La COP16 está bajo la lupa en Colombia a pocos días de su inicio, luego de que el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC, advirtiera a las delegaciones que “no asistan” al evento que se realizará en la ciudad de Cali. El éxito de esta conferencia internacional sobre medio ambiente es clave para el presidente Gustavo Petro, quien se anotó un triunfo el año pasado al lograr que se celebrara en el país. En ese sentido, el mandatario ahora enfatiza que la seguridad del evento “está garantizada".
El EMC, que en principio había declarado una tregua durante el evento, aseguró ahora que la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre, “es un fiasco”. El mensaje del grupo disidente llega tras la operación militar “Perseo” en El Plateado, departamento del Cauca, que dejó casi una veintena de personas heridas este sábado, aunque las autoridades no confirmaron si eran pobladores, unidades de la fuerza pública o de las disidencias.
El Gobierno de Petro sostuvo que la acción militar buscaba retomar el control de la zona, considerada el nido del EMC. Más de 300 militares incursionaron en el área, donde opera este grupo. “Inicia la recuperación de El Plateado”, escribió Petro en su cuenta de X el sábado.
Y luego añadió: “A todos los campesinos del Cañón del Micay (donde se ubica el Plateado), se les entregarán, después de la acción militar, el poder en la región, semillas de producción lícita y atención social del Estado”, tras cinco años de que las disidencias la convirtieron en “una bolsa internacional de la cocaína”.
Ante el operativo y la postura del Gobierno de Petro, la disidencia reaccionó con una advertencia. "Ante la guerra con que se responde a nuestra muestra de voluntad de paz por la COP16, invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional a abstenerse de asistir a este evento", escribió en X el EMC uno de los grupos que no se acogió al acuerdo de paz de las FARC de 2016.
Luego de estas declaraciones, Petro negó que el evento esté bajo amenaza, señalando en la misma red social que “está garantizada” la seguridad de la COP16, que contará con aproximadamente 12.000 representantes de unos 200 países.
También se refirió a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder del EMC, quien se apartó del proceso de paz con el gobierno a mediados de abril argumentando incumplimientos. El mandatario afirmó que Mordisco "no ha entendido qué significa la revolución por la vida, no sabe del esfuerzo de toda la humanidad por mantener la vida en el planeta. Esa es la COP16 que él amenaza".
La compleja situación del Cauca
El operativo de Petro es sumamente simbólico ya que se enmarca en los amplios efectos del conflicto colombiano que ha vivido el departamento del Cauca. Esta zona se encuentra en el occidente de Colombia, junto al departamento del Valle del Cauca, en cuya capital Cali se celebrará la COP16.
El conflicto armado que ha azotado Colombia durante décadas ha dejado profundas marcas en esta región. Los habitantes de las comunidades rurales enfrentan una realidad alarmante: la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y un 22,9% está en situación de pobreza extrema, según un informe del Sistema Estadístico Nacional de 2020.
Su situación empeoró desde 2016, cuando más de una decena de grupos armados –que emergieron tras el vacío que dejó el desarme de las FARC– comenzaron a disputarse el control territorial. Desde entonces, aumentaron las tasas de homicidio, así como las de desplazamientos internos. La Defensoría del Pueblo denuncia que la preocupante situación de los habitantes de la zona está ligada a la acción de estas agrupaciones que “ejercen control sobre el territorio” vulnerando la integridad, seguridad y libertad de las personas.
Asimismo, el Cauca figura como uno de los mayores productores de hoja de coca –cultivo base de la cocaína– de Colombia. En 2022, la ONU indicó que, junto al Valle del Cauca, había sembradas casi 29.000 hectáreas. En esta línea, las autoridades sostienen que el EMC somete a la población de El Plateado para mantener cultivos ilícitos.