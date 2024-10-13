ORIENTE MEDIO
Israel repite en Líbano modelo de Gaza para atacar hospitales y ambulancias
Tel Aviv amenazó con atacar ambulancias en Líbano, alegando que Hezbollah las utiliza para transportar armas. Mientras, la OMS advierte que la mitad de los centros de salud en el país no funcionan.
El Ejército de Israel ha atacado anteriormente ambulancias en Gaza. / Foto: AP / AP
Por Redacción
13 de octubre de 2024

Los hospitales y las ambulancias en Líbano son un blanco al que Israel ya apunta de manera devastadora, tal como lo ha hecho durante meses en su brutal ofensiva contra Gaza. La mitad de los centros de salud libaneses ya no funcionan por cuenta de los ataques de Tel Aviv a los trabajadores y a las instalaciones de atención médica, denuncia la Organización Mundial de la Salud. Y ahora las fuerzas armadas israelíes amenazaron con atacar ambulancias en el sur de Líbano bajo el argumento de que el grupo Hezbollah las utiliza indebidamente para "transportar combatientes y armas".

El portavoz del Ejército de Israel, Avichay Adraee, dijo que información de inteligencia había supuestamente revelado que "elementos de Hezbollah utilizan ambulancias para transportar combatientes y armas". Y advirtió que cualquier vehículo que se encuentre transportando miembros del grupo libanés estaría en riesgo: "El ejército israelí tomará las medidas necesarias contra cualquier vehículo que transporte elementos armados, ya sea una ambulancia o no".

Adraee también emitió una advertencia directa a los residentes en el sur del Líbano, ordenándoles no acercarse a sus hogares y abstenerse de viajar al sur. “El Ejército de Israel continúa atacando posiciones de Hezbollah en sus pueblos o cerca de ellos. Tienen prohibido regresar a sus hogares hasta nuevo aviso”, decía el comunicado. También añadió que dirigirse hacia el sur “pondría en riesgo sus vidas”.

Previamente, las fuerzas israelíes han atacado ambulancias en Gaza, bajo el argumento de Hamás las utilizaba para transportar armas y miembros del grupo de resistencia palestino. Ahora Tel Aviv utiliza la misma justificación para el sur del Líbano mientras intensifica su campaña de bombardeos.

Hospitales bajo las bombas

Por cuenta de los continuos ataques y la devastación que Israel ha extendido en Líbano, el sistema de salud de este territorio enfrenta dificultades para atender las crecientes necesidades de la población, advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“De los 207 centros de atención primaria de salud en las zonas de conflicto del Líbano, 100 están cerrados debido a la escalada de violencia. Cinco hospitales han cerrado como resultado de daños estructurales tras los ataques”, denunció Tedros este sábado en su cuenta de X, antes Twitter.

RECOMENDADOS

“Los ataques contra los trabajadores y las instalaciones de salud, que han causado casi 100 muertes, deben cesar”, instó.

Pacientes heridos por ataque de Israel en el este de Líbano

Un hospital gubernamental en la región de Baalbek, en el este del Líbano, informó que varios pacientes resultaron heridos a causa de los ataques aéreos israelíes cerca de sus instalaciones. También reportó daños graves.

El Hospital General de Tamnin señaló que "por tercera vez consecutiva hoy, el agresivo enemigo israelí ha atacado la zona que rodea al hospital". Los bombardeos "causaron daños importantes y graves al hospital, además de herir a muchos pacientes debido a los cristales y la metralla que volaron", añadió.

Desde el 23 de septiembre, Israel ha lanzado ataques aéreos masivos en todo el Líbano contra lo que asegura son objetivos de Hezbollah, pero que en realidad han matado al menos a 1.411 personas, herido a más de 3.970 y desplazado a más de 1,34 millones.

Los intensos bombardeos de Tel Aviv representan una escalada drástica en los enfrentamientos transfronterizos que durante año mantuvieron Israel y Hezbollah, luego de que comenzara la brutal ofensiva en Gaza. Los ataques israelíes han matado a casi 42.200 personas en el enclave, la mayoría de ellas mujeres y niños.

A pesar de las advertencias internacionales de que Oriente Medio está al borde de una extensa guerra regional por cuenta de los incesantes ataques contra Gaza y Líbano, Israel lanzó una incursión terrestre en el sur de este país, agravando las ya delicadas condiciones.

FUENTE:TRT Español y agencias
