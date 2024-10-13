Los huracanes consecutivos que han golpeado Estados Unidos en las últimas semanas obligaron a los dos candidatos presidenciales, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, a reorganizar sus agendas en la recta final de las campañas.

Tanto Trump como Harris visitaron Georgia, cada uno por aparte, para evaluar los daños que causó el huracán Helene y prometer apoyo. Harris también viajó a Carolina del Norte.

Para poder acudir a estos lugares los candidatos debieron cancelar eventos de campaña en otros sitios y redistribuir el tiempo, un recurso valioso en las últimas semanas antes de cualquier elección.

Tanto Georgia como Carolina del Norte son estados en disputa y claves para asegurar una victoria.

La campaña de Harris-Walz intenta acercarse a los propietarios de armas

Kamala Harris y Tim Walz hicieron otro intento por acercarse y atraer a los propietarios de armas. Su campaña anunció el viernes el lanzamiento de una nueva coalición que los incluye: Hunters and Anglers for Harris-Walz, que traduce Cazadores y Pescadores por Harris-Walz. Harris ha planteado leyes de seguridad de armas más estrictas, al tiempo que también mencionó que ella y Walz son propietarios de armas.

El mes pasado, en un evento de campaña, la vicepresidenta le dijo a la presentadora Oprah Winfrey que tenía un arma y que "si alguien entra en mi casa, le dispararán".

Harris reveló a principios de esta semana en una entrevista con "60 Minutes" de CBS que su arma es una pistola Glock y confirmó que la ha disparado en un campo de tiro.

La coalición de cazadores y pescadores tiene previsto realizar una llamada la próxima semana para movilizar a compañeros con ideas afines para que apoyen a Harris y Walz.