La violencia que Israel ha desatado en el Líbano durante las últimas tres semanas tuvo un nuevo pico este domingo cuando dos tanques del Ejército de Tel Aviv irrumpieron en una sede de las fuerzas de paz de la ONU. Los cascos azules denunciaron que las tropas israelíes atravesaron una puerta e ingresaron a la fuerza a su posición, ubicada en el lado libanés de la frontera con Israel.

"Alrededor de las 4:30 a.m., mientras los cascos azules se encontraban en refugios, dos tanques Merkava de la Fuerza de Defensa de Israel destruyeron la puerta principal y entraron forzosamente en la posición", ubicada en el área de Ramia, informó un comunicado de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).

La misión también detalló que "los disparos generaron una humareda" que provocó "irritaciones cutáneas y reacciones gastrointestinales en 15 cascos azules, que están recibiendo atención médica". El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció que “los ataques contra las fuerzas de paz violan el derecho internacional... (y) pueden constituir un crimen de guerra". Por lo que advirtió que "el personal de la FPNUL y sus instalaciones nunca deben ser objeto de ataques".

El sábado, un día antes de la irrupción más reciente, las fuerzas de paz de la ONU también denunciaron que los soldados israelíes “detuvieron un importante desplazamiento logístico de la FPNUL cerca de Mais Al-Yabal, negándole el paso”.

Estos incidentes ocurren después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le pidiera a Guterres retirar las fuerzas de paz en el sur del Líbano, pues sostuvo que Hezbollah las estaba utilizando como "escudos humanos".

"Señor secretario general, retire a las FPNUL del peligro. Debe hacerlo ahora mismo, de inmediato", dijo Netanyahu en un comunicado en video que difundió su oficina.

Los ataques de Israel a las fuerzas de la ONU son “reiterados” y “deliberados” desde que intensificó sus operaciones sobre el Líbano, según denunció anteriormente la misión.

"Lamentamos los daños que han sufrido los soldados de la FPNUL y estamos haciendo todo lo posible para evitarlos. Pero la forma más simple y obvia de garantizarlo es simplemente retirarlos de la zona de peligro", insistió Netanyahu.

Sin embargo, las fuerzas de paz de la ONU se han negado a abandonar sus posiciones en el sur del Líbano.

Días antes, el jueves 10 de octubre, las fuerzas israelíes les dispararon a soldados desplegados de FPNUL, hiriendo a cinco de ellos, lo que también generó el repudio internacional.

Críticas a Israel por irrupción en sede de fuerzas de paz

Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, instó a "todas las partes", incluyendo las fuerzas armadas israelíes, "a abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro a los agentes de mantenimiento de la paz".

A esa exigencia de protección para los cascos azules se unieron 40 países, que expresaron el sábado su apoyo “pleno” a esta fuerza. "Condenamos enérgicamente los últimos ataques contra las fuerzas de paz. Tales acciones deben cesar de inmediato y ser investigadas adecuadamente", escribieron 34 países que contribuyen a la FPNUL y otros seis estados, entre ellos Alemania e India, en una carta publicada en la cuenta de X de la misión polaca ante las Naciones Unidas.

"Exhortamos a todas las partes en conflicto a respetar la presencia de la FPNUL, lo que incluye garantizar la seguridad de todos sus empleados, en todo momento", añadieron.

"Consideramos que el papel de la FPNUL es particularmente crucial a la luz de la escalada de tensiones en Oriente Medio", insistieron los países, entre ellos Italia, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Indonesia, China, Türkiye y Qatar.

Italia, uno de los principales contribuyentes de tropas a la fuerza de paz con cerca de 900 militares movilizados, habló de posibles "crímenes de guerra". De hecho, la primera ministra Giorgia Meloni afirmó que es “inaceptable” que la FPNUL haya sido atacada por las fuerzas armadas israelíes".