Hace un año que las bombas de Israel no han dejado de caer sobre Gaza, sin discriminar entre hogares, tiendas de campaña o campos de refugiados. Entre las víctimas se encuentran los niños: en promedio, estos ataques han matado a 40 niños cada día, según informó el portavoz de Unicef, James Elder.
“Durante un año, se ha informado de la matanza de 40 niñas y niños cada día. Por eso hablamos de una guerra contra los niños”, afirmó el portavoz global de la agencia de ONU para la infancia, dialogando con BBC Mundo.
“Los ataques contra niños y niñas en Gaza no pueden normalizarse”, dijo Elder. Añadió que en este caso se enfrenta a algo que jamás le había ocurrido: tener que recordar al mundo "que los niños palestinos son niños”.
Aseguró que, durante su última misión en el enclave, muchos niños le dijeron que “esperan a que la próxima bomba caiga en su tienda de campaña”. “Están tan traumatizados y deprimidos que no ven ninguna salida y con bombardeos noche tras noche esperan que esto literalmente termine para ellos”, agregó.
En esa línea, indicó que los psicólogos infantiles afirman que estamos “en un territorio desconocido en lo que respecta al estado psicológico de los niños” y reiteró que todos los niños de Gaza necesitarán algún tipo de apoyo de salud mental.
Por otro lado, en la entrevista con BBC destacó que la ONU logró completar la primera parte de la campaña de vacunación contra la polio para los niños. Sin embargo, señaló: “Pero hay algo bastante amargo en esto, porque esas mismas familias que recibieron la vacuna contra la polio a las once de la mañana bien pueden enfrentar bombardeos a las once de la noche”.
Incesantes bombardeos israelíes
Mientras tanto, los ataques de Tel Aviv han matado al menos a 130 palestinos esta semana, según informó la Oficina de Medios de Gaza.
Los residentes del campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, han soportado cinco días consecutivos de intensos bombardeos israelíes, que incluyen un bloqueo terrestre, la destrucción de hogares y desplazamientos forzados.
Asimismo, el ejército israelí ordenó la evacuación de importantes hospitales de la zona, entre ellos, Kamal Adwan, Indonesio y Al Awda. Les dieron un plazo de 24 horas para cumplir, el cual expira este jueves.
El lunes, las fuerzas israelíes advirtieron a los residentes de Yabalia, Beit Hanun y Beit Lahia que evacuaran y se trasladaran a la parte sur de Gaza. Según informes de autoridades gazatíes, alrededor de 700.000 de los 1,2 millones de habitantes del norte del enclave han decidido quedarse a pesar de estas órdenes, debido a que la mayoría de ellos ya fueron desplazados varias veces y no tienen dónde ir.
La Media Luna Roja palestina anunció este jueves que 28 personas murieron en un bombardeo israelí contra una escuela en Deir el Balah. "Nuestros equipos atendieron 28 fallecidos y 54 heridos tras el ataque del ejército de ocupación israelí contra la escuela Rafida", dijo la organización.
Asimismo, las zonas de Beit Lahia, Al-Tawam y Al-Atatra han sido sometidas a continuos bombardeos por aire, mar y tierra.
Este miércoles, un avión de guerra israelí atacó tiendas de los desplazados fuera del hospital Yemen Al Saeed, matando al menos a 16 personas.
Los paramédicos señalaron que entre los muertos por este ataque había mujeres y niños, y mencionaron que el bombardeo dejó "restos calcinados de los palestinos fallecidos”. Más tarde, varios palestinos murieron y otros resultaron heridos en un segundo ataque aéreo que golpeó a desplazados fuera de la entrada del hospital, informó la Defensa Civil de Gaza.
Siguen las incursiones en Cisjordania ocupada
Mientras tanto, las incursiones del ejército israelí en Cisjordania ocupada tampoco se detienen. Este miércoles, se llevaron a cabo redadas en el campo de refugiados de Al Fara, con refuerzos adicionales llegando desde el puesto de control militar de Al Hamra, según informó la Agencia de Noticias Palestina WAFA.
Asimismo, dijeron que las fuerzas israelíes se han desplegado masivamente por todo el campo, incluyendo francotiradores y unidades de infantería.
Añadieron que los soldados israelíes allanaron varias casas, realizando búsquedas y deteniendo a varios residentes.
En medio de estas redadas, las fuerzas israelíes abrieron fuego al azar, lo que ha incrementado las tensiones dentro del campo.
En paralelo a su ofensiva contra Gaza y Cisjordania ocupada, Israel continúa atacando el Líbano, aumentando el despliegue de fuerzas militares en el sur e intensificando bombardeos en los suburbios de Beirut. Desde el 23 de septiembre, los ataques israelíes en ese país han matado a más de 1.200 personas y herido al menos a 3.600, según el Ministerio de Salud libanés.