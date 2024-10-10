El huracán Milton amenazaba con convertirse en el peor que ha azotado Florida en los últimos 100 años. Al alcanzar la categoría 5, millones de personas quedaron bajo alerta y parecía que el tiempo para evacuar se agotaba. En la noche del miércoles atravesó la península estadounidense, aunque su intensidad había disminuido y los daños no fueron tan severos como se temía. A pesar de ello, azotó varias ciudades con potentes vientos y lluvias torrenciales, por lo que todavía no se conoce con exactitud su impacto.

Inicialmente se esperaba que tocara tierra en Tampa, pero Milton cambió de rumbo hacia el sur y llegó a Siesta Key, a 112 kilómetros de esa ciudad, como un huracán de categoría 3. En su paso, provocó al menos cuatro muertes en el condado de St. Lucie, en la costa este de Florida.

La letal marejada ciclónica que se pronosticaba para Tampa parece no haberse materializado, sin embargo, la ciudad sufría inundaciones a causa de la lluvia, al igual que localidades ubicadas más al sur.

Al amanecer del jueves, el huracán se debilitó a categoría 1 a medida que avanzaba por la península. Sin embargo, las autoridades hicieron hincapié en que el peligro no ha pasado: la marejada ciclónica seguía siendo preocupante en muchas partes de Florida y había alertas por tormenta tropical en gran parte de la costa oriental central.

Las tormentas de categoría 1, aunque no se consideran huracanes “importantes”, siguen siendo devastadoras. El catastrófico huracán Katrina tocó tierra por primera vez en la costa sureste de Florida en 2005 como huracán de categoría 1 y fue una de las tormentas más letales y costosas que azotó el territorio continental de Estados Unidos.

Daños y cortes de electricidad

Milton agravó los estragos causados por el huracán Helene, que inundó calles y viviendas en el oeste de Florida y se cobró la vida de al menos 230 personas en todo el sur hace apenas dos semanas.

En el caso de Milton, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó este jueves que la peor marejada ciclónica ocurrió en el condado de Sarasota, donde fue de entre 2,5 y 3 metros, es decir, inferior a la provocada por el huracán Helene.