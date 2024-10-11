La brutal ofensiva de Israel sobre Gaza se ha convertido en un gran impulso económico para Estados Unidos: el 80% de la ayuda militar enviada a Tel Aviv en el último año ha beneficiado a las empresas armamentísticas estadounidenses.

Desde el 7 de octubre de 2023, Washington ha destinado 23.000 millones de dólares a las operaciones militares de Israel en Oriente Medio. Esta cifra supera con creces la de cualquier otro año desde que Estados Unidos comenzó a otorgar asistencia militar a Israel en 1959, según un informe del Proyecto Costos de la Guerra del Instituto Watson de la Universidad de Brown.

Aparece entonces un aspecto clave de la ayuda a Israel: Tel Aviv está obligado a gastar una parte significativa de esos fondos en compra de armamento a empresas de EE.UU., lo que asegura un flujo constante de ingresos para la industria y, a su vez, "empleos manufactureros estables" en varias regiones del país.

“El programa de asistencia militar extranjera exige que la mayoría de las adquisiciones se realicen a compañías estadounidenses, un acuerdo de larga data que EE.UU. justifica como parte de su política de apoyo”, explicó Linda J. Bilmes, profesora de la Universidad de Harvard y coautora del informe, en declaraciones a TRT World.

Además, Israel es uno de los pocos países que tiene la posibilidad de adquirir armas directamente de compañías estadounidenses con una supervisión "mínima", agregó Bilmes.

En esa línea, la administración del presidente Joe Biden ha defendido la ayuda a Israel argumentando que genera empleo en Estados Unidos. Durante su mandato, las empresas de armamento han aumentado la contratación para reponer las reservas de armas y municiones del país.

En el presupuesto 2025, la Casa Blanca solicitó un paquete de emergencia de 92.000 millones de dólares para cubrir necesidades de seguridad nacional, incluidas las relacionadas con Israel, destacando que crearía gran cantidad de empleos en el país.

Este gasto tiene gran relevancia política en este año electoral, en el que los demócratas enfrentan la candidatura de Donald Trump. El expresidente y candidato republicano ha centrado su campaña en criticar la gestión económica de Joe Biden, además de enfocarse en temas como la inmigración.

Entre las principales empresas que suministran armas a Israel se encuentran Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (antes Raytheon) y Caterpillar. Estas compañías, junto con sus proveedores e instituciones financieras, mantienen relaciones comerciales de larga data con Israel, un cliente clave para la industria armamentística estadounidense.

RTX, anteriormente Raytheon

RTX es el mayor productor mundial de misiles guiados, que son capaces de cambiar de dirección después de salir de sus plataformas de lanzamiento.

La compañía vende a Israel misiles aire-tierra para sus aviones de combate F-16, así como motores para aviones de combate F-15 y F-16, según explicó el informe.

Asimismo, RTX dirige una empresa conjunta llamada Rafael con una empresa de armas israelí y produce interceptores para el sistema de defensa aérea israelí Iron Dome, destinados a detener cohetes tierra-tierra de corto alcance de hasta 70 kilómetros de alcance.

Lloyd Austin, el actual secretario de Defensa de Estados Unidos, es un exmiembro de la junta directiva de Raytheon y tiene una “profunda experiencia en industria armamentística”.

Gracias a los lucrativos contratos en la industria de defensa, el valor de mercado de la empresa ha aumentado casi un 84% desde el 7 de octubre de 2023.

Relacionado Ataques israelíes en Gaza matan a 40 niños por día: portavoz de UNICEF

Lockheed Martin

Lockheed Martin, el mayor fabricante de armas del mundo, suministra a Israel aviones de combate F-16 y F-35 que Tel Aviv ha utilizado “ampliamente” para bombardear Gaza.

También fabrica los aviones de transporte C-130 Hércules que Israel utilizó durante su invasión terrestre el año pasado.