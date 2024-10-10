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Brasil desbloquea X: ¿qué cambió tras la disputa con Musk?
Tras la polémica entre Elon Musk y el Supremo Tribunal brasileño, la red social vuelve a estar disponible después de 40 días inhabilitada.
Brasil desbloquea X: ¿qué cambió tras la disputa con Musk?
X fue bloqueado en Brasil desde el 31 de agosto. GETTY IMAGES / Photo: Getty Images / Getty Images
Por Redacción

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, reanudó su actividad en Brasil este miércoles, luego de un bloqueo que se extendió por casi 40 días debido a una polémica disputa entre su propietario, Elon Musk, y el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño.

El martes X recibió la autorización para volver a operar, aunque no sin antes pagar una multimillonaria multa de 5,2 millones de dólares.

El tribunal consideró que la compañía de Musk cumplió con las exigencias del Supremo Tribunal tras el bloqueo de cuentas acusadas de “desinformación” y la designación de un representante legal en el país.

Ahora, la reactivación de X se está llevando a cabo de forma progresiva, dependiendo de las medidas implementadas por los proveedores de internet, según la agencia reguladora de telecomunicaciones Anatel.

En las últimas horas, gran parte de sus usuarios han expresado su entusiasmo por el regreso de la plataforma. En la red social se volvieron tendencias frases como "Voltou" (Volvió) y "I'm back" (Estoy de regreso).

Brasil, de 213 millones de habitantes, es uno de los mayores mercados de la plataforma, con unos 20 a 40 millones de usuarios, según informó la agencia de noticias AP.

Tensión y polémica con Musk

La relación entre X y el Supremo Tribunal ha sido tensa desde que Musk adquirió la plataforma en octubre de 2022. La suspensión de la red social fue ordenada por el magistrado Alexandre de Moraes del STF, quien ha tenido un conflicto con Musk sobre los límites de la libertad de expresión.

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En julio de 2023, el fundador de Tesla y SpaceX renombró Twitter como “X” e implementó cambios significativos en las políticas de moderación, lo que generó críticas dentro del país, que llegaron a la justicia.

Los meses pasaron y, a principios de este año, el juez De Moraes ordenó una investigación contra directivos de la compañía por la difusión de noticias falsas y acusó a la red social de incumplir órdenes de bloquear cuentas relacionadas con desinformación.

Musk, quien se describe como un "absolutista de la libertad de expresión", ha calificado las acciones de De Moraes como censura y ha encontrado apoyo entre la derecha política de Brasil.

Después de varios intercambios y la retirada del personal de la empresa del país, el juez emitió un ultimátum para que la compañía nombrara un nuevo representante legal en el país.

El bloqueo de X tuvo una momentánea excepción el 18 de septiembre, cuando volvió a estar ampliamente accesible por más de 24 horas gracias a una maniobra técnica que le permitió eludir el bloqueo. Esa violación le valió la mayor parte de la multa que se vio obligada a pagar para volver a operar.

Finalmente, X cumplió con las exigencias de De Moraes, que incluyeron el bloqueo de cuentas, el pago de multas pendientes y la designación de un representante legal.

Ahora, la empresa anunció en un comunicado que “X está orgulloso de volver a Brasil”, subrayando que “dar acceso a decenas de millones de brasileños a nuestra indispensable plataforma fue primordial durante todo este proceso”.

No obstante, expertos aseguran que la disputa todavía no terminó. Afonso De Albuquerque, profesor de Comunicación de la Universidad Federal Fluminense, advirtió que la pelea continuará, aunque reconoció que "el STF ganó el 'round'". “Por primera vez, se coloca la idea de que las plataformas pueden ser reguladas”, declaró en una entrevista a la agencia AFP.

FUENTE:TRT Español y agencias
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