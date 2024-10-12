En una declaración que calificó al Gobierno de Israel como “fascista y genocidia”, Nicaragua anunció que romperá sus relaciones diplomáticas con ese país en solidaridad con el pueblo palestino. Al dar a conocer su decisión, la administración del presidente Daniel Ortega llamó la atención sobre el sufrimiento de las personas dentro del enclave debido a los ataques de Tel Aviv. En esa línea señaló que Nicaragua siempre se solidarizará con los palestinos y su gobierno, que están siendo sometidos a "destrucción y barbarie".
"Nuestro presidente ha instruido a la Cancillería de la República a [...] proceder a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Gobierno fascista y genocida de Israel", declaró la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, a medios de comunicación en Managua.
Murillo afirmó que el gobierno tomó la decisión al "acatar una solicitud del Parlamento Nacional", que horas antes el viernes había aprobado una moción que pedía la ruptura de los lazos con Israel. "Es lo más probable que en las próximas horas se esté conociendo el decreto que garantiza el cumplimiento de esa instrucción", añadió.
Además de condenar las políticas "genocidas" y opresivas de Israel hacia los palestinos, Nicaragua también expresó su preocupación por las acciones contra el Líbano y las amenazas hacia Siria, Yemen e Irán. Advirtió que las decisiones de Tel Aviv podrían desestabilizar la paz en la región y más allá.
La reacción de Palestina
Por su parte, Palestina recibió con satisfacción el anuncio de Nicaragua de romper las relaciones diplomáticas con Israel. La decisión refleja “la responsabilidad de Nicaragua como miembro de la comunidad internacional de adoptar medidas tangibles para detener la agresión en curso contra el pueblo palestino y otras naciones de la región”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino en un comunicado.
El ministerio destacó que la decisión es una “respuesta a la matanza, destrucción y brutalidad continuas de Israel contra la población palestina en una amplia campaña de genocidio que ha persistido durante más de un año”. También expresó su esperanza de que la medida de Nicaragua “sirva como modelo para acciones similares por parte de gobiernos amigos en respuesta al genocidio en curso de Israel contra el pueblo palestino”.
Ahora bien, la decisión es mayormente simbólica, pues los intercambios entre Israel y Nicaragua son casi inexistentes. De hecho, Tel Aviv no tiene un embajador residente en Managua sino uno concurrente con sede en San José.
Los dos países habían restablecido sus relaciones diplomáticas el 28 de marzo de 2017, luego de que Ortega rompiera los lazos en 2010.
Managua también había cortado las relaciones con Israel en 1982, durante el gobierno sandinista encabezado por Ortega tras la revolución de 1979.
Una lista creciente de países
Nicaragua no es el único país de la región ni del mundo que ha tomado una medida similar contra Israel en el contexto de la brutal ofensiva a Gaza.
De hecho, el 1 de mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la ruptura de lazos diplomáticos por las acciones perpetradas en el enclave palestino. "Mañana (2 de mayo) se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un presidente genocida", aseguró el mandatario desde Bogotá en ese momento. Y luego puntualizó: “Los países no pueden permanecer pasivos ante los acontecimientos en Gaza”.
Bolivia, por su parte, cortó desde octubre de 2023 las relaciones diplomáticas con Tel Aviv por sus ataques en Gaza. El vicecanciller Freddy Mamani indicó que la decisión está ligada a los “crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo palestino”
Türkiye también dio a conocer en mayo su decisión de detener todas las exportaciones e importaciones hacia y desde Israel, en rechazo al bloqueo y las conducions que Tel Aviv impuso en el territorio. "Hasta que el Gobierno de Israel permita el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria a Gaza, Türkiye implementará decisiva y resueltamente las nuevas medidas”, informó el Ministerio de Comercio turco.
En abril, Ankara ya había puesto restricciones comerciales a Israel, y expresó que la decisión se mantendrá hasta que Israel declare un alto el fuego de inmediato y permita un flujo adecuado e ininterrumpido de ayuda humanitaria hacia Gaza.