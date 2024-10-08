El pincel de Perla Abu-Ghosh se cierne sobre una paleta de colores. A su lado permanece una lata de refresco olvidada. En un momento de distracción, Perla toma un sorbo de lo que cree es su bebida. Su expresión cambia rápidamente, seguida de una carcajada que resuena en las paredes de su apartamento de Gijón, España, que también es su estudio.

“No sabes cuántas veces me ha pasado esto”, confiesa Perla entre risas.

Lejos de los olivares bañados por el sol de Beit Jala, en Palestina, y de las costas azotadas por el viento de Chile, Perla está creando su última obra, un lenguaje visual para dar a conocer la causa palestina.

Su historia no comienza en este acogedor estudio español, sino en la fértil tierra de Beit Jala. Allí, sus abuelos cuidaban fragantes huertos repletos de albaricoques, uvas y nueces.

En 1948, la Nakba, que traduce catástrofe en árabe, desplazó violentamente a cientos de miles de palestinos. La familia de Perla se unió al éxodo, tomando el último barco de carga que partía ese mes rumbo a España. Luego se establecieron en Chile.

Este país alberga la mayor diáspora palestina fuera del Medio Oriente, con unos 500.000 palestinos viviendo allí.

Trasladados pero no olvidados

El abrazo de Chile fue un bálsamo agridulce. El clima, tan similar al de Palestina, se convirtió a la vez en un consuelo y una maldición, un recordatorio constante de lo que se había perdido.

“Mis abuelos extrañaban la comida, así que plantaron berenjenas, calabacines y otras verduras para poder cocinar con los mismos ingredientes que usaban antes de la ocupación”, recuerda Perla.

“Crecí rodeada de los olores y sabores de Palestina, aunque entonces no comprendiera del todo su significado”.

La cocina se convirtió en una máquina del tiempo, que transportaba a la familia de vuelta a Beit Jala con cada aromático plato.

La infancia de Perla estuvo impregnada con estos ecos sensoriales de una patria que nunca había visto: la suavidad aterciopelada del hummus, el calor reconfortante de la maqluba y la crujiente perfección del falafel recién frito.

El silencio: la herencia más pesada

A pesar de todos los sabores vibrantes de su educación, se cernía un profundo silencio. El camino de Perla hacia la comprensión de su identidad palestina no fue nada sencillo. La palabra “Nakba” no se pronunciaba, era un espectro que asistía a todas las reuniones familiares.

“Curiosamente, ellos nunca hablaron de la Nakba conmigo,” revela Perla mientras agita sus pinceles con agua. “Mis abuelos llegaron a Chile de pequeños y, aunque hablan árabe perfectamente, casi nunca lo hablan en casa ni mencionan su tiempo en Palestina”.

“Creo que perder su hogar fue tan traumático para ellos que, cuando llegaron a Chile, decidieron hablar exclusivamente en español”, añade.

No fue hasta la universidad cuando Perla empezó a desentrañar y comprender las complejidades de su herencia.

“Ya sabía que había un conflicto, pero no conocía todos los detalles”, afirma.

Una conferencia de un profesor sobre conflictos mundiales abrió las compuertas de la historia familiar.

“Ese día llegué a casa y hablé con mis padres para enterarme de la historia”, recuerda.

“Ellos decidieron llevarme a casa de mis abuelos, y fue allí donde me contaron cómo, en el 48, sus padres se vieron forzados a casar a todas sus hijas y a abandonar sus casas una noche, tomando el último barco de carga que partía ese mes rumbo a España, con las pocas pertenencias que lograron salvar”.

El lienzo como campo de batalla

Ahora, el arte de Perla sirve tanto de catarsis como de resistencia. Sus ilustraciones se han convertido en testimonios visuales de la actual lucha palestina.

“Cada obra”, explica señalando los vibrantes lienzos que la rodean, “es fruto de la frustración y la tristeza”.

“Mi frustración proviene de imaginar cómo sería mi vida y la de mi familia si la Nakba no hubiera existido, o si no hubieran logrado escapar a tiempo”, explica.

A veces, parece que pinta con las lágrimas de su abuelo.

“Viene de la rabia de saber que mi abuelo nunca podrá volver a ver su casa, ni a probar uno de esos albaricoques tan dulces y sabrosos que estaban en su campo en Beit Jala”, sostiene.

“También viene de las imágenes que veo en las redes sociales de niños, mujeres y hombres detenidos en Cisjordania ocupada por el simple hecho de existir, y de las tumbas que parecen no tener fin, llenas de niños en Gaza”, añade.