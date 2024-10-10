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El huracán Milton se aleja de Florida: ¿qué se sabe de su impacto y daños?
Milton amenazaba con causar estragos en Florida. Aunque se debilitó al cruzar la península, el huracán provocó daños y dejó a millones sin electricidad. Esto es lo que se sabe sobre su impacto.
El huracán Milton se aleja de Florida: ¿qué se sabe de su impacto y daños?
Aviones de combate israelíes F-16 de fabricación estadounidense se ven en una pista de una base aérea en el sur de Israel el 4 de marzo de 2024. Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción

El huracán Milton amenazaba con convertirse en el peor que ha azotado Florida en los últimos 100 años. Al alcanzar la categoría 5, millones de personas quedaron bajo alerta y parecía que el tiempo para evacuar se agotaba. En la noche del miércoles atravesó la península estadounidense, aunque su intensidad había disminuido y los daños no fueron tan severos como se temía. A pesar de ello, azotó varias ciudades con potentes vientos y lluvias torrenciales, por lo que todavía no se conoce con exactitud su impacto.

Inicialmente se esperaba que tocara tierra en Tampa, pero Milton cambió de rumbo hacia el sur y llegó a Siesta Key, a 112 kilómetros de esa ciudad, como un huracán de categoría 3. En su paso, provocó al menos cuatro muertes en el condado de St. Lucie, en la costa este de Florida.

La letal marejada ciclónica que se pronosticaba para Tampa parece no haberse materializado, sin embargo, la ciudad sufría inundaciones a causa de la lluvia, al igual que localidades ubicadas más al sur.

Al amanecer del jueves, el huracán se debilitó a categoría 1 a medida que avanzaba por la península. Sin embargo, las autoridades hicieron hincapié en que el peligro no ha pasado: la marejada ciclónica seguía siendo preocupante en muchas partes de Florida y había alertas por tormenta tropical en gran parte de la costa oriental central.

Las tormentas de categoría 1, aunque no se consideran huracanes “importantes”, siguen siendo devastadoras. El catastrófico huracán Katrina tocó tierra por primera vez en la costa sureste de Florida en 2005 como huracán de categoría 1 y fue una de las tormentas más letales y costosas que azotó el territorio continental de Estados Unidos.

Daños y cortes de electricidad

Milton agravó los estragos causados por el huracán Helene, que inundó calles y viviendas en el oeste de Florida y se cobró la vida de al menos 230 personas en todo el sur hace apenas dos semanas.

En el caso de Milton, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó este jueves que la peor marejada ciclónica ocurrió en el condado de Sarasota, donde fue de entre 2,5 y 3 metros, es decir, inferior a la provocada por el huracán Helene.

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"Entenderemos mejor la magnitud de los daños a medida que avance el día", dijo. "La tormenta fue importante, pero afortunadamente, este no fue el peor escenario posible".

Por otro lado, el huracán tuvo un amplio impacto sobre la infraestructura eléctrica: la destrucción causada en el centro de Florida dejó a más de 3,2 millones de hogares y negocios sin electricidad, de acuerdo con poweroutage.us, que monitorea apagones.

Milton se aleja de la costa este de Florida

Este jueves el centro del huracán Milton se alejaba de la costa este de Florida con vientos sostenidos de 137 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Se prevé que continúe alejándose de la península, dirigiéndose hacia las Bahamas.

A medida que la tormenta avanzaba hacia el noreste en dirección al océano Atlántico, se suspendieron la mayoría de las advertencias de huracán y tormenta tropical para la costa oeste.

¿Influye la crisis climática en la formación de huracanes?

Un estudio reciente revela que la crisis climática influye en la formación e intensidad de los huracanes. El informe toma como ejemplo el Helene, asegurando que el calentamiento global había aumentado la velocidad de sus vientos en aproximadamente 20,92 kilómetros por hora.

Además, esto dispara las probabilidades de que se produzcan altas temperaturas en el mar, lo que pueden alimentar los huracanes entre 200 y 500 veces. En el caso de Helene, las temperaturas del océano en el golfo de México fueron 2 grados Celsius superiores a la media, indicó el informe.

También afirma que los combustibles fósiles, principales causantes del calentamiento global, han hecho que huracanes como Helene sean 2,5 veces más probables en esta región. En otras palabras, en lugar de suceder cada 130 años, ahora es probable que se produzcan cada 53 años en promedio.

FUENTE:TRT Español y agencias
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