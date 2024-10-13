Mientras Israel refuerza su asedio y lanza incesantes bombas contra Yabalia, en el norte de Gaza, palestinos sometidos a la hambruna –y sin ayuda humanitaria durante los últimos 12 días– comenzaron a compartir desgarradoras actualizaciones de la difícil situación en la ciudad, donde casi medio millón de personas se enfrentan a una inminente aniquilación.
"Los tanques enemigos están a menos de 700 metros de nosotros. La artillería nos está atacando y los cuadricópteros controlan el movimiento de las personas y nos disparan", escribió el periodista Hossam Shabat en X, a primera hora de este domingo.
"Estamos viviendo literalmente nuestros últimos momentos, oh Dios, concédenos un buen final", añadió.
La enviada de Palestina ante Francia, Hala Abou-Hassira, utilizó X para recordarle al mundo el "genocidio" que está ocurriendo en Yabalia. "Israel acaba de aislar Yabalia... Familias enteras son eliminadas del registro civil. Los cuerpos de los mártires están por todas partes en las calles. La protección civil tiene prohibido prestar asistencia. Se ordena la evacuación de los tres principales hospitales", dijo en su mensaje.
La publicación también incluyó tres videos con testimonios de palestinos bajo asedio e imágenes de tanques israelíes avanzando por los barrios completamente arrasados. "Los aviones de guerra y los drones disparan contra todo el mundo para obligar a la población a evacuar. El agua, la comida, el combustible y los medicamentos están prohibidos. Los periodistas en el terreno son asesinados. Apagón total”, añadió Abou-Hassira.
Y luego aseveró: “En una palabra: genocidio. En dos palabras: genocidio documentado. En tres palabras: genocidio documentado aprobado".
“Huele a muerte por todas partes”
Por su parte, el periodista palestino Younis Tirawi citó a sus colegas del campo de refugiados de Yabalia al señalar que la situación "no se parece a nada que hayan experimentado jamás".
"Hay decenas de cuerpos esparcidos por las calles. Huele a muerte por todas partes. Los residentes se niegan a que los desplacen. Los alimentos están casi agotados y no hay servicios médicos disponibles", publicó Tirawi en X.
En su mensaje "urgente" al mundo, el diputado palestino Mustafa Barghouti advirtió: "El ejército de Israel está cometiendo terribles masacres en el campo de refugiados de Yabalia y en muchas zonas del norte de Gaza, quemando casas, y utilizando tanques y bombardeos de artillería y obligando a muchos civiles inocentes a caminar como escudos humanos delante de los vehículos del ejército".
Las fuerzas israelíes “aislaron completamente la parte norte de Gaza de la Ciudad de Gaza. La zona ya está sometida a hambruna, privación de agua potable y atención médica. Según testigos del área, los cuerpos de las personas asesinadas están esparcidos por las calles. El ejército también está tratando de obligar al personal médico a desalojar los tres hospitales de la zona", añadió.
Además, la periodista y analista política palestina Mariam Barghouti dijo que la campaña de aniquilación israelí en Yabalia parece "sacada de una película de terror, con un asedio completo, con cuadricópteros disparándole a la gente, aviones de guerra sobrevolando, bombas en curso y bombardeos de tanques".
En su publicación en X, señaló que la pequeña ciudad palestina y campo de refugiados de 1,4 kilómetros cuadrados "está siendo arrasada" por el ejército israelí. "La infraestructura está completamente destruida y a las personas las están aniquilado. Israel ha atacado Yabalia fuertemente en las últimas dos semanas con la intención de exterminarla", denunció.
Por su parte, la Oficina de Prensa de Gaza sostuvo en la noche de este sábado que el ejército israelí está intensificando su genocidio en el norte del enclave, incluyendo el campo de refugiados de Yabalia, con "masacres y asesinatos deliberados". "El ejército de ocupación está impidiendo que los equipos de rescate y la defensa civil recuperen a más de 75 mártires de los 285 que han muerto durante su asalto terrestre", dijo en un comunicado.
También denunció que las fuerzas de Tel Aviv "están cometiendo crímenes contra la humanidad y participando en asesinatos premeditados al bombardear centros de desplazados y refugios, llevando a cabo masacres horribles contra civiles mediante bombardeos selectivos de reuniones de niños y mujeres".
En un esfuerzo por reforzar el genocidio, el ejército israelí ha intentado destruir el sistema de salud en el norte de Gaza, impidiendo el funcionamiento de todos los hospitales y disparando directamente a las instalaciones, según la oficina gubernamental. Por eso advirtió sobre los esfuerzos israelíes por convertir "el norte de Gaza en una región de destrucción y muerte, como parte de su plan para desplazar a nuestro pueblo palestino".
El plan de Israel que incluye matar de hambre a palestinos
El Ejército de Israel lanzó en Yabalia su "Plan de los Generales", el cual pretende expulsar por la fuerza e impedir permanentemente el regreso de más de 400.000 palestinos en la ciudad de refugiados. Si el plan de Tel Aviv tiene éxito, más de un millón de palestinos de todo el norte de Gaza serán desterrados.
La estrategia israelí, que los palestinos apodaron "plan de exterminio", la presentó en septiembre pasado el exgeneral del Ejército y exjefe de seguridad nacional Giora Eiland, durante una campaña televisiva israelí que pedía matar de hambre a los palestinos si no salen del norte de Gaza.
Este viernes, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU confirmó a CNN que Israel no ha permitido la entrada de ningún alimento en el norte de Gaza desde el 1 de octubre, lo que pone a un millón de personas en riesgo de hambruna.
La agencia señaló que aproximadamente 700 camiones de ayuda ingresaron en el norte de Gaza en agosto, luego 400 en septiembre y ninguno en lo que va de octubre. Por lo que sostuvo: “El hambre sigue siendo rampante y la amenaza de hambruna persiste".
En la misma línea, el portavoz de la Defensa Civil en Gaza, Mahmoud Basal denunció que los residentes del campo de refugiados de Yabalia han sido privados de suministros esenciales de alimentos y agua por séptimo día consecutivo mientras las ofensivas militares israelíes se intensifican.
En una declaración en video el sábado, Basal destacó la terrible situación a la que se enfrentan aproximadamente 200.000 ciudadanos en la zona de Jabalia. "Los residentes llevan más de una semana sin comida ni agua, luchando por sobrevivir mientras la agresión israelí no da señales de disminuir", afirmó Basal.
Por eso, reiteró la urgente necesidad de un corredor humanitario para permitir que la ayuda llegue a quienes la necesitan desesperadamente. "Estamos presenciando un desastre humanitario que se desarrolla ante nuestros ojos, y debemos actuar ahora para salvar vidas", añadió Basal.
Una ofensiva brutal
Desde el 6 de octubre, el Ejército de Israel impuso estricto asedio a Yabalia, tras una escalada de violencia sin precedentes en el norte de Gaza. Se trata de la tercera operación terrestre de las fuerzas de Tel Aviv en la zona desde el inicio de la brutal agresión contra el enclave el 7 de octubre de 2023.
Israel ha continuado los incesantes ataques contra el territorio palestino a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato. Desde entonces, casi 42.200 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 98.300 han resultado heridas, según las autoridades sanitarias locales.
La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población de Gaza en medio de un bloqueo devastador que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicamentos.
Israel se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.