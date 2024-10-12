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Muere Alex Salmond, presentador de TRT World y ex primer ministro escocés
Alex Salmond, figura clave en el movimiento independentista de Escocia y presentador del programa Turkish Tea Talk de TRT World, falleció a los 69 años. Figuras políticas recuerdan su legado.
Muere Alex Salmond, presentador de TRT World y ex primer ministro escocés
A Alex Salmond, quien dirigió el gobierno descentralizado de Escocia durante siete años desde 2007, se le atribuye haber ayudado a impulsar el apoyo a la independencia escocesa del Reino Unido a niveles récord. / Foto: TRT Arabi / TRT Arabi
Por Redacción

Alex Salmond, ex primer ministro de Escocia y presentador del programa Turkish Tea Talk de TRT World, murió a los 69 años. Durante décadas, Salmond defendió la independencia de Escocia del Reino Unido.

Anas Sarwar, líder del Partido Laborista escocés, confirmó este sábado la muerte de Salmond y dijo que fue una "figura central en la política durante más de tres décadas".

Rishi Sunak, ex primer ministro conservador del Reino Unido, dijo que Salmond era una "gran figura en nuestra política".

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"Aunque no estaba de acuerdo con él en la cuestión constitucional, no se podía negar su habilidad para el debate ni su pasión por la política", comentó Sunak en la red social X, antes Twitter.

A Alex Salmond, quien dirigió el gobierno descentralizado de Escocia durante siete años desde 2007, se le atribuye haber ayudado a impulsar el apoyo a la independencia escocesa del Reino Unido a niveles récord durante la campaña del referéndum de 2014.

Sin embargo, los escoceses votaron un 55% frente a un 45% a favor de permanecer en el Reino Unido.

FUENTE:TRT Español y agencias
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