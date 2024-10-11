La brutal ofensiva de Israel sobre Gaza se ha convertido en un gran impulso económico para Estados Unidos: el 80% de la ayuda militar enviada a Tel Aviv en el último año ha beneficiado a las empresas armamentísticas estadounidenses.
Desde el 7 de octubre de 2023, Washington ha destinado 23.000 millones de dólares a las operaciones militares de Israel en Oriente Medio. Esta cifra supera con creces la de cualquier otro año desde que Estados Unidos comenzó a otorgar asistencia militar a Israel en 1959, según un informe del Proyecto Costos de la Guerra del Instituto Watson de la Universidad de Brown.
Aparece entonces un aspecto clave de la ayuda a Israel: Tel Aviv está obligado a gastar una parte significativa de esos fondos en compra de armamento a empresas de EE.UU., lo que asegura un flujo constante de ingresos para la industria y, a su vez, "empleos manufactureros estables" en varias regiones del país.
“El programa de asistencia militar extranjera exige que la mayoría de las adquisiciones se realicen a compañías estadounidenses, un acuerdo de larga data que EE.UU. justifica como parte de su política de apoyo”, explicó Linda J. Bilmes, profesora de la Universidad de Harvard y coautora del informe, en declaraciones a TRT World.
Además, Israel es uno de los pocos países que tiene la posibilidad de adquirir armas directamente de compañías estadounidenses con una supervisión "mínima", agregó Bilmes.
En esa línea, la administración del presidente Joe Biden ha defendido la ayuda a Israel argumentando que genera empleo en Estados Unidos. Durante su mandato, las empresas de armamento han aumentado la contratación para reponer las reservas de armas y municiones del país.
En el presupuesto 2025, la Casa Blanca solicitó un paquete de emergencia de 92.000 millones de dólares para cubrir necesidades de seguridad nacional, incluidas las relacionadas con Israel, destacando que crearía gran cantidad de empleos en el país.
Este gasto tiene gran relevancia política en este año electoral, en el que los demócratas enfrentan la candidatura de Donald Trump. El expresidente y candidato republicano ha centrado su campaña en criticar la gestión económica de Joe Biden, además de enfocarse en temas como la inmigración.
Entre las principales empresas que suministran armas a Israel se encuentran Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (antes Raytheon) y Caterpillar. Estas compañías, junto con sus proveedores e instituciones financieras, mantienen relaciones comerciales de larga data con Israel, un cliente clave para la industria armamentística estadounidense.
RTX, anteriormente Raytheon
RTX es el mayor productor mundial de misiles guiados, que son capaces de cambiar de dirección después de salir de sus plataformas de lanzamiento.
La compañía vende a Israel misiles aire-tierra para sus aviones de combate F-16, así como motores para aviones de combate F-15 y F-16, según explicó el informe.
Asimismo, RTX dirige una empresa conjunta llamada Rafael con una empresa de armas israelí y produce interceptores para el sistema de defensa aérea israelí Iron Dome, destinados a detener cohetes tierra-tierra de corto alcance de hasta 70 kilómetros de alcance.
Lloyd Austin, el actual secretario de Defensa de Estados Unidos, es un exmiembro de la junta directiva de Raytheon y tiene una “profunda experiencia en industria armamentística”.
Gracias a los lucrativos contratos en la industria de defensa, el valor de mercado de la empresa ha aumentado casi un 84% desde el 7 de octubre de 2023.
Lockheed Martin
Lockheed Martin, el mayor fabricante de armas del mundo, suministra a Israel aviones de combate F-16 y F-35 que Tel Aviv ha utilizado “ampliamente” para bombardear Gaza.
También fabrica los aviones de transporte C-130 Hércules que Israel utilizó durante su invasión terrestre el año pasado.
Lockheed Martin fabrica misiles AGM-114 Hellfire para los helicópteros Apache de Israel. En el primer mes del ataque de Israel contra Gaza, la empresa entregó 2.000 de estos misiles a Tel Aviv.
Con estos misiles, el 9 de noviembre, Israel atacó los alrededores del Hospital Al Shifa, en la Ciudad de Gaza.
En una llamada con inversores en octubre de 2023, el director ejecutivo de la empresa, Jim Taiclet, dijo que la ofensiva de Israel en Gaza era un motor potencial para aumentar los ingresos en los próximos años.
El valor de mercado de la empresa ha aumentado más del 55% desde el 7 de octubre de 2023.
Boeing
Boeing, el cuarto mayor fabricante de armas del mundo, fabrica aviones de combate F-15 y helicópteros de ataque Apache AH-64 que la Fuerza Aérea israelí ha utilizado “extensivamente” tanto en Gaza como en el Líbano en su actual ofensiva en ambos frentes.
Israel lanzó dos bombas guiadas de 250 libras fabricadas por Boeing sobre el campo de refugiados de Tel Al Sultan en Rafah el 26 de mayo, matando al menos a 45 personas.
La empresa ha enfrentado importantes dificultades financieras en los últimos años, en parte debido a su línea comercial que vende aviones de pasajeros.
Pero ahora ha “desplazado su enfoque” hacia una estrategia comercial armamentística centrada en defensa, espacio y seguridad, que produce diferentes modelos de bombarderos, helicópteros y equipos de vigilancia electrónica, según afirma el documento de investigación.
Sin embargo, esta estrategia también ha estado perdiendo dinero en los últimos trimestres debido a los sobrecostes en antiguos contratos de defensa de “precio fijo” por los que “pujaba agresivamente” antes de la pandemia.
De hecho, en el último trimestre, la línea comercial armamentística de Boeing tenía pedidos por valor de 4.000 millones de dólares y una cartera de pedidos de 59.000 millones de dólares.
Otros beneficiarios de la agresión contra Gaza
General Dynamics, que en un principio produjo los aviones F-16, es el quinto mayor fabricante de armas del mundo. Se trata de la única empresa estadounidense que produce cuerpos metálicos para la serie de bombas MK-80, una de las principales municiones aéreas que Israel ha estado utilizando para bombardear Gaza.
La mayor de esta serie, la bomba de 2.000 libras, es tan letal que provoca la muerte instantánea de personas que se encuentran a 30 metros de distancia, y su metralla letal alcanza hasta 365 metros a la redonda. Israel lanzó más de 500 de estas bombas en Gaza durante el primer mes de la brutal ofensiva.
El valor de mercado de General Dynamics ha aumentado más del 37% en los últimos 12 meses.
Northrop Grumman es el tercer mayor fabricante de armas del mundo. Ha vendido a Israel el sistema de lanzamiento de misiles para helicópteros Apache, así como sistemas de lanzamiento de armas basados en láser para aviones de combate.
También es el proveedor de los buques de guerra Sa'ar 5 que la Armada israelí ha utilizado en su asalto a Gaza.
El valor total de la empresa ha aumentado más del 28% en el último año.
Además, Israel utiliza excavadoras blindadas D9 fabricadas por la empresa estadounidense Caterpillar para demoler viviendas de palestinos. Poco después del 7 de octubre de 2023, ordenó comprar “en docenas” inmediatamente.
El valor de mercado de la empresa ha crecido más del 52% desde que Israel comenzó a demoler casas en Gaza hace un año.