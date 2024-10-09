Arrasar cualquier rastro de vida que alguna vez floreció en Gaza: ese parece ser el objetivo último de Israel con los incesantes ataques que ha lanzado desde el 7 de octubre de 2023. Miles de palestinos han muerto bajo sus bombas y la extendida destrucción de la tierra ya se convirtió en ecocidio. Pero la orden es inequívoca: seguir, seguir y seguir con el derramamiento de sangre.

Casi 42.000 palestinos han muerto en un solo año, lo que equivale a un promedio de 115 fallecidos por día, y las cifras siguen subiendo. Este martes, la Defensa Civil Palestina denunció que el Ejército de Israel perpetró masacres en la provincia del norte de Gaza durante un asalto a gran escala: “La ocupación ha cometido masacres contra civiles, lo que ha resultado en decenas de mártires y cientos de heridos". Y advirtió que “la situación humanitaria en la provincia del norte se torna cada vez más peligrosa a cada hora, ya que la ocupación continúa su asalto a Beit Hanoun, Beit Lahia y Jabalia por cuarto día consecutivo”.

Y a la tragedia humana se suma el ecocidio que han producido las miles de toneladas de bombas que Israel ha lanzado sin descanso sobre el enclave, arrasando con tierras agrícolas, recursos hídricos, ecosistemas y biodiversidad. El término ecocidio, utilizado como abreviatura de destrucción ecológica, es definido por el Instituto de Derecho Europeo como "la destrucción y devastación del medio ambiente a cualquier precio".

El concepto lo introdujo el profesor de biología Arthur W. Galston durante la guerra de Vietnam en la década de 1970. Se utilizó con frecuencia en las protestas contra el uso de herbicidas y Agente Naranja por parte del ejército de EE.UU. para destruir la vegetación y los cultivos del país.

Además, el ecocidio está reconocido como crimen de guerra en el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, que define como actos criminales los ataques que generan daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente en el contexto de una guerra o un conflicto.

Las huellas del ecocidio en Gaza

En los primeros cuatro meses de su ofensiva, Israel lanzó 70.000 toneladas de bombas sobre la región, incluidas bombas de fósforo, que están prohibidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, anunció el gobierno de Gaza. En una fotografía que tomó el fotoperiodista de la agencia de noticias Anadolu Mustafa al Kharouf, el 9 de octubre de 2023, se veían claramente proyectiles de artillería M825 y M825A1, etiquetados como D528. Esta etiqueta la utiliza el Departamento de Defensa de Estados Unidos para referirse a las "municiones a base de fósforo blanco".

Según la ONU, las municiones clasificadas como armas incendiarias, incluidas las bombas de fósforo blanco, pueden causar daños importantes a la infraestructura y al medio ambiente. Específicamente, el fósforo blanco, altamente peligroso, se enciende al entrar en contacto con el aire y no se puede extinguir mientras haya oxígeno presente.

Cuando entra en contacto con el agua, este elemento puede permanecer oculto durante años y envenena la vida acuática. Pero no termina ahí: se propaga a través de las fuentes de agua a las cuencas hidrográficas y luego al suelo y al aire. Si llega a las plantas, las mata.

Destrucción de tierras agrícolas

La productividad agrícola en Gaza ha disminuido con el tiempo debido a la brutal ofensiva en curso, según el informe de evaluación de daños en zonas de agricultura del enclave, que publicaron conjuntamente el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR), la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en junio.

Varios análisis realizados con imágenes del satélite Sentinel-2, tomadas en 2017 y 2024, examinaron los daños a los árboles y los cultivos agrícolas. El estudio concluyó que los bombardeos, la destrucción de vehículos pesados, los ataques aéreos y otros elementos del conflicto han afectado gravemente las zonas agrícolas.

Las tierras agrícolas de Gaza cubren aproximadamente 150 kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 41% del enclave. En comparación con el promedio de los siete años anteriores, se observó una disminución de la productividad en el 63% de los campos en junio de 2024.

Los datos obtenidos a partir de imágenes satelitales del 18 de junio de 2024 indicaron diversos grados de daños en las zonas agrícolas en cinco regiones principales de Gaza. En este contexto, aproximadamente el 75% de las tierras agrícolas del norte del enclave, que abarcan 31,3 kilómetros cuadrados, sufrieron daños, lo que equivale a 23,5 kilómetros cuadrados.