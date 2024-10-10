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Türkiye envía barcos para evacuar a sus ciudadanos del Líbano
Entre 13.000 y 14.000 ciudadanos turcos se encuentran en el Líbano, de los cuales 2.000 han solicitado su evacuación, según informó el embajador de Türkiye en Beirut, Ali Baris Ulusoy.
Türkiye envía barcos para evacuar a sus ciudadanos del Líbano
El 25 de septiembre, Türkiye entregó al Líbano alrededor de 30 toneladas de ayuda, incluidos medicamentos y alimentos. Foto: AA. / AA
Por Redacción

En medio de las crecientes tensiones en la región, Türkiye ha enviado dos barcos al Líbano para evacuar a 2.000 ciudadanos turcos, según informó el embajador de este país en Beirut.

Los ciudadanos solicitaron ser evacuados debido al deterioro de la situación de seguridad causado por el aumento de ataques de Israel en las últimas semanas, según indicó el embajador turco en el Líbano, Ali Baris Ulusoy, a la agencia Anadolu.

En este marco, detalló que los dos barcos de la Armada turca, con capacidad para transportar a 2.000 personas, llegarían este jueves al puerto de Beirut para recoger a los ciudadanos y llevarlos al puerto de Mersin. Más tarde, el Ministerio de Defensa de Türkiye confirmó que los barcos habían arribado. Dos de ellos se encargaron de la evacuación y la entrega de ayuda humanitaria, mientras que los otros cuatro se encargaron de la escolta y la protección.

El diplomático también comentó que se están teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos turcos evacuados y dijo que los barcos que llegan desde Türkiye transportan 300 toneladas de ayuda humanitaria.

Ulusoy añadió que se estima que entre 13.000 y 14.000 ciudadanos turcos se encuentran en el Líbano, y que hasta ahora 2.000 han solicitado la evacuación.

La Embajada de Türkiye en Beirut también señaló que "se están realizando preparativos" para organizar vuelos para evacuar a los ciudadanos turcos que deseen abandonar el Líbano por aire en lugar de por mar, según anunció en la red X.

Una situación “preocupante”

Ulusoy destacó que las 300 toneladas de material humanitario enviadas por Türkiye a Beirut serán entregadas al "pueblo amigo del Líbano".

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Además, aseguró que la misión de evacuación incluirá no solo a los ciudadanos turcos, sino también a extranjeros que soliciten ayuda, garantizando su evacuación segura.

El 25 de septiembre, Ankara proporcionó alrededor de 30 toneladas adicionales de asistencia, incluidos medicamentos y alimentos. Según Ulusoy, la Agencia de Cooperación y Coordinación (TIKA) de Türkiye también está trabajando de manera "muy activa" en el Líbano.

Muchos países han ofrecido su apoyo al Líbano en estos tiempos difíciles, aunque Türkiye se destaca como uno de los principales donantes, añadió el embajador Ulusoy.

Luego, expresó que la situación en el Líbano es "preocupante", ya que al menos un millón de personas han sido desplazadas por los ataques israelíes. Consideró que esto es "un problema grave para un país del tamaño del Líbano" y añadió que el Gobierno turco está trabajando para ayudar en medio de la crisis humanitaria.

Türkiye continuará apoyando el Líbano

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó este jueves que el país continuará con sus esfuerzos humanitarios con Gaza y el Líbano, en medio de los continuos ataques de Israel.

"Nuestro país seguirá extendiendo una mano amiga a los pueblos de la región ante la crisis humanitaria creada por la ofensiva que Israel ha propagado", afirmó el ministro en la red social X.

FUENTE:TRT World
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