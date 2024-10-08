Después de un año de incesantes ataques de Israel, el impacto psicológico en los habitantes de Gaza, especialmente en los niños, ha alcanzado niveles alarmantes. Lo que se suma a los problemas de salud mental que ya afectaban a miles de palestinos antes del 7 de octubre de 2023. La violencia constante ha generado un ciclo de ansiedad y trauma que devasta a toda una generación.
La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, aseguró que los niveles de ansiedad y la exposición al trauma que sufre la población en Gaza están lejos de ser normales. Destacó que la amenaza continua de violencia es uno de los factores que más influyen en la angustia psicológica.
En esa línea, Mofokeng subrayó que el 50% de los habitantes de Gaza ya sufrían trastorno de estrés postraumático (TEPT) incluso antes del comienzo de la ofensiva israelí el pasado 7 de octubre de 2023. "Debemos hablar de esto como una imposición deliberada de trauma mental", señaló en diálogo con la agencia de noticias Anadolu.
Asimismo, la falta de recursos adecuados para atender la salud mental agrava los efectos psicológicos, tales como ansiedad, pesadillas, depresión y pérdida de memoria.
Sin embargo, algunas cicatrices permanecen invisibles pues muchos sufren en silencio, y su angustia escala hacia TEPT, lo que finalmente lleva a problemas graves de salud mental, según explicó Mofokeng.
Esta situación se vuelve aún más difícil para los niños que han perdido a toda su familia. Además, la falta de posibilidades para vivir un duelo adecuado y tener funerales dignos es "muy perjudicial", lo que priva a las familias y comunidades de la oportunidad de sanar. Esto deja heridas que pueden tardar toda una vida en cerrar, explicó la relatora.
La falta de atención médica y terapia han hecho que la situación “sea mucho peor", recalcó.
El mundo le ha fallado a toda una generación
Por otro lado, Mofokeng expresó su profunda preocupación por el futuro de los jóvenes de Gaza.
"Las futuras generaciones de gazatíes ya están irremediablemente afectadas y para siempre cambiadas", dijo, indicando que hay una "generación completa de niños en Gaza que o bien están muertos antes de recibir su certificado de nacimiento, o apenas sobreviven”.
Asimismo, dijo que aquellos que sobreviven enfrentan desafíos permanentes de salud mental debido a la violencia constante, el miedo y la pérdida, lo que obstaculizará su capacidad para ser adultos funcionales.
"Ya le hemos fallado a la generación de Gaza (...). ¿De qué futuro hablamos, de qué generación hablamos si no podemos detener las bombas hoy mismo?", cuestionó. Criticó a la ONU por realizar la Cumbre para el Futuro mientras no logra parar los bombardeos en "la prisión al aire libre más grande del mundo", donde los gazatíes sufren un genocidio.
El terror psicológico en el plan genocida de Israel
Luego, Mofokeng afirmó que la destrucción de hogares e instalaciones de salud, así como el acceso limitado a servicios básicos, forma parte de una estrategia diseñada para mantener a la población de Gaza en un estado constante de miedo e incertidumbre, lo que agrava la crisis de salud mental.
"Es terror psicológico y es parte de su (Israel) plan genocida", enfatizó.
La relatora especial de la ONU pidió acción inmediata, subrayando la necesidad de un alto el fuego para facilitar cualquier forma de recuperación. Añadió que sin una tregua, la recuperación de los servicios de salud seguirá siendo incierta.
Aumento de las tasas de suicidio
Por su parte, Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), coincidió con la advertencia de Mofokeng y advirtió que la ofensiva israelí ha empeorado las condiciones de salud mental preexistentes en Gaza.
El "año de destrucción y conflicto ha agravado lo que ya eran problemas psicológicos preexistentes para muchos, pero también ha creado nuevos desafíos de salud mental para la población", aseguró.
Estimaciones de la OMS señalan que cerca de 200.000 adultos en Gaza ya enfrentaban trastornos mentales de moderados a graves en 2020, antes de la actual agresión de Israel, mientras que más de 300.000 niños también sufrían estos problemas en distintos niveles. Pero, en el último año, esos números han aumentado, sumado al hecho de que el tratamiento de casi medio millón de personas se interrumpió, según advirtió Harris.
Asimismo, señaló que los hombres jóvenes de 18 a 30 años representan el 75% de los casos de suicidios en el enclave. "El suicidio es una forma de entender la gravedad de los trastornos mentales y las necesidades", añadió.
La crisis de salud mental afecta a toda la población
La portavoz de la OMS explicó que toda la población de Gaza está experimentando niveles de estrés que probablemente resulten en trastornos de salud mental generalizados.
"Es justo decir que toda la población está bajo un tipo de estrés mental que derivará en trastornos de salud mental (...) Básicamente, todo el mundo en Gaza está sufriendo y necesita atención en salud mental”, añadió. Destacó que la incertidumbre es una de las mayores fuentes de estrés psicológico.
Luego explicó que la destrucción del único hospital psiquiátrico de Gaza en un bombardeo israelí ha empeorado aún más la crisis, dejando a los pacientes sin atención crucial. "Todos los pacientes fueron dados de alta", dijo.
Con solo seis centros comunitarios de salud mental, que operan en condiciones extremas, los trabajadores de la salud brindan primeros auxilios psicológicos limitados, lo cual equivaldría a detener “la hemorragia causada por el estrés, el sufrimiento y el dolor". Por eso, subrayó la necesidad urgente de servicios especializados y medicamentos.
También precisó que muchos profesionales de la salud están lidiando con su propio trauma, ya que han perdido familiares o han presenciado una violencia extrema.
"El personal de primera línea está sufriendo, enfrentando tremendos desafíos de salud mental debido al conflicto", explicó Harris. Y agregó que, a pesar de sus esfuerzos, estos profesionales están profundamente afectados por el mismo estrés que intentan aliviar en sus pacientes.
El número de profesionales de salud mental en Gaza sigue siendo incierto debido al conflicto, los desplazamientos y las víctimas. "No sabemos quién está trabajando, quién no, quién está vivo, quién está muerto", comentó Harris.
“Parches” temporales a la crisis
Harris reconoció los esfuerzos de la OMS y sus socios, pero los describió como simples "parches" temporales dada la magnitud de la crisis. "No podemos proporcionar lo que se necesita hasta que logremos un alto el fuego total", afirmó. Si bien las intervenciones a corto plazo, tales como los primeros auxilios psicológicos y la medicación, son cruciales, insistió en que la verdadera recuperación solo comenzará cuando cese la violencia.
"Necesitamos un alto el fuego", urgió Harris, pidiendo la intervención de expertos internacionales para ayudar a Gaza a recuperarse una vez que paren las bombas.
Asimismo, se mostró esperanzada con la llegada de un equipo médico de emergencia enfocado en la salud mental, que ya está trabajando en Gaza.
"Esto demuestra que la comunidad internacional reconoce que la salud mental es tan importante —en este caso, probablemente más importante— que la salud física", apuntó.
La relatora de la ONU subrayó que la crisis de salud mental “debe abordarse ahora mismo”, ya que no puede demorarse hasta el momento en que finalmente se alcance un alto el fuego.