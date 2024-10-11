Israel no tiene una constitución debido a la naturaleza cambiante de su identidad y a su negativa a definir sus fronteras, un fenómeno que refleja décadas de usurpación de tierras palestinas.

“La no adopción de una constitución, al igual que los opacos acuerdos sobre el status quo, refleja el consenso israelí respecto a la necesidad de evitar soluciones definitivas a cuestiones controvertidas relativas a la identidad del Estado”, escribió Hanna Lerner, directora de la Escuela de Ciencias Políticas, Gobierno y Asuntos Internacionales de la Universidad de Tel Aviv.

El artículo de Lerner de 2004, “Democracia, constitucionalismo e identidad: la anomalía del caso israelí”, sostenía que la no adopción de la constitución ha tenido su origen en “el conflicto religioso-secular en Israel”, que ha estado “impulsado por la política de la identidad judía: la lucha entre visiones opuestas sobre la propia naturaleza del estado judío”.

TRT World se puso en contacto con Lerner para que comentara este artículo, pero no respondió a la consulta.

El ejemplo de Israel como país sin constitución es único en comparación con las otras cinco naciones.

Por ejemplo, el Reino Unido no tiene una única constitución escrita que sirva de punto de referencia a la hora de impartir justicia. En su lugar, tiene una constitución no codificada que se extiende a través de diversas fuentes que comprenden estatutos, leyes, convenciones y documentos jurídicos como la Carta Magna.

Pero el caso de Israel se trata de una cuestión complicada que tiene su origen en los intereses contrapuestos de su base judía ortodoxa, los sionistas acérrimos y los llamados secularistas.

La Torá contra el secularismo israelí

Mientras que los secularistas exigen una constitución basada en la separación de religión y estado, los grupos ortodoxos se oponen a ello, afirmando que el país no necesita una constitución porque la Torá, el libro sagrado judío, define lo que es Israel.

Lerner citó las palabras de un representante de Agudat-Israel, partido ultraortodoxo, en los primeros años del estado israelí: “En Israel no hay lugar para ninguna constitución creada por los hombres. Si contradice la Torá es inadmisible, y si es concurrente con la Tor- es redundante”.

Los primeros dirigentes israelíes trataron de encontrar un término medio tras la decisión Harari de 1950. Proponían que Tel Aviv no debía elaborar una constitución unificada, sino que era preferible promulgar Leyes Básicas individuales para las instituciones gubernamentales, un enfoque que podría conducir eventualmente a la adopción de una constitución única. Sin embargo, esta estrategia no logró aliviar las tensiones.

Eldar Hasanoglu, historiador de la teología con base en Ankara, especializado en judaísmo y profesor de la Universidad Haci Bayram Veli, destaca las antiguas diferencias entre los fundadores “secularistas” del estado israelí --como David Ben-Gurion, quien fue el primero en ser primer ministro-- y los judíos “fundamentalistas”.

Estos últimos consideran que Israel es su “tierra prometida” dada por Dios y exigen que los líderes políticos se adhieran a los principios de la Torá en lugar de a una constitución hecha por el hombre.

Los líderes secularistas de Israel comprendieron que si redactaban una constitución sin referencia alguna a la Torá, se enfrentarían a una dura reacción de los grupos ortodoxos judíos recién emigrados, afirma Hasanoglu.

Asimismo, si redactaban leyes de acuerdo con la Torá, los líderes israelíes temían que el mundo occidental les echara en cara que perseguían “una agenda fundamentalista”, añade.

“Por eso, no querían hacer una constitución”, explica Hasanoglu a TRT World. “No querían crear ningún obstáculo (como una constitución secularista) que impidiera a los judíos religiosos venir a Israel, al tiempo que querían mantener intacta la naturaleza secularista del estado”.

Debido a las persistentes divisiones y tensiones entre grupos secularistas y ultraortodoxos, “el proceso de elaboración de una constitución israelí se ha retrasado deliberadamente para evitar enfrentamientos sociales entre ambos bandos”, afirma Batuhan Ustabulut, académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Kocaeli de Türkiye y director de Investigación Jurídica del Centro de Investigación Económica y Social.

La lucha no resuelta en torno a la identidad de Israel se ajusta a la “renuencia a largo plazo de Tel Aviv a definir su orden político y su identidad” mediante la redacción de su constitución, según Richard Falk, un experto en leyes judío-estadounidense y profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Princeton.

Una brecha cada vez mayor

Cuando la académica israelí Lerner escribió su artículo hace dos décadas, el país estaba gobernado por una “mayoría secularista”.

Desde entonces, la composición política de Israel ha cambiado drásticamente, como demuestra el actual gobierno de Netanyahu, de extrema derecha, dominado por partidos sionistas ortodoxos.

Sin embargo, ya en 2004 Lerner observó que “empezó a erosionarse” el “consenso israelí” respecto a mantener lo que describió como un modelo político consociacional.

En un modelo político consociacional, las élites líderes de diferentes sectores y comunidades trabajan conjuntamente para garantizar la estabilidad del sistema existente.

Antes del 7 de octubre, el plan del Gobierno de Benjamín Netanyahu para una reforma judicial desencadenó grandes manifestaciones, mostrando que la brecha entre los grupos seculares y religiosos se había ampliado. Esto confirmó la predicción de Lerner de hace dos décadas de que el consenso israelí se estaba erosionando.