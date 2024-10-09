"Destrucción y sufrimiento" similar al de Gaza: eso es lo que prometió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, si el pueblo libanés no "libera" a su país de Hezbollah.

Netanyahu dijo que los libaneses tienen “una oportunidad para salvar” a su país antes de que caiga “en el abismo de una guerra larga que llevará a una destrucción y a un sufrimiento similar al de Gaza”, donde el ejército israelí lanzó hace más de un año una brutal ofensiva que ha matado a más de 42.000 palestinos.

En un video dirigido a los libaneses, el primer ministro advirtió que, si no se oponen a Hezbollah, este grupo “seguirá intentando luchar contra Israel desde zonas densamente pobladas a sus expensas”. Agregó que al grupo “no le importa si el Líbano se ve arrastrado a una guerra más amplia".

La publicación de Netanyahu en la red social X generó numerosas respuestas criticando al Gobierno israelí por sus ataques letales contra el Líbano, las cuales acusan a Tel Aviv de ser el único responsable del conflicto y de no tener derecho a exigir nada al pueblo libanés.

Mientras tanto, Israel continúa atacando el Líbano, especialmente la zona sur del país y suburbios de Beirut. También aumentó el despliegue de fuerzas militares para su ofensiva terrestre en el sur, donde, según ellos, realizan "operaciones limitadas, localizadas y selectivas”.

Desde el 23 de septiembre, los ataques israelíes en el Líbano han matado a más de 1.200 personas y herido al menos a 3.600.

Por su parte, Hezbollah informó este miércoles que disparó cohetes contra posiciones militares en el norte de Israel, y dijo que intensificará sus ataques si los bombardeos israelíes no se detienen.

Además dijo que impidió que tropas israelíes se infiltraran cerca de un puesto de la misión de paz de la ONU en el sur de Líbano.

En un comunicado, el grupo anunció que sus miembros se habían enfrentado al ejército israelí cuando intentaban infiltrarse en la ciudad fronteriza de Blida, en el sureste del país. Más tarde, informaron que también habían detenido su avance en la zona fronteriza de Labouneh, en el suroeste.