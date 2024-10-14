La brutalidad de la agresión de Israel sobre Gaza ahora se ensaña contra el norte del enclave, específicamente contra la ciudad de Yabalia, donde cientos de palestinos se negaron a huir y a cumplir las órdenes de evacuación ilegales del Ejército de Tel Aviv. Esta resistencia sacó a la luz el llamado “Plan de los Generales”, que busca –en corto– expulsar a los civiles de la zona a cualquier precio: o se van o se mueren de hambre.
De implementarse, este plan dejaría sin comida y sin agua a cientos de miles de palestinos que no quieren o no pueden abandonar sus hogares. Justamente porque suspendería la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria. Y, en estos momentos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, evalúa ponerlo en marcha.
¿Qué propone exactamente el “Plan de los Generales”?
El plan recibe este nombre porque fue un grupo de generales el que lo presentó ante Netanyahu y el Parlamento de Israel. El objetivo central del plan es aumentar la presión contra los palestinos, dándoles apenas una semana para abandonar el norte tercio de Gaza, incluida la Ciudad de Gaza, antes de declarar el área una zona militar cerrada.
¿Y si los palestinos se niegan a evacuar? Pues serán considerados “combatientes”, lo que en sentido práctico y bajo las leyes de la guerra permitiría que las tropas de Israel puedan matarlos. Así lo reveló una copia del plan que obtuvo la agencia The Associated Press de manos de su arquitecto principal. Además, a los palestinos que se queden se les negará el acceso a comida, agua, medicinas y combustible, añade la propuesta.
El plan también prevé que Israel mantenga el control sobre el norte de Gaza por un período indefinido para intentar crear una nueva administración sin el grupo de resistencia palestino Hamás, lo que dividiría Gaza en dos.
El Gobierno de Netanyahu todavía no ha tomado la decisión de implementar completamente el "Plan de los Generales”. Tampoco está claro con cuánta seriedad lo considera. Pero sí es cierto que partes de la propuesta ya se están aplicando en Gaza.
Lo que responden desde el Gobierno de Netanyahu
Ante la pregunta de si las órdenes de evacuación en el norte de Gaza representaban las primeras etapas del "Plan de los Generales", el portavoz militar Nadav Shoshani respondió que no. "No hemos recibido un plan como ese", agregó.
Pero un funcionario con conocimiento del asunto dijo que partes del plan ya se están implementando, aunque no especificó cuáles. Un segundo funcionario, que es israelí, dijo que Netanyahu “había leído y estudiado” el plan, “como muchos planes que le han llegado a lo largo de la ofensiva”. Sin embargo, no dijo si alguno de ellos había sido adoptado.
Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, porque el plan no debe discutirse públicamente.
“No quedan lugares seguros”
Más allá de la especulación, lo cierto es que ningún camión de alimentos, agua o medicinas ha entrado al norte de Gaza desde el 30 de septiembre, según la ONU y el sitio web de la agencia militar israelí que supervisa los cruces de ayuda humanitaria.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU señaló que aproximadamente 700 camiones de ayuda ingresaron en el norte de Gaza en agosto, luego 400 en septiembre y ninguno en lo que va de octubre. Por lo que sostuvo: “El hambre sigue siendo rampante y la amenaza de hambruna persiste".
En la misma línea, el portavoz de la Defensa Civil en Gaza, Mahmoud Basal denunció que los residentes del campo de refugiados de Yabalia han sido privados de suministros esenciales de alimentos y agua por más de una semana mientras las ofensivas militares israelíes se intensifican. "Los residentes llevan más de una semana sin comida ni agua, luchando por sobrevivir mientras la agresión israelí no da señales de disminuir", dijo Basal.
De hecho, grupos de derechos humanos advierten que este devastador plan probablemente mataría de hambre a los civiles. También que va en contra del derecho internacional, que prohíbe el uso de alimentos como arma y los traslados forzosos.
Las acusaciones de que Israel está limitando intencionalmente los alimentos en Gaza son centrales en el caso de genocidio que presentó en su contra Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.
Hasta ahora, muy pocos palestinos han atendido la última orden de evacuación en el norte de Gaza. Algunos son mayores, están enfermos o tienen miedo de abandonar sus hogares, pero muchos temen que no haya ningún lugar seguro al que ir y que nunca se les permita regresar.
De hecho, Israel ha impedido que quienes huyeron al principio de la brutal ofensiva regresen a esta zona del enclave. “Todos los habitantes de Gaza tienen miedo del plan”, dijo Jomana Elkhalili, una trabajadora humanitaria palestina de 26 años de Oxfam que vive en la Ciudad de Gaza con su familia.
“Aun así, no huirán. No volverán a cometer el mismo error... Sabemos que ese lugar no es seguro”, dijo, refiriéndose al sur de Gaza, donde la mayoría de la población está apiñada en campamentos de refugiados que a menudo son blanco de los ataques aéreos israelíes. “Por eso la gente del norte dice que es mejor morir que irse”, añade.
La copia del plan compartida con AP dice que si la estrategia tiene éxito en el norte de Gaza, podría replicarse en otras áreas, incluidos campamentos de refugiados más al sur que albergan a cientos de miles de palestinos.
Asedio a Yabalia
Desde el 6 de octubre, el Ejército de Israel impuso estricto asedio a Yabalia, tras una escalada de violencia sin precedentes en el norte de Gaza. Se trata de la tercera operación terrestre de las fuerzas de Tel Aviv en la zona desde el inicio de la brutal agresión contra el enclave el 7 de octubre de 2023.
Los palestinos ya sometidos a la hambruna comenzaron a compartir desgarradoras actualizaciones de la difícil situación en la ciudad, donde casi medio millón de personas se enfrentan a una inminente aniquilación.
"Los tanques enemigos están a menos de 700 metros de nosotros. La artillería nos está atacando y los cuadricópteros controlan el movimiento de las personas y nos disparan", escribió el periodista Hossam Shabat en X, a primera hora de este domingo.
"Estamos viviendo literalmente nuestros últimos momentos, oh Dios, concédenos un buen final", añadió.
La enviada de Palestina ante Francia, Hala Abou-Hassira, utilizó X para recordarle al mundo el "genocidio" que está ocurriendo en Yabalia. "Israel acaba de aislar Yabalia... Familias enteras son eliminadas del registro civil. Los cuerpos de los mártires están por todas partes en las calles. La protección civil tiene prohibido prestar asistencia. Se ordena la evacuación de los tres principales hospitales", dijo en su mensaje.
La publicación también incluyó tres videos con testimonios de palestinos bajo asedio e imágenes de tanques israelíes avanzando por los barrios completamente arrasados. "Los aviones de guerra y los drones disparan contra todo el mundo para obligar a la población a evacuar. El agua, la comida, el combustible y los medicamentos están prohibidos. Los periodistas en el terreno son asesinados. Apagón total”, añadió Abou-Hassira.
Y luego aseveró: “En una palabra: genocidio. En dos palabras: genocidio documentado. En tres palabras: genocidio documentado aprobado".
Israel ha continuado los incesantes ataques contra el territorio palestino a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato. Desde entonces, al menos 42.289 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 98.300 han resultado heridas, según las autoridades sanitarias locales.
La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población de Gaza en medio de un bloqueo devastador que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicamentos.