profundizó aún más la extendida devastación en el territorio.

Dentro del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, al menos ocho personas murieron: tres en un ataque de dron contra una tienda de campaña cerca a la mezquita Al-Furqan y otros cinco en bombardeos diferentes en otros lugares del campamento, de acuerdo a las autoridades. También 18 personas resultaron heridas.

Israel continuó atacando hospitales en la ciudad de Deir al Balah, también en el centro de Gaza, donde se refugian un millón de personas desplazadas. Según médicos palestinos, un ataque aéreo de Tel Aviv alcanzó tiendas de campaña dentro del Hospital al-Aqsa, hiriendo a 11 personas.

El ejército de Israel justificó este ataque diciendo que iba dirigido contra miembros de Hamás que operaban desde un comando ubicado en el interior del hospital.

Ahora bien, en el norte del enclave, los tanques israelíes avanzaron hacia Yabalia, el mayor de los ocho campos de refugiados históricos de Gaza, que fue rodeado y contra el cual dispararon cohetes, luego de ampliar las órdenes de evacuación. Esta medida incluyó a los pueblos de Beit Hanoun y Beit Lahiya.

Residentes de Yabalia relataron que las fuerzas israelíes atacaron la ciudad desde aire y tierra. También señalaron que varios personas murieron y que los rescatistas no pudieron llegar a algunas de las víctimas. Más tarde, ese lunes, médicos palestinos confirmaron que otro ataque aéreo israelí mató a cinco palestinos al oeste de Yabalia.

Al sur, en la ciudad de Rafah, ocho palestinos murieron en un ataque de aviones de guerra israelíes contra una casa en el barrio de Miraj, y un palestino murió en un ataque en la zona de Khirbet al-Ades.

En Jan Yunis, al menos 16 palestinos perdieron la vida por ataques en el este y oeste de la ciudad, luego de que el ejército israelí ordenara a los residentes abandonar sus hogares. Muchas familias comenzaron a hacerlo cargando sus pertenencias en carretas tirados por burros y vehículos tipo tuk-tuk.

“Fue un año duro”

El cansancio pesa sobre Gaza. Este lunes, los palestinos desplazados expresaron su agotamiento emocional y el deseo desesperado de volver a la vida que llevaban antes de que comenzara la mortal pesadilla que desató Israel.