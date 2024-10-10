En medio de las crecientes tensiones en la región, Türkiye ha enviado dos barcos al Líbano para evacuar a 2.000 ciudadanos turcos, según informó el embajador de este país en Beirut.

Los ciudadanos solicitaron ser evacuados debido al deterioro de la situación de seguridad causado por el aumento de ataques de Israel en las últimas semanas, según indicó el embajador turco en el Líbano, Ali Baris Ulusoy, a la agencia Anadolu.

En este marco, detalló que los dos barcos de la Armada turca, con capacidad para transportar a 2.000 personas, llegarían este jueves al puerto de Beirut para recoger a los ciudadanos y llevarlos al puerto de Mersin. Más tarde, el Ministerio de Defensa de Türkiye confirmó que los barcos habían arribado. Dos de ellos se encargaron de la evacuación y la entrega de ayuda humanitaria, mientras que los otros cuatro se encargaron de la escolta y la protección.

El diplomático también comentó que se están teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos turcos evacuados y dijo que los barcos que llegan desde Türkiye transportan 300 toneladas de ayuda humanitaria.

Ulusoy añadió que se estima que entre 13.000 y 14.000 ciudadanos turcos se encuentran en el Líbano, y que hasta ahora 2.000 han solicitado la evacuación.

La Embajada de Türkiye en Beirut también señaló que "se están realizando preparativos" para organizar vuelos para evacuar a los ciudadanos turcos que deseen abandonar el Líbano por aire en lugar de por mar, según anunció en la red X.

Una situación “preocupante”

Ulusoy destacó que las 300 toneladas de material humanitario enviadas por Türkiye a Beirut serán entregadas al "pueblo amigo del Líbano".