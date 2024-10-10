La red social X, anteriormente conocida como Twitter, reanudó su actividad en Brasil este miércoles, luego de un bloqueo que se extendió por casi 40 días debido a una polémica disputa entre su propietario, Elon Musk, y el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño.

El martes X recibió la autorización para volver a operar, aunque no sin antes pagar una multimillonaria multa de 5,2 millones de dólares.

El tribunal consideró que la compañía de Musk cumplió con las exigencias del Supremo Tribunal tras el bloqueo de cuentas acusadas de “desinformación” y la designación de un representante legal en el país.

Ahora, la reactivación de X se está llevando a cabo de forma progresiva, dependiendo de las medidas implementadas por los proveedores de internet, según la agencia reguladora de telecomunicaciones Anatel.

En las últimas horas, gran parte de sus usuarios han expresado su entusiasmo por el regreso de la plataforma. En la red social se volvieron tendencias frases como "Voltou" (Volvió) y "I'm back" (Estoy de regreso).

Brasil, de 213 millones de habitantes, es uno de los mayores mercados de la plataforma, con unos 20 a 40 millones de usuarios, según informó la agencia de noticias AP.

Tensión y polémica con Musk

La relación entre X y el Supremo Tribunal ha sido tensa desde que Musk adquirió la plataforma en octubre de 2022. La suspensión de la red social fue ordenada por el magistrado Alexandre de Moraes del STF, quien ha tenido un conflicto con Musk sobre los límites de la libertad de expresión.