La violencia que Israel ha desatado en el Líbano durante las últimas tres semanas tuvo un nuevo pico este domingo cuando dos tanques del Ejército de Tel Aviv irrumpieron en una sede de las fuerzas de paz de la ONU. Los cascos azules denunciaron que las tropas israelíes atravesaron una puerta e ingresaron a la fuerza a su posición, ubicada en el lado libanés de la frontera con Israel.
"Alrededor de las 4:30 a.m., mientras los cascos azules se encontraban en refugios, dos tanques Merkava de la Fuerza de Defensa de Israel destruyeron la puerta principal y entraron forzosamente en la posición", ubicada en el área de Ramia, informó un comunicado de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).
La misión también detalló que "los disparos generaron una humareda" que provocó "irritaciones cutáneas y reacciones gastrointestinales en 15 cascos azules, que están recibiendo atención médica". El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció que “los ataques contra las fuerzas de paz violan el derecho internacional... (y) pueden constituir un crimen de guerra". Por lo que advirtió que "el personal de la FPNUL y sus instalaciones nunca deben ser objeto de ataques".
El sábado, un día antes de la irrupción más reciente, las fuerzas de paz de la ONU también denunciaron que los soldados israelíes “detuvieron un importante desplazamiento logístico de la FPNUL cerca de Mais Al-Yabal, negándole el paso”.
Estos incidentes ocurren después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le pidiera a Guterres retirar las fuerzas de paz en el sur del Líbano, pues sostuvo que Hezbollah las estaba utilizando como "escudos humanos".
"Señor secretario general, retire a las FPNUL del peligro. Debe hacerlo ahora mismo, de inmediato", dijo Netanyahu en un comunicado en video que difundió su oficina.
Los ataques de Israel a las fuerzas de la ONU son “reiterados” y “deliberados” desde que intensificó sus operaciones sobre el Líbano, según denunció anteriormente la misión.
"Lamentamos los daños que han sufrido los soldados de la FPNUL y estamos haciendo todo lo posible para evitarlos. Pero la forma más simple y obvia de garantizarlo es simplemente retirarlos de la zona de peligro", insistió Netanyahu.
Sin embargo, las fuerzas de paz de la ONU se han negado a abandonar sus posiciones en el sur del Líbano.
Días antes, el jueves 10 de octubre, las fuerzas israelíes les dispararon a soldados desplegados de FPNUL, hiriendo a cinco de ellos, lo que también generó el repudio internacional.
Críticas a Israel por irrupción en sede de fuerzas de paz
Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, instó a "todas las partes", incluyendo las fuerzas armadas israelíes, "a abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro a los agentes de mantenimiento de la paz".
A esa exigencia de protección para los cascos azules se unieron 40 países, que expresaron el sábado su apoyo “pleno” a esta fuerza. "Condenamos enérgicamente los últimos ataques contra las fuerzas de paz. Tales acciones deben cesar de inmediato y ser investigadas adecuadamente", escribieron 34 países que contribuyen a la FPNUL y otros seis estados, entre ellos Alemania e India, en una carta publicada en la cuenta de X de la misión polaca ante las Naciones Unidas.
"Exhortamos a todas las partes en conflicto a respetar la presencia de la FPNUL, lo que incluye garantizar la seguridad de todos sus empleados, en todo momento", añadieron.
"Consideramos que el papel de la FPNUL es particularmente crucial a la luz de la escalada de tensiones en Oriente Medio", insistieron los países, entre ellos Italia, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Indonesia, China, Türkiye y Qatar.
Italia, uno de los principales contribuyentes de tropas a la fuerza de paz con cerca de 900 militares movilizados, habló de posibles "crímenes de guerra". De hecho, la primera ministra Giorgia Meloni afirmó que es “inaceptable” que la FPNUL haya sido atacada por las fuerzas armadas israelíes".
La dura condena de Türkiye ante ataque contra fuerzas de paz
En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó los recientes ataques de Israel contra los cascos azules.
En un comunicado, Ankara subrayó la relevancia de las FPNUL en el mantenimiento de la estabilidad regional, especialmente tras los letales bombardeos israelíes.
"La FPNUL se desplegó para garantizar la seguridad de la región, un papel que cobra aún mayor importancia frente a las intenciones de Israel de escalar el conflicto", señaló.
Además, Türkiye instó a la comunidad internacional, en especial a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a tomar una postura firme frente a las acciones israelíes y a los países que proveen armas a Tel Aviv.
¿Qué son las fuerzas de paz de la ONU en Líbano?
La FPNUL se creó en marzo de 1978 tras la invasión de Israel al Líbano. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo estableció para garantizar la retirada de las tropas de Tel Aviv, restaurar la paz y ayudar al gobierno libanés a restablecer su autoridad en la región.
Con el paso de los años, la misión ha evolucionado, en especial después de la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, lo que llevó a la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.Esta resolución amplió las responsabilidades de la FPNUL para incluir la supervisión de los ceses del fuego, el apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) y la facilitación del acceso humanitario a los civiles.
Actualmente, la FPNUL cuenta con más de 10.500 efectivos de 50 países que operan a lo largo de un tramo de 120 kilómetros conocido como la Línea Azul, que delimita la frontera. Los países que más contribuyen a la fuerza son Indonesia, India, Ghana, Nepal, Italia, Malasia, España, Francia, China e Irlanda.
Hezbollah enfrenta a Israel
Israel agudizó su letal ofensiva contra el Líbano bombardeando las ciudades de Sidón, Maghdoucheh, Ayta Ash-Shaab, Ramyeh, Qouzah, Naqoura, Chamaa, Tayr Harfa, Merkaba, y Taybeh. La andanada de ataques dejó al menos 51 muertos, según reportó la agencia nacional de noticias del Líbano.
Por su parte, el domingo Hezbollah lanzó un ataque con drones sobre un campo de entrenamiento de la Brigada Golani en Binyamina, al sur de Haifa, causando la muerte de 4 soldados e hiriendo al menos a 67, según confirmó el ejército israelí.
"Cuatro soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) fallecieron en el incidente", indicó la institución en un comunicado. “Al menos 67 israelíes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad”, según informó la Radio del Ejército Israelí.
Este ataque al campo de entrenamiento en Binyamina es el más letal contra una base israelí desde el 23 de septiembre, cuando Israel intensificó sus ofensivas contra el Líbano.
Sin embargo, las cifras de muertes en el Líbano en comparación con las de Israel son alarmantes. Según un recuento de la agencia AFP, más de 1.300 personas han muerto en el país desde la intensificación de los bombardeos sobre supuestas posiciones de Hezbollah desde el 23 de septiembre.
Además, la campaña de ataques israelíes está llevando al Líbano a una situación humanitaria catastrófica, donde al menos un millón de personas se ha desplazado dentro del país o hacia la devastada Siria.