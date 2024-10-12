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Erdogan amplía lazo con Albania y Serbia, mientras señala amenaza de Israel
Tras visitar Albania y Serbia, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó los logros alcanzados, y subrayó su compromiso con la paz en los Balcanes. También reiteró la amenaza de Israel.
Erdogan amplía lazo con Albania y Serbia, mientras señala amenaza de Israel
Durante una conversación con periodistas, en su vuelo de regreso, Erdogan dio detalles sobre la visita a Albania y Serbia, y el panorama regional. / Others
Por Redacción

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, calificó su reciente visita diplomática a Albania y Serbia como “extremadamente productiva y exitosa”. Durante una conversación con periodistas, en su vuelo de regreso, el mandatario aseguró que se discutieron estrategias para fortalecer aún más las ya consolidadas relaciones. Erdogan también recalcó la disposición del país “a contribuir para garantizar la estabilidad y la paz duraderas en los Balcanes. Durante nuestras visitas a Albania y Serbia, esperamos que las decisiones adoptadas y los debates celebrados produzcan resultados positivos”.

Específicamente en Albania, el presidente de Türkiye explicó que se lograron acuerdos en múltiples áreas, como la cooperación en educación superior, agricultura, relaciones públicas y medios de comunicación. Los cuales, según Erdogan, “reafirman el carácter inquebrantable de la amistad entre Türkiye y Albania”. Además se reiteró “nuestra determinación de luchar contra el terrorismo, en particular contra FETO”, completó el mandatario.

En lo que respecta a Serbia, se firmaron 11 acuerdos que fortalecerán los vínculos entre ambis países. “Debatimos los pasos necesarios para alcanzar nuestro objetivo común de alcanzar los 5.000 millones de dólares en comercio bilateral. Estamos orgullosos de las importantes inversiones que los contratistas turcos han realizado en Serbia”, dijo Erdogan. Y añadió que “también es grato ver el aumento de las relaciones entre nuestros pueblos. El año pasado, más de 200.000 de nuestros ciudadanos visitaron Serbia y casi 400.000 ciudadanos serbios eligieron Türkiye como destino”.

“Vigilamos todos los pasos de Israel”

Durante su conversación en el vuelo de regreso, el mandatario volvió a reiterar la amenaza que representa Israel para toda la región, incluida Türkiye. “Estamos vigilando de principio a fin, con nuestra agencia de inteligencia, todos los pasos que Israel ha dado o que pueda dar contra nuestro país”, sostuvo Erdogan. Y luego advirtió: “Israel no sólo ataca la estabilidad de Palestina y Líbano, sino que también intenta extender el impacto de esta crisis a toda la región. No podemos pasar por alto esto. Somos plenamente conscientes de todo esto y no nos quedamos de brazos cruzados”.

Sobre el genocidio en Gaza, el mandatario señaló que ha ocurrido “a la vista de todos y ha pasado a ser uno de los momentos más vergonzosos de la historia de la humanidad”. En esa línea advirtió que “quienes hoy apoyan a la organización terrorista sionista que es Israel llevarán las marcas de esta vergüenza durante generaciones”.

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También comentó que la prensa israelí recogió “inmediatamente” sus declaraciones durante el último discurso a la nación. “Se mostraron muy preocupados. Los periódicos israelíes inmediatamente publicaron mi titular. No necesitamos su permiso, por supuesto. Hicimos lo que era necesario y, si Dios quiere, tendrá efecto. Escuchamos los gritos de las madres que han perdido a sus hijos, pero al sionista Israel no le importa. Continuarán su genocidio”, sostuvo.

Además, el mandatario expresó su orgullo por el aumento de la conciencia en Türkiye sobre los crímenes cometidos por Tel Aviv, y reiteró su compromiso de mantener esta postura a nivel global. "Seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para que Israel rinda cuentas por su genocidio a través de canales legales y diplomáticos. No nos detendremos; seguiremos por este camino", sentenció.

Y luego, tajantemente, aseveró: “Israel es la amenaza más concreta a la paz regional y mundial”.

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La tensión sobre Siria

Al ser consultado sobre las recientes amenazas de Israel sobre ocupar Damasco, Erdogan destacó que cualquier avance de Tel Aviv hacia el norte de Siria representaría una amenaza directa a las fronteras de Türkiye. Sin embargo, expresó su confianza en que los planes de Israel fracasarán. "Netanyahu y su gobierno están soñando con una expansión, pero esos sueños pronto se convertirán en pesadillas. Palestina será libre, y el Líbano seguirá siendo libre", afirmó.

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“Allí donde extiendan sus manos ensangrentadas, se encontrarán con la legítima y noble resistencia de las almas valientes que defienden su patria. La victoria pertenecerá, sin duda, a los pacientes. Siria ha sufrido mucho y la humanidad debe oponerse a que se añadan nuevos dolores a estos”, continuó. También recordó que desde el comienzo de la guerra civil en Siria, hemos declarado nuestro respeto por su integridad territorial. Hemos utilizado todos los canales diplomáticos para proteger la soberanía de Siria”. En ese sentido, cada paso que ha dado Türkiye” ha tenido como objetivo reducir las tensiones en la región y crear condiciones para la paz”.

El papel de Türkiye en los Balcanes: mediación y estabilidad

Sobre el papel de Türkiye en los Balcanes, el mandatario recalcó la importancia de la cooperación trilateral entre Türkiye, Serbia y Bosnia y Herzegovina. "Türkiye tiene profundos lazos históricos, culturales y políticos con los países balcánicos. Nos comprometemos a desempeñar un papel activo en la construcción de la paz y la estabilidad en la región", aseguró el presidente, subrayando que su reciente visita es un claro ejemplo de ello.

Las relaciones con Grecia

En cuanto a la relación con Grecia, Erdogan confirmó que las negociaciones sobre las áreas marítimas continuarán tras el acercamiento entre ambos países después de las elecciones de 2023. "Grecia y Türkiye son dos países vecinos con lazos históricos profundos. Creemos que el diálogo y la cooperación son la clave para resolver nuestras diferencias", explicó.

El mandatario destacó que el objetivo es abordar los temas relacionados con el Egeo de manera integral, subrayando que Türkiye busca una solución justa que respete el derecho internacional. "No tenemos ambiciones sobre el territorio de nadie, pero protegeremos nuestros derechos hasta el final", afirmó contundentemente.

FUENTE:TRT Español
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