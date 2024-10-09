Los lazos diplomáticos entre Venezuela y España están cada vez más tensos. Este martes, la Asamblea Nacional en Caracas aprobó un acuerdo que "insta" al presidente Nicolás Maduro a romper vínculos con Madrid, tras una serie de intercambios entre ambos legislativos.

Esta decisión surge como respuesta a las críticas que hicieron congresistas españoles sobre el resultado de las elecciones venezolanas, en las que Maduro fue declarado ganador, pero que la oposición disputa. Además, el Gobierno de España le otorgó asilo al candidato opositor Edmundo González.

El acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional de Venezuela solicita "al Ejecutivo nacional que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el reino de España".

Este documento se centró en el rechazo a la resolución que suscribieron diputados españoles para pedirle al Gobierno de Pedro Sánchez que reconociera a González como el ganador de las votaciones venezolanas del 28 de julio. En Caracas, la Asamblea General rechazó "categóricamente” la resolución aprobada en España y exigió respetar la reelección de Maduro.

"La paciencia tiene un límite y hemos sido pacientes", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien presentó la propuesta para romper relaciones con España desde el 11 de septiembre, cuando se aprobó la resolución del Congreso español.