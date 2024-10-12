Alex Salmond, ex primer ministro de Escocia y presentador del programa Turkish Tea Talk de TRT World, murió a los 69 años. Durante décadas, Salmond defendió la independencia de Escocia del Reino Unido.

Anas Sarwar, líder del Partido Laborista escocés, confirmó este sábado la muerte de Salmond y dijo que fue una "figura central en la política durante más de tres décadas".

Rishi Sunak, ex primer ministro conservador del Reino Unido, dijo que Salmond era una "gran figura en nuestra política".