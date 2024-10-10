Los ataques de Israel contra el Líbano han desencadenado una situación humanitaria alarmante. Altos funcionarios de la ONU advirtieron sobre una "crisis de dimensiones catastróficas", subrayando el creciente número de desplazados.

"Líbano se enfrenta a un conflicto y a una crisis humanitaria de proporciones catastróficas", declaró en una rueda de prensa Jeanine Hennis-Plasschaert, coordinadora especial de Naciones Unidas para ese país.

En la misma línea, el coordinador humanitario de la ONU para Líbano, Imran Riza, añadió que el país vive "uno de los periodos más mortíferos" de su historia reciente.

La ONU informó que actualmente hay 600.000 desplazados internos, de los cuales más de 350.000 son niños. Sin embargo, el Gobierno libanés estima que el número de personas desplazadas supera el millón, ya que además de los desplazados internos, al menos 300.000 se han visto obligadas a buscar refugio en Siria.

Asimismo, los ataques del ejército israelí han dejado más de 1.400 muertos en el Líbano desde el 23 de septiembre, según el gobierno libanés.

La comunidad internacional ha instado a Tel Aviv a detener los bombardeos, advirtiendo sobre el riesgo de que el conflicto se extienda y desate una guerra más amplia en Oriente Medio. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó este martes con una "destrucción" similar a la que sufre Gaza si el Líbano no se "libera" de Hezbollah.

Israel recrudece ofensiva en Líbano y mata a rescatistas

Los bombardeos de Israel continúan en zonas del sur del Líbano, así como los suburbios de Beirut. Este miércoles, mataron al menos a diez personas, incluidos cinco rescatistas, e hirieron a decenas más.

La Defensa Civil libanesa detalló en un comunicado que cinco de sus trabajadores murieron en el ataque aéreo israelí contra uno de sus centros en Derdghaya, la ciudad del distrito de Tiro en la gobernación del sur, mientras “estaban de servicio en el centro y listos para responder a las llamadas de emergencia”.