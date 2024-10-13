Los huracanes consecutivos que han golpeado Estados Unidos en las últimas semanas obligaron a los dos candidatos presidenciales, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, a reorganizar sus agendas en la recta final de las campañas.
Tanto Trump como Harris visitaron Georgia, cada uno por aparte, para evaluar los daños que causó el huracán Helene y prometer apoyo. Harris también viajó a Carolina del Norte.
Para poder acudir a estos lugares los candidatos debieron cancelar eventos de campaña en otros sitios y redistribuir el tiempo, un recurso valioso en las últimas semanas antes de cualquier elección.
Tanto Georgia como Carolina del Norte son estados en disputa y claves para asegurar una victoria.
La campaña de Harris-Walz intenta acercarse a los propietarios de armas
Kamala Harris y Tim Walz hicieron otro intento por acercarse y atraer a los propietarios de armas. Su campaña anunció el viernes el lanzamiento de una nueva coalición que los incluye: Hunters and Anglers for Harris-Walz, que traduce Cazadores y Pescadores por Harris-Walz. Harris ha planteado leyes de seguridad de armas más estrictas, al tiempo que también mencionó que ella y Walz son propietarios de armas.
El mes pasado, en un evento de campaña, la vicepresidenta le dijo a la presentadora Oprah Winfrey que tenía un arma y que "si alguien entra en mi casa, le dispararán".
Harris reveló a principios de esta semana en una entrevista con "60 Minutes" de CBS que su arma es una pistola Glock y confirmó que la ha disparado en un campo de tiro.
La coalición de cazadores y pescadores tiene previsto realizar una llamada la próxima semana para movilizar a compañeros con ideas afines para que apoyen a Harris y Walz.
La campaña anunció el nuevo grupo justo cuando Walz se unió a otros cazadores en Minnesota para marcar el inicio de la temporada de faisán.
Trump realiza un evento en California, estado natal de Harris
El candidato republicano Donald Trump realizó un mitin en California, el estado natal de su rival Kamala Harris, donde criticó las políticas de los demócratas, entre ellas los altos impuestos y la elevada tasa de personas sin hogar, entre otras.
"Los demócratas de izquierda radical han destruido este estado, pero lo vamos a salvar y lo vamos a hacer mejor que nunca", dijo Trump el sábado durante su evento en Coachella.
"Hoy, California tiene la inflación más alta, los impuestos más altos, los precios más altos de la gasolina, el coste de vida más alto, la mayor cantidad de regulaciones, los servicios públicos más caros, la mayor cantidad de personas sin hogar, la mayor cantidad de delitos, la mayor decadencia y la mayor cantidad de inmigrantes ilegales".
Trump también añadió que, independientemente de que la gente sea demócrata, republicana o independiente, esta elección "es su oportunidad de enviar un mensaje".
Un consejo asesor bipartidista
Por su parte, Harris ha dicho que crearía un consejo bipartidista de asesores para recibir retroalimentación sobre sus iniciativas políticas si llega a la Casa Blanca.
La vicepresidenta anunció el consejo mientras asistía a un evento en Phoenix con republicanos que apoyan su campaña. Harris dijo que es fundamental que exista una estructura en su administración para poder escuchar un amplio espectro de voces.
"Me encantan las buenas ideas, vengan de donde vengan", dijo Harris, quien busca conseguir el apoyo de los republicanos que tienen dudas sobre Trump.