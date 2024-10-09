"¿Quién iba a pensar que un día estaría cocinando para sobrevivir, en lugar de hacerlo por placer?": Hamada Shaqoura revuelve una olla gigante de arroz con leche, y el aroma se extiende entre decenas de niños en un campamento de refugiados en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Hace unos meses, su vida era otra. A los 33 años, este chef palestino tenía un blog de cocina, preparaba platos locales, delicias internacionales, publicaba reseñas de restaurantes de moda y sus videos mostraban de fondo una Gaza vibrante, animada y llena de sabores. Pero todo estaba por cambiar muy pronto.

La vida antes y después de las bombas

"Aquí en Gaza, éramos un crisol de sabores internacionales. Teníamos restaurantes italianos, chino, mexicanos", Hamada evoca el pasado en conversación con TRT Español, y sonríe. "Cada experiencia era única y me encantaba compartirla con mis seguidores".

El contraste entre aquel Hamada gourmet y el actual cocinero de emergencia es tan marcado como el antes y después de Gaza.

Llevaba dos años casado cuando se desató la escalada de bombas, destrozos y muerte. Soñaba con un hogar y una familia feliz. Nada de eso pudo ser.

El 7 de octubre de 2023 fue el comienzo de una nueva pesadilla para Gaza, y también el nacimiento involuntario de un nuevo Hamada.

Su casa fue bombardeada, los restaurantes que solía reseñar se transformaron en escombros. Cuatro veces se vio forzado a cambiar de hogar: de su casa destruida pasó a la de su hermano. De allí, al campo de refugiados en Jan Yunis. De Jan Yunis a Rafah. Y al final -o por ahora- de regreso a Jan Yunis.

De recetas gourmet a cocinero de emergencia

La transición de bloguero gastronómico a cocinero de emergencia fue tan abrupta como desafiante. Con recursos escasos y en condiciones precarias, Hamada tuvo que reinventarse para alimentar a cientos de personas desplazadas como él y su familia.

Como padre primerizo sentía la responsabilidad de alimentar no solo a su hijo, sino a todos los niños del campamento. "Ser padre en medio de este infierno”, confiesa, “me hizo ver a cada niño como si fuera mío”.

A pesar de las dificultades, Hamada y su equipo ya han preparado más de 110.000 comidas desde marzo a los refugiados. Un logro en medio del desastre.

"Hoy cada receta que adapto, cada plato que sirvo, es una forma de mostrar al mundo que nuestros niños merecen la misma oportunidad de crecer sanos y felices que cualquier otro", dice.

Sus recetas gourmet se redujeron a latas de conserva, y lo poco que se podía conseguir en mercados devastados. Pero aún así, no se detuvo.

No estaba solo. En una iniciativa conjunta entre WaterMelon Relief y World Central Kitchen (WCK) le proporcionaron estufas de leña. Y recibieron una cocina de gran escala para preparar grandes cantidades de alimentos.

Creatividad culinaria como resistencia

Ante la adversidad, Hamada se vuelve día a día más creativo. Cada plato que distribuye entre los niños es un acto de resistencia, y cada receta improvisada es una victoria ante la desesperanza.