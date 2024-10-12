El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, calificó su reciente visita diplomática a Albania y Serbia como “extremadamente productiva y exitosa”. Durante una conversación con periodistas, en su vuelo de regreso, el mandatario aseguró que se discutieron estrategias para fortalecer aún más las ya consolidadas relaciones. Erdogan también recalcó la disposición del país “a contribuir para garantizar la estabilidad y la paz duraderas en los Balcanes. Durante nuestras visitas a Albania y Serbia, esperamos que las decisiones adoptadas y los debates celebrados produzcan resultados positivos”.

Específicamente en Albania, el presidente de Türkiye explicó que se lograron acuerdos en múltiples áreas, como la cooperación en educación superior, agricultura, relaciones públicas y medios de comunicación. Los cuales, según Erdogan, “reafirman el carácter inquebrantable de la amistad entre Türkiye y Albania”. Además se reiteró “nuestra determinación de luchar contra el terrorismo, en particular contra FETO”, completó el mandatario.

En lo que respecta a Serbia, se firmaron 11 acuerdos que fortalecerán los vínculos entre ambis países. “Debatimos los pasos necesarios para alcanzar nuestro objetivo común de alcanzar los 5.000 millones de dólares en comercio bilateral. Estamos orgullosos de las importantes inversiones que los contratistas turcos han realizado en Serbia”, dijo Erdogan. Y añadió que “también es grato ver el aumento de las relaciones entre nuestros pueblos. El año pasado, más de 200.000 de nuestros ciudadanos visitaron Serbia y casi 400.000 ciudadanos serbios eligieron Türkiye como destino”.

“Vigilamos todos los pasos de Israel”

Durante su conversación en el vuelo de regreso, el mandatario volvió a reiterar la amenaza que representa Israel para toda la región, incluida Türkiye. “Estamos vigilando de principio a fin, con nuestra agencia de inteligencia, todos los pasos que Israel ha dado o que pueda dar contra nuestro país”, sostuvo Erdogan. Y luego advirtió: “Israel no sólo ataca la estabilidad de Palestina y Líbano, sino que también intenta extender el impacto de esta crisis a toda la región. No podemos pasar por alto esto. Somos plenamente conscientes de todo esto y no nos quedamos de brazos cruzados”.

Sobre el genocidio en Gaza, el mandatario señaló que ha ocurrido “a la vista de todos y ha pasado a ser uno de los momentos más vergonzosos de la historia de la humanidad”. En esa línea advirtió que “quienes hoy apoyan a la organización terrorista sionista que es Israel llevarán las marcas de esta vergüenza durante generaciones”.

También comentó que la prensa israelí recogió “inmediatamente” sus declaraciones durante el último discurso a la nación. “Se mostraron muy preocupados. Los periódicos israelíes inmediatamente publicaron mi titular. No necesitamos su permiso, por supuesto. Hicimos lo que era necesario y, si Dios quiere, tendrá efecto. Escuchamos los gritos de las madres que han perdido a sus hijos, pero al sionista Israel no le importa. Continuarán su genocidio”, sostuvo.

Además, el mandatario expresó su orgullo por el aumento de la conciencia en Türkiye sobre los crímenes cometidos por Tel Aviv, y reiteró su compromiso de mantener esta postura a nivel global. "Seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para que Israel rinda cuentas por su genocidio a través de canales legales y diplomáticos. No nos detendremos; seguiremos por este camino", sentenció.

Y luego, tajantemente, aseveró: “Israel es la amenaza más concreta a la paz regional y mundial”.