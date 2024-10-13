Mientras Israel refuerza su asedio y lanza incesantes bombas contra Yabalia, en el norte de Gaza, palestinos sometidos a la hambruna –y sin ayuda humanitaria durante los últimos 12 días– comenzaron a compartir desgarradoras actualizaciones de la difícil situación en la ciudad, donde casi medio millón de personas se enfrentan a una inminente aniquilación.

"Los tanques enemigos están a menos de 700 metros de nosotros. La artillería nos está atacando y los cuadricópteros controlan el movimiento de las personas y nos disparan", escribió el periodista Hossam Shabat en X, a primera hora de este domingo.

"Estamos viviendo literalmente nuestros últimos momentos, oh Dios, concédenos un buen final", añadió.

La enviada de Palestina ante Francia, Hala Abou-Hassira, utilizó X para recordarle al mundo el "genocidio" que está ocurriendo en Yabalia. "Israel acaba de aislar Yabalia... Familias enteras son eliminadas del registro civil. Los cuerpos de los mártires están por todas partes en las calles. La protección civil tiene prohibido prestar asistencia. Se ordena la evacuación de los tres principales hospitales", dijo en su mensaje.

La publicación también incluyó tres videos con testimonios de palestinos bajo asedio e imágenes de tanques israelíes avanzando por los barrios completamente arrasados. "Los aviones de guerra y los drones disparan contra todo el mundo para obligar a la población a evacuar. El agua, la comida, el combustible y los medicamentos están prohibidos. Los periodistas en el terreno son asesinados. Apagón total”, añadió Abou-Hassira.

Y luego aseveró: “En una palabra: genocidio. En dos palabras: genocidio documentado. En tres palabras: genocidio documentado aprobado".

“Huele a muerte por todas partes”

Por su parte, el periodista palestino Younis Tirawi citó a sus colegas del campo de refugiados de Yabalia al señalar que la situación "no se parece a nada que hayan experimentado jamás".

"Hay decenas de cuerpos esparcidos por las calles. Huele a muerte por todas partes. Los residentes se niegan a que los desplacen. Los alimentos están casi agotados y no hay servicios médicos disponibles", publicó Tirawi en X.

En su mensaje "urgente" al mundo, el diputado palestino Mustafa Barghouti advirtió: "El ejército de Israel está cometiendo terribles masacres en el campo de refugiados de Yabalia y en muchas zonas del norte de Gaza, quemando casas, y utilizando tanques y bombardeos de artillería y obligando a muchos civiles inocentes a caminar como escudos humanos delante de los vehículos del ejército".

Las fuerzas israelíes “aislaron completamente la parte norte de Gaza de la Ciudad de Gaza. La zona ya está sometida a hambruna, privación de agua potable y atención médica. Según testigos del área, los cuerpos de las personas asesinadas están esparcidos por las calles. El ejército también está tratando de obligar al personal médico a desalojar los tres hospitales de la zona", añadió.

Además, la periodista y analista política palestina Mariam Barghouti dijo que la campaña de aniquilación israelí en Yabalia parece "sacada de una película de terror, con un asedio completo, con cuadricópteros disparándole a la gente, aviones de guerra sobrevolando, bombas en curso y bombardeos de tanques".

En su publicación en X, señaló que la pequeña ciudad palestina y campo de refugiados de 1,4 kilómetros cuadrados "está siendo arrasada" por el ejército israelí. "La infraestructura está completamente destruida y a las personas las están aniquilado. Israel ha atacado Yabalia fuertemente en las últimas dos semanas con la intención de exterminarla", denunció.

Por su parte, la Oficina de Prensa de Gaza sostuvo en la noche de este sábado que el ejército israelí está intensificando su genocidio en el norte del enclave, incluyendo el campo de refugiados de Yabalia, con "masacres y asesinatos deliberados". "El ejército de ocupación está impidiendo que los equipos de rescate y la defensa civil recuperen a más de 75 mártires de los 285 que han muerto durante su asalto terrestre", dijo en un comunicado.