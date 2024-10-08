En el sombrío aniversario de la ofensiva de Israel contra Gaza este 7 de octubre, Tel Aviv continuó bombardeando el norte, sur y centro del enclave. La nueva andanada de ataques aéreos mató al menos a 50 palestinos, según autoridades de salud locales, y profundizó aún más la extendida devastación en el territorio.
Dentro del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, al menos ocho personas murieron: tres en un ataque de dron contra una tienda de campaña cerca a la mezquita Al-Furqan y otros cinco en bombardeos diferentes en otros lugares del campamento, de acuerdo a las autoridades. También 18 personas resultaron heridas.
Israel continuó atacando hospitales en la ciudad de Deir al Balah, también en el centro de Gaza, donde se refugian un millón de personas desplazadas. Según médicos palestinos, un ataque aéreo de Tel Aviv alcanzó tiendas de campaña dentro del Hospital al-Aqsa, hiriendo a 11 personas.
El ejército de Israel justificó este ataque diciendo que iba dirigido contra miembros de Hamás que operaban desde un comando ubicado en el interior del hospital.
Ahora bien, en el norte del enclave, los tanques israelíes avanzaron hacia Yabalia, el mayor de los ocho campos de refugiados históricos de Gaza, que fue rodeado y contra el cual dispararon cohetes, luego de ampliar las órdenes de evacuación. Esta medida incluyó a los pueblos de Beit Hanoun y Beit Lahiya.
Residentes de Yabalia relataron que las fuerzas israelíes atacaron la ciudad desde aire y tierra. También señalaron que varios personas murieron y que los rescatistas no pudieron llegar a algunas de las víctimas. Más tarde, ese lunes, médicos palestinos confirmaron que otro ataque aéreo israelí mató a cinco palestinos al oeste de Yabalia.
Al sur, en la ciudad de Rafah, ocho palestinos murieron en un ataque de aviones de guerra israelíes contra una casa en el barrio de Miraj, y un palestino murió en un ataque en la zona de Khirbet al-Ades.
En Jan Yunis, al menos 16 palestinos perdieron la vida por ataques en el este y oeste de la ciudad, luego de que el ejército israelí ordenara a los residentes abandonar sus hogares. Muchas familias comenzaron a hacerlo cargando sus pertenencias en carretas tirados por burros y vehículos tipo tuk-tuk.
“Fue un año duro”
El cansancio pesa sobre Gaza. Este lunes, los palestinos desplazados expresaron su agotamiento emocional y el deseo desesperado de volver a la vida que llevaban antes de que comenzara la mortal pesadilla que desató Israel.
Tras meses de incertidumbre y destrucción, no solo enfrentan la devastación material, sino también un profundo anhelo de regresar a lo que alguna vez fue su vida.
"Antes del 7 de octubre, uno tenía sueños. Como padre, tengo seis hijos y mi mayor preocupación era cómo proporcionarles un hogar y casarlos. Pero después del 7 de octubre, todo esto quedó en nada. Después de 58 años de trabajo para mí, igual que mi padre, todo se convirtió en polvo y piedras", dijo Abu Hassan Shaheen.
Ramzi Baker, desplazado en Deir al Balah, también compartió su historia: "Fue un año oscuro. Perdimos a muchos familiares, amigos, nuestras casas y nuestra fuente de ingresos".
Netanyahu sostiene que continuará ofensiva
Mientras la cifra de muertos en Gaza sigue aumentando a cada segundo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo este lunes que cumplirá con su objetivo de “derrocar” a Hamás.
En un mensaje difundido en televisión, Netanyahu declaró que “se trata de una misión sagrada y no nos detendremos hasta conseguirlo".
Un genocidio en vivo y en directo
Israel no ha cesado su brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del grupo palestino Hamás el 7 de octubre del año pasado, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, han matado casi 42.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y más de 97.100 han resultado heridas, según las autoridades sanitarias locales.
El ataque israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio y ha impuesto un bloqueo en curso que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas. Además, el país se enfrenta a acusaciones de genocidio por sus acciones en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia.