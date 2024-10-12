En una declaración que calificó al Gobierno de Israel como “fascista y genocidia”, Nicaragua anunció que romperá sus relaciones diplomáticas con ese país en solidaridad con el pueblo palestino. Al dar a conocer su decisión, la administración del presidente Daniel Ortega llamó la atención sobre el sufrimiento de las personas dentro del enclave debido a los ataques de Tel Aviv. En esa línea señaló que Nicaragua siempre se solidarizará con los palestinos y su gobierno, que están siendo sometidos a "destrucción y barbarie".

"Nuestro presidente ha instruido a la Cancillería de la República a [...] proceder a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Gobierno fascista y genocida de Israel", declaró la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, a medios de comunicación en Managua.

Murillo afirmó que el gobierno tomó la decisión al "acatar una solicitud del Parlamento Nacional", que horas antes el viernes había aprobado una moción que pedía la ruptura de los lazos con Israel. "Es lo más probable que en las próximas horas se esté conociendo el decreto que garantiza el cumplimiento de esa instrucción", añadió.

Además de condenar las políticas "genocidas" y opresivas de Israel hacia los palestinos, Nicaragua también expresó su preocupación por las acciones contra el Líbano y las amenazas hacia Siria, Yemen e Irán. Advirtió que las decisiones de Tel Aviv podrían desestabilizar la paz en la región y más allá.

La reacción de Palestina

Por su parte, Palestina recibió con satisfacción el anuncio de Nicaragua de romper las relaciones diplomáticas con Israel. La decisión refleja “la responsabilidad de Nicaragua como miembro de la comunidad internacional de adoptar medidas tangibles para detener la agresión en curso contra el pueblo palestino y otras naciones de la región”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino en un comunicado.

El ministerio destacó que la decisión es una “respuesta a la matanza, destrucción y brutalidad continuas de Israel contra la población palestina en una amplia campaña de genocidio que ha persistido durante más de un año”. También expresó su esperanza de que la medida de Nicaragua “sirva como modelo para acciones similares por parte de gobiernos amigos en respuesta al genocidio en curso de Israel contra el pueblo palestino”.

Ahora bien, la decisión es mayormente simbólica, pues los intercambios entre Israel y Nicaragua son casi inexistentes. De hecho, Tel Aviv no tiene un embajador residente en Managua sino uno concurrente con sede en San José.