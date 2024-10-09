El tiempo para escapar del devastador huracán Milton, que sigue ganando fuerza en el océano Atlántico rumbo a Florida, se agota. Y evacuar lo antes posible ya es un asunto de vida o muerte, en palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Milton, que ha sorprendido a los meteorólogos por su rápida intensificación, ya es categoría 5: la máxima en la escala de huracanes. La velocidad de sus vientos, que alcanzan los 270 kilómetros, amenaza con destruir lo que se atraviese a su paso cuando toque tierra en algún punto de la costa oeste de Florida, cerca de la Bahía de Tampa. Su tamaño también es monstruoso, pues sus efectos se extenderán alrededor de 370 kilómetros desde su centro.

Para entender la gravedad del riesgo, será el peor huracán que ha golpeado Florida en 100 años. Y el cambio climático tiene todo que ver en la formación y fortalecimiento de este gigante.

¿Cuándo tocará tierra Milton y qué lo hace tan peligroso?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyecta que el Milton tocará tierra en la noche de este miércoles, hora local, como “un peligroso huracán mayor”. "Es probable que haya fluctuaciones en la intensidad mientras Milton se desplaza por el este del golfo de México, pero se prevé que sea un importante y peligroso huracán cuando llegue a la costa centro-oeste de Florida el miércoles por la noche", informó la agencia.

El pronóstico de su trayectoria amenaza la costa del golfo de Florida, en la parte oeste del estado, específicamente el área de la Bahía de Tampa, uno de los principales centros de población del estado. La anticipada devastación del huracán tiene bajo alerta a los 3,3 millones de personas que habitan la zona y que en más de 100 años no han enfrentado la furia de un gran huracán.

A eso se suma que otras zonas de la costa oeste de Florida sufrieron apenas hace dos semanas, el pasado 26 de septiembre, el impacto del huracán Helene, que dejó 230 muertos, múltiples inundaciones y redujo a escombros edificios y casas. De hecho, ahora estos escombros representan un gran riesgo pues la fuerza de los vientos de Milton los pueden hacer volar y convertirlos en proyectiles letales. En la localidad costera de Punta Gorda, unos 160 km al sur de Tampa, las calles seguían inundadas el martes con montones de hasta 1,5 metros de muebles, ropa, libros, electrodomésticos y otra basura empapada que se había sacado de las casas afectadas.

Ahora bien, un huracán categoría 5 es, según las autoridades, “catastrófico”: destruye casas, corta el suministro eléctrico por hasta semanas en amplias zonas y aísla comunidades debido a la caída de árboles y postes de electricidad. También puede causar daños críticos en infraestructura como carreteras, puentes y represas. Y sí, hay más: un huracán categoría 5 puede dejar inhabitables amplias zonas durante semanas o meses.

Su devastación también está relacionada con el hecho de que la costa del golfo de Florida es especialmente vulnerable a las marejadas ciclónicas. El peligroso ojo y pared del ojo de Milton pueden desatar una marejada récord, que llegaría a “tragarse” casas enteras. La advertencia de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, fue tajante: "Si quedan dentro de sus casas, básicamente ese será su ataúd". Los meteorólogos advierten que la posible marejada ciclónica de Milton esté entre los 3 y 4,5 metros en la Bahía de Tampa. Es la marejada más alta jamás pronosticada para esa ubicación.

Por eso, las autoridades han insistido en que las personas que se queden tienen escasas posibilidades de sobrevivir.

El pronóstico agrega que Milton cruzará el centro de Florida y arrojará hasta 46 centímetros de lluvia mientras se dirige al océano Atlántico. Es decir, que además de las marejadas ciclónicas habrá lluvias torrenciales. Y las inundaciones que produzcan también puede ser mortales.

¿Cuán graves se espera que sean los daños?