El tiempo para escapar del devastador huracán Milton, que sigue ganando fuerza en el océano Atlántico rumbo a Florida, se agota. Y evacuar lo antes posible ya es un asunto de vida o muerte, en palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Milton, que ha sorprendido a los meteorólogos por su rápida intensificación, ya es categoría 5: la máxima en la escala de huracanes. La velocidad de sus vientos, que alcanzan los 270 kilómetros, amenaza con destruir lo que se atraviese a su paso cuando toque tierra en algún punto de la costa oeste de Florida, cerca de la Bahía de Tampa. Su tamaño también es monstruoso, pues sus efectos se extenderán alrededor de 370 kilómetros desde su centro.
Para entender la gravedad del riesgo, será el peor huracán que ha golpeado Florida en 100 años. Y el cambio climático tiene todo que ver en la formación y fortalecimiento de este gigante.
¿Cuándo tocará tierra Milton y qué lo hace tan peligroso?
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyecta que el Milton tocará tierra en la noche de este miércoles, hora local, como “un peligroso huracán mayor”. "Es probable que haya fluctuaciones en la intensidad mientras Milton se desplaza por el este del golfo de México, pero se prevé que sea un importante y peligroso huracán cuando llegue a la costa centro-oeste de Florida el miércoles por la noche", informó la agencia.
El pronóstico de su trayectoria amenaza la costa del golfo de Florida, en la parte oeste del estado, específicamente el área de la Bahía de Tampa, uno de los principales centros de población del estado. La anticipada devastación del huracán tiene bajo alerta a los 3,3 millones de personas que habitan la zona y que en más de 100 años no han enfrentado la furia de un gran huracán.
A eso se suma que otras zonas de la costa oeste de Florida sufrieron apenas hace dos semanas, el pasado 26 de septiembre, el impacto del huracán Helene, que dejó 230 muertos, múltiples inundaciones y redujo a escombros edificios y casas. De hecho, ahora estos escombros representan un gran riesgo pues la fuerza de los vientos de Milton los pueden hacer volar y convertirlos en proyectiles letales. En la localidad costera de Punta Gorda, unos 160 km al sur de Tampa, las calles seguían inundadas el martes con montones de hasta 1,5 metros de muebles, ropa, libros, electrodomésticos y otra basura empapada que se había sacado de las casas afectadas.
Ahora bien, un huracán categoría 5 es, según las autoridades, “catastrófico”: destruye casas, corta el suministro eléctrico por hasta semanas en amplias zonas y aísla comunidades debido a la caída de árboles y postes de electricidad. También puede causar daños críticos en infraestructura como carreteras, puentes y represas. Y sí, hay más: un huracán categoría 5 puede dejar inhabitables amplias zonas durante semanas o meses.
Su devastación también está relacionada con el hecho de que la costa del golfo de Florida es especialmente vulnerable a las marejadas ciclónicas. El peligroso ojo y pared del ojo de Milton pueden desatar una marejada récord, que llegaría a “tragarse” casas enteras. La advertencia de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, fue tajante: "Si quedan dentro de sus casas, básicamente ese será su ataúd". Los meteorólogos advierten que la posible marejada ciclónica de Milton esté entre los 3 y 4,5 metros en la Bahía de Tampa. Es la marejada más alta jamás pronosticada para esa ubicación.
Por eso, las autoridades han insistido en que las personas que se queden tienen escasas posibilidades de sobrevivir.
El pronóstico agrega que Milton cruzará el centro de Florida y arrojará hasta 46 centímetros de lluvia mientras se dirige al océano Atlántico. Es decir, que además de las marejadas ciclónicas habrá lluvias torrenciales. Y las inundaciones que produzcan también puede ser mortales.
¿Cuán graves se espera que sean los daños?
Los daños de un huracán también los determina la fuerza con la que toque tierra y el lugar exacto en que lo haga. Esto es importante porque los meteorólogos y los modelos pueden predecir un rango de áreas donde el huracán golpeará, pero no un punto específico pues el fenómeno está en constante evolución hasta último momento. De hecho, un huracán relativamente débil puede causar destrucciones importantes y muchas muertes si afecta una comunidad vulnerable o daña infraestructura clave.
Un huracán de fuerza media, como el huracán Jeanne, de 2004, en Florida, causó daños devastadores en viviendas, infraestructura y la red eléctrica. También suelen producirse muertes por las inundaciones, accidentes, lesiones y otros efectos causados por la tormenta.
¿Cuál es la relación con el cambio climático?
Un estudio publicado este miércoles reveló que las lluvias y vientos del reciente y mortal huracán Helene fueron un 10% más intensos debido al cambio climático. Y la advertencia de los autores es que es probable que suceda lo mismo con Milton.
Aunque el porcentaje del 10% "pueda parecer relativamente bajo, es muy importante subrayar (...) que un pequeño cambio en términos de riesgo puede suponer realmente un gran cambio en términos de impacto y daños", explicó Friederike Otto, responsable de la red World Weather Attribution (WWA).
El calentamiento global aumentó la velocidad de los vientos de Helene en aproximadamente 20,92 kilómetros por hora y disparó las probabilidades de que se produjeran las altas temperaturas del mar que alimentaron el huracán entre 200 y 500 veces, según calculó WWA desde Europa. Las temperaturas del océano en el golfo de México fueron 2 grados Celsius superiores a la media, indicó el informe.
"El huracán Helene y las tormentas que estaban ocurriendo en la región de todos modos se han visto amplificadas por el hecho de que el aire es más cálido y puede retener más humedad, lo que significa que los totales de precipitaciones, que, incluso sin el cambio climático, habrían sido increíblemente altos dadas las circunstancias, fueron incluso más altos", explicó Ben Clarke, coautor del estudio e investigador del clima en el Imperial College de Londres, en una entrevista.
En esa línea es probable que Milton tenga un comportamiento similar, dijeron los autores. También advirtieron que la quema continua de combustibles fósiles provocará más huracanes como Helene, con inundaciones “inimaginables” en zonas del interior, no solo en las costas. El estudio afirma asimismo que los combustibles fósiles, principales causantes del calentamiento global, han hecho que huracanes como Helene sean 2,5 veces más probables en esta región. En otras palabras, en lugar de suceder cada 130 años, ahora es probable que se produzcan cada 53 años en promedio.
La directora del Instituto Brown para el Medio Ambiente y la Sociedad, Kim Cobb, aclaró a la agencia de noticias AP que no está claro exactamente cuánto el cambio climático está sobrealimentando huracanes como Helene, pero "sabemos que está incrementando la potencia y la devastación de estos fenómenos". En esa línea, dijo que Helene y Milton deberían servir "como una llamada de atención" para la preparación para emergencias, la planificación de resiliencia y el aumento del uso de combustibles fósiles. "En el futuro, el calentamiento adicional que sabemos que ocurrirá en los próximos 10 o 20 años empeorará aún más las estadísticas de huracanes", dijo, "y romperemos nuevos récords".
Los análisis ya están indicando que el cambio climático hizo posible el aumento de las temperaturas del mar que también intensificó rápidamente Milton. Clarke dijo que las dos tormentas masivas en rápida sucesión ilustran el futuro potencial del cambio climático si los humanos no lo detienen. “A medida que avanzamos, y nuestros resultados también lo demuestran, todavía tenemos control sobre la trayectoria que seguirá esto en cuanto a los riesgos que enfrentaremos en el futuro, los costos que pagaremos en el futuro”, dijo. “Eso solo depende de cómo cambiemos nuestros sistemas energéticos y cuántos combustibles fósiles más quememos”.
¿Cuál ha sido el huracán más letal de Estados Unidos?
El huracán de Galveston, Texas, de 1900 es el desastre natural más mortífero de la historia de Estados Unidos, según la NOAA y otras entidades. La tormenta causó no menos de 8.000 muertes, destruyó miles de edificios y dejó cientos de millones de dólares en daños según los estándares actuales. Otros huracanes extraordinariamente letales en la historia reciente han sido el huracán María, que mató a más de 3.000 personas en 2017, y el huracán Katrina, que mató a más de 1.300 en 2005.