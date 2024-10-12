ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
La resistencia de Yabalia, en Gaza, paraliza planes israelíes de evacuación
Los palestinos en Yabalia se aferraron a la decisión de no acatar las órdenes de evacuación israelíes y así frenaron –al menos de momento– los planes de Tel Aviv para el norte de Gaza, según medios.
La resistencia de Yabalia, en Gaza, paraliza planes israelíes de evacuación
Una mujer palestina revisa los daños en el campamento de Yabalia, norte de Gaza, después de que las fuerzas israelíes se retiraran de una parte del campo. / Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción
12 de octubre de 2024

La firmeza de los palestinos en la ciudad de Yabalia y su negativa a cumplir las órdenes de evacuación ilegales de Israel han frenado la implementación del "Plan de los Generales", el cual busca vaciar de residentes el norte de Gaza, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

El pasado domingo, el ejército de Tel Aviv anunció el comienzo de una ofensiva militar en Yabalia, a la que le siguió un feroz asalto contra las regiones oriental y occidental del norte de Gaza. Fueron las hostilidades más intensas desde mayo.

Las fuerzas israelíes les ordenaron a los residentes de Yabalia, Beit Hanoun y Beit Lahia que evacuaran hacia el sur. Sin embargo, las autoridades de Gaza advirtieron que estas órdenes no se debían seguir porque eran un "engaño y una mentira".

Zona secundaria de combate

El periódico israelí destacó que, la semana pasada, las fuerzas de Tel Aviv designaron Gaza “oficialmente como zona secundaria de combate”, lo que coincide “con el comienzo de la operación terrestre en el sur del Líbano".

"El Ejército dejó a la división regular a cargo del comando sur para irrumpir en Yabalia durante un período prolongado de más de unas pocas semanas, debido a la insistencia inusual de los residentes de no evacuar hacia el sur", reportó el medio.

RECOMENDADOS

También destacó que previamente las fuerzas israelíes habían realizado dos ataques terrestres contra Yabalia en noviembre y diciembre del año pasado. Lo que implica que la operación actual sería la tercera desde el comienzo de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza el 7 de octubre de 2023.

Yedioth Ahronoth informó que la resistencia de los palestinos en Yabalia y su negativa a acatar las órdenes del Ejército de Israel "frustran la prueba práctica para implementar lo que se conoce como el Plan de los Generales", el cual pretende evacuar a la población del norte de Gaza.

En esa línea, el diario comparó la operación israelí en Yabalia con una versión preliminar y más reducida que planteó el mayor general retirado Giora Eiland. El militar había sugerido reubicar a casi 300.000 residentes restantes en el norte de Gaza, especialmente en la Ciudad de Gaza, a la parte sur del territorio mediante una inspección en el corredor Netzarim en el centro del enclave.

Israel ha lanzado una brutal ofensiva contra Gaza que ya lleva más de un año, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que hace meses pide un alto el fuego inmediato.

Desde octubre de 2023, los ataques de Tel Aviv han matado a más de 42.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herido a casi 97.900, según las autoridades de salud locales. La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población de Gaza en medio de un bloqueo que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato