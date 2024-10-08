Después de un año de incesantes ataques de Israel, el impacto psicológico en los habitantes de Gaza, especialmente en los niños, ha alcanzado niveles alarmantes. Lo que se suma a los problemas de salud mental que ya afectaban a miles de palestinos antes del 7 de octubre de 2023. La violencia constante ha generado un ciclo de ansiedad y trauma que devasta a toda una generación.

La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, aseguró que los niveles de ansiedad y la exposición al trauma que sufre la población en Gaza están lejos de ser normales. Destacó que la amenaza continua de violencia es uno de los factores que más influyen en la angustia psicológica.

En esa línea, Mofokeng subrayó que el 50% de los habitantes de Gaza ya sufrían trastorno de estrés postraumático (TEPT) incluso antes del comienzo de la ofensiva israelí el pasado 7 de octubre de 2023. "Debemos hablar de esto como una imposición deliberada de trauma mental", señaló en diálogo con la agencia de noticias Anadolu.

Asimismo, la falta de recursos adecuados para atender la salud mental agrava los efectos psicológicos, tales como ansiedad, pesadillas, depresión y pérdida de memoria.

Sin embargo, algunas cicatrices permanecen invisibles pues muchos sufren en silencio, y su angustia escala hacia TEPT, lo que finalmente lleva a problemas graves de salud mental, según explicó Mofokeng.

Esta situación se vuelve aún más difícil para los niños que han perdido a toda su familia. Además, la falta de posibilidades para vivir un duelo adecuado y tener funerales dignos es "muy perjudicial", lo que priva a las familias y comunidades de la oportunidad de sanar. Esto deja heridas que pueden tardar toda una vida en cerrar, explicó la relatora.

La falta de atención médica y terapia han hecho que la situación “sea mucho peor", recalcó.

El mundo le ha fallado a toda una generación

Por otro lado, Mofokeng expresó su profunda preocupación por el futuro de los jóvenes de Gaza.

"Las futuras generaciones de gazatíes ya están irremediablemente afectadas y para siempre cambiadas", dijo, indicando que hay una "generación completa de niños en Gaza que o bien están muertos antes de recibir su certificado de nacimiento, o apenas sobreviven”.

Asimismo, dijo que aquellos que sobreviven enfrentan desafíos permanentes de salud mental debido a la violencia constante, el miedo y la pérdida, lo que obstaculizará su capacidad para ser adultos funcionales.

"Ya le hemos fallado a la generación de Gaza (...). ¿De qué futuro hablamos, de qué generación hablamos si no podemos detener las bombas hoy mismo?", cuestionó. Criticó a la ONU por realizar la Cumbre para el Futuro mientras no logra parar los bombardeos en "la prisión al aire libre más grande del mundo", donde los gazatíes sufren un genocidio.

El terror psicológico en el plan genocida de Israel

Luego, Mofokeng afirmó que la destrucción de hogares e instalaciones de salud, así como el acceso limitado a servicios básicos, forma parte de una estrategia diseñada para mantener a la población de Gaza en un estado constante de miedo e incertidumbre, lo que agrava la crisis de salud mental.

"Es terror psicológico y es parte de su (Israel) plan genocida", enfatizó.

La relatora especial de la ONU pidió acción inmediata, subrayando la necesidad de un alto el fuego para facilitar cualquier forma de recuperación. Añadió que sin una tregua, la recuperación de los servicios de salud seguirá siendo incierta.

Aumento de las tasas de suicidio